Индексация в этом году уже была, но отдельные категории пенсионеров могут рассчитывать на дополнительную прибавку

04 мая 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В мае 2023-го никакого массового повышения пенсий не намечается. Все запланированные индексации власти уже провели, а никаких новых заявлений руководство страны не делало. Тем не менее есть несколько категорий пенсионеров, которые и в последний месяц весны могут рассчитывать на прибавку к пенсии. Тем более что в мае мы празднуем День Победы, по случаю которого некоторые пенсионеры получают выплаты.

Рассказываем, кто может получить доплату к пенсии в мае 2023 года.

1 Прибавка пенсионерам, которые уволились с работы Первая категория – это пенсионеры, которые недавно официально уволились с работы. Напомним, пенсии работающим пенсионерам в России не индексируют уже больше шести лет. Пока вы официально устроены, никакой серьёзной прибавки вам не положено. Но если человек уволился со своей работы, его пенсию спустя некоторое время проиндексируют за весь "пропущенный" срок. Только вот гарантии, что пенсионер, уволившийся в апреле, получит прибавку уже в мае, нет: на оформление необходимых документов может уйти время. Индексацию проводят автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. Естественно, никакой фиксированной суммы повышения нет. Всё рассчитывается индивидуально для каждого уволившегося пенсионера.

2 Пенсионеры старше 80 лет Прибавка к пенсии положена и тем, кто достиг 80-летия. Здесь размер выплаты пересчитывают сразу после того как человек отметил юбилей. Заявлений тоже подавать не нужно: индексация произойдёт автоматически. В 2023 году размер дополнительной выплаты – чуть больше 7,5 тысячи рублей. Так что если человек в апреле праздновал 80-летие, уже в мае размер его пенсии будет заметно больше.

3 Пенсионеры, которые живут с иждивенцами Ещё один способ увеличить размер своей пенсии – оформить доплаты за иждивенцев. Сумма может быть разной: всё зависит от возраста и стажа пенсионера, а также от количества иждивенцев. Иждивенцами могут быть несовершеннолетние дети или же совершеннолетние, которые ещё учатся в вузе. Если пенсионер подавал заявление на доплаты в апреле, то с мая ему начнут перечислять прибавку к пенсии.