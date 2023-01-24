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Будет ли индексация пенсий работающим пенсионерам в 2023 году?

В Госдуме рассмотрели сразу пять законопроектов, предлагающих вернуть индексацию

24 января 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В начале 2023 года Госдума вернулась к обсуждению громкого вопроса о возможной индексации пенсий для работающих пенсионеров. Выплаты не индексируют с 2016 года, и возвращение прибавок регулярно обсуждают в обществе. В этот раз на рассмотрение было внесено сразу пять законопроектов, которые предлагают позаботиться о работающих пенсионерах.

О том, будет ли индексация пенсий для работающих пенсионеров в 2023 году и как им будут повышать ежемесячные выплаты, – в материале amic.ru.

1
Будут ли индексировать пенсии для работающих пенсионеров в 2023 году?
Судя по всему, нет. По крайней мере, Госдума в ходе пленарного заседания отклонила все пять законопроектов, которые предлагали возобновить индексацию пенсий работающим пенсионером. Соответственно, депутаты явно дали понять, что сейчас к такому шагу не готовы. 
2
Почему Госдума отклонила все законопроекты?
Депутат Светлана Бессараб в беседе с телеканалом "360" объяснила такое решение нехваткой средств в бюджете.
"Мы понимаем, что сегодня в бюджете России, Пенсионного фонда просто нет денег, чтобы обеспечить всех без исключения пенсионеров индексацией", – цитирует парламентария телеканал.
Она подсчитала, что на индексацию для работающих пенсионеров только в 2023 году потребовалось бы более 400 млрд рублей, а в следующем – еще больше. При этом бюджет на ближайшую трёхлетку приняли с дефицитом почти в три триллиона рублей. В таких условиях об индексации не может идти и речи, подчеркнула Бессараб.
3
Как будут увеличивать пенсии для работающих пенсионеров в 2023 году?
Так же, как и в предыдущие несколько лет. Всё, на что сейчас могут рассчитывать неработающие пенсионеры, – это перерасчёт пенсионной выплаты. Его проводят на основании стажа сотрудника, места его работы и суммы отчислений, которую перечисляет работодатель.
При этом в расчёте используют специальный показатель – индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Максимально за год пенсию работающему пенсионеру могут увеличить на три пенсионных балла. В 2023 году один коэффициент равен 123,76 рубля. Соответственно, максимальная прибавка к пенсии, на которую могут рассчитывать трудящиеся, – чуть больше 370 рублей.
4
Когда будет перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров в 2023 году?
Перерасчёт пенсий, как это обычно и происходит, проведут 1 августа 2023 года.
5
Может ли Госдума вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих пенсионеров?
Да, но не в самое ближайшее время. Светлана Бессараб выразила надежду, что депутаты смогут вернуться к этому вопросу через несколько лет, когда Россия преодолеет экономический спад, а бюджет снова станет профицитным.
Иллюстрации: amic.ru

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Комментарии 14

  • Мы понимаем, что сегодня в бюджете России, Пенсионного фонда просто нет денег---ВСЁ!!! Больше ничего писать не надо!
    24 января, Гость   Ответить
  • им бы такую пенсию, как у нас
    24 января, Гость   Ответить
  • Да все этим пенсионерам индексируют, хватит причитать. Сегодня формально уволился с работы, подал документы в ПФ, тот в свою очередь провел индексацию, а завтра идешь и опять устраиваешься на прежнее место работы.
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, не все так просто, хороших рабочих мест мало и многие боятся увольняться даже на месяц, потому что через месяц могут обратно и не взять.
    24 января, Гость   Ответить
  • потому что через месяц могут обратно и не взять - в точку
    24 января, Гость   Ответить
  • "Мы понимаем, что сегодня в бюджете России, Пенсионного фонда просто нет денег". Могу подсказать, куда уходит уйма денег, но не буду
    24 января, Гость   Ответить
  • А зачем им индексация?? Они получают зарплату и пенсию. хОЧЕШЬ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ , УВОЛЬНЯЙСЯ И НЕ ЗАНИМАЙ МЕСТО...
    24 января, Гость   Ответить
  • Что - то я не вижу желающих на своё место или на места рядом со мной. Приходите, работайте, нам - пенсионерам даже увольняться для этого нет необходимости.
    24 января, Гость   Ответить
  • Нужно лишать их пенсии, если продолжают работать. Иначе они демпингуют и в итоге откройте сайты с вакансиями - большинство зарплат там 16-20 тыс. Пенсионеру с пенсией вместе это уже более-менее ... а как там работать не имея пенсии??? Вот мужчине допустим 50-55 лет, куда и на какую зарплату ты устроишься? А ведь "эти ↓↓↓" заставили трудиться а ж до 65, а это ещё 10 лет после 55))) А у многих баллов не хватит, это пенсия в 70)))
    24 января, Гость   Ответить
  • Сегодня формально уволился с работы, подал документы в ПФ, тот в свою очередь провел индексацию, а завтра идешь- Да ладно! Завтра, через месяц + 3 дня!
    24 января, Гость   Ответить
  • т, куда и на какую зарплату ты устроишься? А ведь "эти ↓↓↓" заставили трудиться а ж до 65, ***** Скажите, вы все кем работаете? Вот вроде все образованные - в интернет гадить умеют, но как касается зарплат, то они все разнорабочие с десяткой в конверте. Стопроцентно получу реакцию, что мол они по зову профессии все учителя. Да учителя сейчас полтос поднимают. Врачи всех кого видел/общался в последнее время - ну никто с бюджетным телефоном не ходит, все холеные, упакованные. Я не знаю, может в деревнях вы по другому живете, чем в Барнауле. Но я всех кого из деревней в Барнауле видел - все на джипах свежих. Может, конечно, самые пропойные крестьяне и не ездят в город, но все кто приезжают - не страдают нехваткой денег.
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, уверены что вас будут ждать на прежней работе в пенсионом возрасте после увольнения ??
    24 января, Гость   Ответить
  • Не надо никаких индексаций, деньги есть куда тратить! Враг у ворот! Остановитесь и уймите свои хотелки, нытики!
    24 января, Гость   Ответить
  • на дворцы пенсионного фонда деньги есть .а вот на пенсионеров нет .и не надо завидывать пенсионерам . что они получают зарплату и пенсию ..основная работа ..сторож .уборщица . дворник .что-то не очень рвутся на эту работу
    25 января, Гость   Ответить
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