Заманчивый лот. Участок под высотку в центре Барнаула заинтересовал четырех инвесторов

Начальная цена земли – 5 млн рублей

05 мая 2026, 09:15, ИА Амител

Участок на ул. Молодежной, 1а в 2023 году / Фото: Яндекс Карты

Небольшой земельный участок, предназначенный для строительства высотного дома, выставили на торги в центре Барнаула. Территория располагается на ул. Молодежной, 1а, рядом с театром музкомедии. По соседству – строящиеся ЖК. В 2024 году участок уже продавали на торгах, однако инвестор не стал там ничего строить и перестал платить аренду, за что и лишился земли.

Участок в 18 соток предназначен для строительства многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения. В документации к торгам указано, что площадь будущего ЖК составит от 10 до 20 тыс. квадратных метров. Аукцион назначен на 7 мая, и им заинтересовались четыре претендента:

Алексей Граф (ИП, руководитель и учредитель ООО "Аврора")

Павел Федоров

Илья Нестеренко

ООО "Сибирь" (аффилированное с предпринимателем Евгением Ракшиным, структуры которого возводят рядом крупный ЖК)

Начальная цена земли – 5 млн рублей, и каждый из участников уже внес задаток в 1 млн рублей.

История участка

Территорию на ул. Молодежной, 1а, впервые выставили на торги в 2024 году. Тогда за лот развернулась ожесточенная борьба: в аукционе участвовали 13 участников, среди которых были и крупнейшие застройщики края ("Алгоритм", "Адалин", "Строительная перспектива"). Однако участок за колоссальные 95,96 млн рублей достался Павлу Стукошину. Он указан в качестве гендиректора компании "Винтерфэл", которая специализируется на демонтаже и подготовке стройплощадок.

В ноябре Стукошин заключил с управлением Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай договор аренды земли. Но, как сообщал "Толк", через несколько месяцев после торгов Стукошин предлагал крупным застройщикам выкупить площадку за 106,96 млн рублей. Однако никто из участников рынка на предложение не откликнулся.

В результате инвестор не стал платить арендную плату в 23,9 млн рублей (деньги следовало перечислять раз в квартал). В апреле 2025 года управление подало на Павла Стукошина в суд: ведомство требовало расторгнуть договор аренды и взыскать с бизнесмена 77,1 млн рублей (около 60 млн рублей – долг по арендной плате, 16,9 млн рублей – пеня).

Однако предприниматель добровольно не оплатил задолженность, и в начале 2026 года в отношении Стукошина открыли исполнительное производство: долг с него будут взыскивать приставы.