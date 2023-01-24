Будет ли индексация пенсий работающим пенсионерам в 2023 году?

В Госдуме рассмотрели сразу пять законопроектов, предлагающих вернуть индексацию

24 января 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В начале 2023 года Госдума вернулась к обсуждению громкого вопроса о возможной индексации пенсий для работающих пенсионеров. Выплаты не индексируют с 2016 года, и возвращение прибавок регулярно обсуждают в обществе. В этот раз на рассмотрение было внесено сразу пять законопроектов, которые предлагают позаботиться о работающих пенсионерах.

О том, будет ли индексация пенсий для работающих пенсионеров в 2023 году и как им будут повышать ежемесячные выплаты, – в материале amic.ru.

1 Будут ли индексировать пенсии для работающих пенсионеров в 2023 году? Судя по всему, нет. По крайней мере, Госдума в ходе пленарного заседания отклонила все пять законопроектов, которые предлагали возобновить индексацию пенсий работающим пенсионером. Соответственно, депутаты явно дали понять, что сейчас к такому шагу не готовы.

2 Почему Госдума отклонила все законопроекты? Депутат Светлана Бессараб в беседе с телеканалом "360" объяснила такое решение нехваткой средств в бюджете. "Мы понимаем, что сегодня в бюджете России, Пенсионного фонда просто нет денег, чтобы обеспечить всех без исключения пенсионеров индексацией", – цитирует парламентария телеканал. Она подсчитала, что на индексацию для работающих пенсионеров только в 2023 году потребовалось бы более 400 млрд рублей, а в следующем – еще больше. При этом бюджет на ближайшую трёхлетку приняли с дефицитом почти в три триллиона рублей. В таких условиях об индексации не может идти и речи, подчеркнула Бессараб.

3 Как будут увеличивать пенсии для работающих пенсионеров в 2023 году? Так же, как и в предыдущие несколько лет. Всё, на что сейчас могут рассчитывать неработающие пенсионеры, – это перерасчёт пенсионной выплаты. Его проводят на основании стажа сотрудника, места его работы и суммы отчислений, которую перечисляет работодатель. При этом в расчёте используют специальный показатель – индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Максимально за год пенсию работающему пенсионеру могут увеличить на три пенсионных балла. В 2023 году один коэффициент равен 123,76 рубля. Соответственно, максимальная прибавка к пенсии, на которую могут рассчитывать трудящиеся, – чуть больше 370 рублей.

4 Когда будет перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров в 2023 году? Перерасчёт пенсий, как это обычно и происходит, проведут 1 августа 2023 года.