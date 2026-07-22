Крупный партнер "Пятерочки" и "Чижика" купил землю под склады в Барнауле
Стартовая цена выросла с 9,5 млн рублей годовой платы до 20,7 млн
22 июля 2026, 09:20, ИА Амител
Компания "Распределительный центр "Кемерово" стала победителем торгов на аренду участка площадью более 42 гектаров в Барнауле, сообщает "Толк". Земля располагается в районе аэропорта и предназначена для возведения нежилых объектов.
Ранее этот участок в четвертый раз выставляли на торги в поисках застройщика.
Аукцион проводила государственная корпорация "Дом.рф". В ходе аукциона начальная стоимость годовой аренды, составлявшая 9,5 млн рублей, выросла до итоговых 20,7 млн. Площадка рассматривается как потенциальное место для логистического хаба ретейлера X5 (сети "Пятерочка" и "Чижик") в Алтайском крае.
Параметры проекта
- Локация: кадастровый номер 22:61:010202:3789, территория между проспектом Космонавтов и улицей Просторной.
- Инфраструктура: согласно генплану, к участку будет продлена улица Юрина, а прилегающие территории отведены под коммерческую, складскую и производственную застройку.
- Обязательства инвестора: условия договора о комплексном развитии территории (КРТ) обязывают возвести не менее 55 тыс. кв. метров недвижимости и провести благоустройство. Все этапы — от разработки проекта планировки до получения разрешения на строительство — требуют согласования с арендодателем. Работы должны начаться в течение полутора лет после подписания документов; этот же срок отводится на получение разрешения для первого объекта.
Ход торгов
В аукционе приняли участие четыре организации:
- "Гранмед" (Алтайский край) — застройщик жилой и коммерческой недвижимости.
- СЗ "Этюд" (входит в ГК "Алгоритм"). Ранее уже заключал договоры КРТ с "Дом.рф" на освоение земель вблизи аэропорта.
- "Распределительный центр "Кемерово". Через учредителей связан с сетью распределительных центров в Новосибирске ("РЦ Новосибирск", "РЦ Сервис") и Оренбурге ("Оренбург Логистика", "РЦ Степной").
- СЗ "Федерал" (Оренбург). Связан с компанией "Бизнес парк Оренбург", которая ранее победила в другом аукционе "Дом.рф" в той же локации (15,5 га, до 45 тыс. кв. м застройки). Компанию сняли с дистанции из-за отсутствия подтвержденного опыта ввода объектов в эксплуатацию, что является обязательным требованием правил.
За лот развернулась борьба между двумя финалистами. Последнюю ставку сделал РЦ "Кемерово", обойдя барнаульский "Этюд".
Профиль победителя и контекст рынка
Кемеровский инвестор целенаправленно искал в Барнауле участок от 20 гектаров рядом с крупными транспортными артериями. Компания активно расширяет влияние в регионе: по данным сервиса "2ГИС", только в Барнауле и соседнем Новоалтайске работают 80 магазинов "Пятерочка" и 55 точек "Чижик". Формат "Перекресток" в крае пока не представлен.
В ноябре 2025 года структура компании открыла крупный логистический узел в Кемерове на 13-м километре трассы Р-255 "Сибирь". Как сообщает НГС42, объект площадью 46 тыс. кв. метров стоимостью 4 млрд рублей был передан под нужды распределительного центра X5 при участии губернатора Ильи Середюка.
Хаб создал 400 рабочих мест (с перспективой расширения штата еще на 120–150 человек), обеспечивает поставки в Томскую область, а с 2026 года начнет отгрузки в Хакасию. При выходе на проектную мощность комплекс сможет обрабатывать до 800 тонн грузов ежедневно.
Эксперты оценивают перспективы площадки положительно. Девелопер Андрей Кутулуцкий отмечает высокий спрос на готовые склады в Барнауле и его окрестностях, однако подчеркивает, что новые мощности сейчас возводятся преимущественно спекулятивно, без предварительных контрактов с якорными арендаторами.
«Сейчас такая недвижимость не настолько популярна, как два года назад», — отметил он.
Руководитель ГК "Алгоритм" Андрей Суртаев подтвердил знакомство с командой победителя аукциона.
«Мы также взяли в аренду под коммерческую недвижимость участок около аэропорта у "Дом.рф". Он соседствует с теми 42 га, которые приобрели кемеровчане. Предварительно договорились сотрудничать в их освоении», — сказал Суртаев.
12:38:36 22-07-2026
Сторона аэропорта: торговые хабы, новые ЖК. Делаем ставки, господа, к какому сроку пробка на П.тракте будет начинаться с Попова по утрам, а не с Малахова)
12:46:35 22-07-2026
когда уже под новоалтайском китайцы логистичекий свой центр откроют на сколь-то там тыщ мест...?!
15:01:52 22-07-2026
Гость (12:46:35 22-07-2026) когда уже под новоалтайском китайцы логистичекий свой центр ... Вместо КРЗ, ЗПД, ЖБИ, НЗМК и др.?