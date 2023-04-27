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Дети войны в Алтайском крае будут ежегодно получать по 2 тысячи рублей

До этого выплаты назначались только в честь юбилейных дат Победы в Великой Отечественной войне

27 апреля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дети войны в Алтайском крае будут ежегодно получать по 2 тысячи рублей. Такое решение приняли депутаты АКЗС на сессии 27 апреля. В текущем году выплаты перечислят до Дня Победы всем жителям края, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. На эти цели из краевого бюджета выделят более 172 млн рублей.

С инициативой ввести ежегодные выплаты детям войны вышел губернатор Виктор Томенко. До этого закон предусматривал выплату только в связи с юбилейными годовщинами Победы в Великой Отечественной войне. Деньги заплатят в независимости от получения мер социальной поддержки по другим основаниям. Дополнительно с заявлением для получения выплаты обращаться не нужно. Все необходимые сведения имеются в распоряжении управлений соцзащиты населения

Напомним, по состоянию на начало марта 2023 года в Алтайском крае проживало более 85 тысяч жителей, относившихся к категории "дети войны". Для них действует ряд льгот: внеочередное получение медицинской помощи, материальная помощь при подключении природного газа и некоторые другие. Кроме того, многие жители, попадающие под эту категорию, уже являются льготниками: тружениками тыла, ветеранами труда.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Алтайский край выплаты

Комментарии 8

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Гость

12:17:49 27-04-2023

Ежегодо !!! По 2 тр. !!!!! О как.

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Гость

12:50:13 27-04-2023

Гость (12:17:49 27-04-2023) Ежегодо !!! По 2 тр. !!!!! О как.... Так ведь еще и для Ветеранов ВОВ проезд в ОТ бесплатно))))))))

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Гость

12:43:20 27-04-2023

Вот это новость, а дети детей войны?

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Гость

12:58:29 27-04-2023

Вот разживутся, аж 2000 в год.

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13

13:59:30 27-04-2023

Хорошо,молодец Томенко! Вот бы ещё льготы на ветерана труда вернул,кто работал во вредных условиях,которые Карлин отменил, было бы вообще замечательно!

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Гость1

18:56:47 27-04-2023

Выборы.

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Гость

23:05:31 27-04-2023

ПОЗОР!!!!! Минимум ежемесячно минималка.

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Гость

00:27:05 28-04-2023

Не в чём себе не отказывайте, дети войны !

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