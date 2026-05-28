Комфортная среда. Барнаульский девелопер планирует строить у аэропорта бюджетное жилье

Возводить первые дома в мегаквартале начнут через несколько лет

28 мая 2026, 08:15, Алёна Жукова

Строительство домов в Барнауле / Иллюстративное фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В мегаквартале у аэропорта в ближайшие годы может появиться самое доступное жилье в городе: стоимость земли была невысокой, что и скажется на цене за квадратный метр. Об этом amic.ru рассказал директор по коммерческой и инвестиционной деятельности ГК "Жилищная инициатива" Алексей Линник. Он отметил, что реализация масштабного проекта может стартовать в 2030–2031 годах.

Новая городская территория

Сейчас "Жилищная инициатива" занимается проектом планировки своего участка — 41 га. Ожидается, что до ноября 2026-го документ будет готов. Напомним, территорию у аэропорта "Дом.рф" разыграл на торгах в 2025–2026 годах. Арендаторами земель стали крупные барнаульские компании ("Союз", "Алгоритм", "Жилищная инициатива", "Вотэтодом", "Технострой"), а также "Бизнес парк Оренбург".

«По соглашению с "Дом.рф", в рамках покупки земельного участка, мы должны "посадить" на этой территории не менее 211 тыс. квадратных метров жилья. Это нижняя граница, меньше которой мы не можем там построить. Мы ориентируемся на цифру в районе 300 тыс. "квадратов"», — отметил Алексей Линник.

Кроме жилья на территории будут запроектированы социальные объекты (школа и детский сад), административные и спортивные сооружения. После утверждения проекта планировки компания сможет согласовать сроки и этапы строительства. Ожидается, что развитие микрорайона будет поэтапным, а старт проекта может быть дан в 2030–2031 годах.

Как отметил представитель "Жилищной инициативы", застройщикам территории у аэропорта придется плотно работать как друг с другом, так и с различными ведомствами.

«В районе аэропорта у всех будут большие участки, ограничения по этажности и возможность сделать не плотную, а комфортную среду. Когда город получит комплексные проекты от всех застройщиков, нужно будет обсуждать общую визуальную логику. Никому не нужен набор случайных разноцветных домов», — отметил Алексей Линник.

Недорогие "квадраты"

При этом востребованность кварталов будет зависеть от уровня инфраструктуры, считает собеседник. Если в районе появятся дороги, транспорт, школы, детские сады, благоустройство, качественная придомовая территория, территория станет востребованной. Если этого не будет, продать такие объемы жилья будет сложно.

«Поэтому мы вместе с городом, Минстроем, энергетиками и коллегами-застройщиками должны продумать весь комплекс. Это не история "поставить дома в поле". Это должна быть полноценная новая городская территория», — сказал Линник.

Однако стоимость квадратного метра в новом районе будет ниже, чем в других частях города. Это также может привлечь покупателей.

«Для нас как для застройщика и наших коллег участки интересны тем, что они достаточно дешевые. И потенциально здесь может появиться то самое дешевое жилье, которого сейчас на рынке Барнаула не хватает», — отметил Алексей Линник.

Какие застройщики будут осваивать территорию и что там построят?

Новый район предполагают развивать комплексно — по принципу КРТ. Здесь появятся жилые кварталы, школы и детские сады, дороги и инженерные сети, а также трамвайные линии. Проект рассматривают как формирование фактически нового административного района Барнаула.

Пул застройщиков, которые будут осваивать территорию громадного микрорайона, выглядит так:

• ГК "Союз" — 167,9 га (три участка — 42,6 га, 38,6 и 86,7 га);

• ГК "Алгоритм" — 122,9 га (21,2 га, 25 и 42,3 га, 34,4 га);

• ГК "Жилищная инициатива" — 41,3 га;

• "Азимут" (г. Новосибирск) — 90,4 га (48,6 и 41,8 га);

• "Бизнес парк Оренбург" — 15,5 га;

• "Технострой" — 18 га.