Крупный партнер "Пятерочки" и "Чижика" купил землю под склады в Барнауле

Стартовая цена выросла с 9,5 млн рублей годовой платы до 20,7 млн

22 июля 2026, 09:20, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Компания "Распределительный центр "Кемерово" стала победителем торгов на аренду участка площадью более 42 гектаров в Барнауле, сообщает "Толк". Земля располагается в районе аэропорта и предназначена для возведения нежилых объектов.

Ранее этот участок в четвертый раз выставляли на торги в поисках застройщика.

Аукцион проводила государственная корпорация "Дом.рф". В ходе аукциона начальная стоимость годовой аренды, составлявшая 9,5 млн рублей, выросла до итоговых 20,7 млн. Площадка рассматривается как потенциальное место для логистического хаба ретейлера X5 (сети "Пятерочка" и "Чижик") в Алтайском крае.

Параметры проекта

Локация: кадастровый номер 22:61:010202:3789, территория между проспектом Космонавтов и улицей Просторной.

Инфраструктура: согласно генплану, к участку будет продлена улица Юрина, а прилегающие территории отведены под коммерческую, складскую и производственную застройку.

Обязательства инвестора: условия договора о комплексном развитии территории (КРТ) обязывают возвести не менее 55 тыс. кв. метров недвижимости и провести благоустройство. Все этапы — от разработки проекта планировки до получения разрешения на строительство — требуют согласования с арендодателем. Работы должны начаться в течение полутора лет после подписания документов; этот же срок отводится на получение разрешения для первого объекта.

Ход торгов

В аукционе приняли участие четыре организации:

"Гранмед" (Алтайский край) — застройщик жилой и коммерческой недвижимости. СЗ "Этюд" (входит в ГК "Алгоритм"). Ранее уже заключал договоры КРТ с "Дом.рф" на освоение земель вблизи аэропорта. "Распределительный центр "Кемерово". Через учредителей связан с сетью распределительных центров в Новосибирске ("РЦ Новосибирск", "РЦ Сервис") и Оренбурге ("Оренбург Логистика", "РЦ Степной"). СЗ "Федерал" (Оренбург). Связан с компанией "Бизнес парк Оренбург", которая ранее победила в другом аукционе "Дом.рф" в той же локации (15,5 га, до 45 тыс. кв. м застройки). Компанию сняли с дистанции из-за отсутствия подтвержденного опыта ввода объектов в эксплуатацию, что является обязательным требованием правил.

За лот развернулась борьба между двумя финалистами. Последнюю ставку сделал РЦ "Кемерово", обойдя барнаульский "Этюд".

Профиль победителя и контекст рынка

Кемеровский инвестор целенаправленно искал в Барнауле участок от 20 гектаров рядом с крупными транспортными артериями. Компания активно расширяет влияние в регионе: по данным сервиса "2ГИС", только в Барнауле и соседнем Новоалтайске работают 80 магазинов "Пятерочка" и 55 точек "Чижик". Формат "Перекресток" в крае пока не представлен.

В ноябре 2025 года структура компании открыла крупный логистический узел в Кемерове на 13-м километре трассы Р-255 "Сибирь". Как сообщает НГС42, объект площадью 46 тыс. кв. метров стоимостью 4 млрд рублей был передан под нужды распределительного центра X5 при участии губернатора Ильи Середюка.

Хаб создал 400 рабочих мест (с перспективой расширения штата еще на 120–150 человек), обеспечивает поставки в Томскую область, а с 2026 года начнет отгрузки в Хакасию. При выходе на проектную мощность комплекс сможет обрабатывать до 800 тонн грузов ежедневно.

Эксперты оценивают перспективы площадки положительно. Девелопер Андрей Кутулуцкий отмечает высокий спрос на готовые склады в Барнауле и его окрестностях, однако подчеркивает, что новые мощности сейчас возводятся преимущественно спекулятивно, без предварительных контрактов с якорными арендаторами.

«Сейчас такая недвижимость не настолько популярна, как два года назад», — отметил он.

Руководитель ГК "Алгоритм" Андрей Суртаев подтвердил знакомство с командой победителя аукциона.