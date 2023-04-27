Дети войны в Алтайском крае будут ежегодно получать по 2 тысячи рублей
До этого выплаты назначались только в честь юбилейных дат Победы в Великой Отечественной войне
27 апреля 2023, 12:15, ИА Амител
Дети войны в Алтайском крае будут ежегодно получать по 2 тысячи рублей. Такое решение приняли депутаты АКЗС на сессии 27 апреля. В текущем году выплаты перечислят до Дня Победы всем жителям края, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. На эти цели из краевого бюджета выделят более 172 млн рублей.
С инициативой ввести ежегодные выплаты детям войны вышел губернатор Виктор Томенко. До этого закон предусматривал выплату только в связи с юбилейными годовщинами Победы в Великой Отечественной войне. Деньги заплатят в независимости от получения мер социальной поддержки по другим основаниям. Дополнительно с заявлением для получения выплаты обращаться не нужно. Все необходимые сведения имеются в распоряжении управлений соцзащиты населения
Напомним, по состоянию на начало марта 2023 года в Алтайском крае проживало более 85 тысяч жителей, относившихся к категории "дети войны". Для них действует ряд льгот: внеочередное получение медицинской помощи, материальная помощь при подключении природного газа и некоторые другие. Кроме того, многие жители, попадающие под эту категорию, уже являются льготниками: тружениками тыла, ветеранами труда.
12:17:49 27-04-2023
Ежегодо !!! По 2 тр. !!!!! О как.
12:50:13 27-04-2023
Гость (12:17:49 27-04-2023) Ежегодо !!! По 2 тр. !!!!! О как.... Так ведь еще и для Ветеранов ВОВ проезд в ОТ бесплатно))))))))
12:43:20 27-04-2023
Вот это новость, а дети детей войны?
12:58:29 27-04-2023
Вот разживутся, аж 2000 в год.
13:59:30 27-04-2023
Хорошо,молодец Томенко! Вот бы ещё льготы на ветерана труда вернул,кто работал во вредных условиях,которые Карлин отменил, было бы вообще замечательно!
18:56:47 27-04-2023
Выборы.
23:05:31 27-04-2023
ПОЗОР!!!!! Минимум ежемесячно минималка.
00:27:05 28-04-2023
Не в чём себе не отказывайте, дети войны !