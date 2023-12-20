Кто победил в конкурсе "Мой добрый бизнес" на Алтае и что это дает

Призеры получат не только деньги на видеорекламу, но и возможность принять участие в состязании на федеральном уровне

20 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Приносить пользу и зарабатывать деньги – таков принцип социального предпринимательства. Заручившись поддержкой Центра МСП, бизнесмены уже не первый год развивают свое дело, а также принимают участие во всероссийском конкурсе "Мой добрый бизнес". Радиостанция "Бизнес ФМ Барнаул" рассказала о некоторых участников своеобразного состязания.

Один из них – барнаульская частная школа "Брайтон". Она ориентирована на разновозрастных ребят. Здесь есть занятия и для годовалых, и группы для "трехлеток", и продленка для младших школьников. Их на вторую половину дня даже могут забрать из школы, что особо актуально для занятых родителей. Полноценно же учиться ребята начинают в ней с шести лет. Руководитель школы Инна Гильманова в образовательной сфере давно. По ее словам, спрос на эти услуги обоснован тем, что сейчас детям шестилетнего возраста и их родителям трудно переориентироваться с детсада на школу.

"Существует огромное количество ребят, которым в саду уже скучно. И, собственно говоря, школу мы начали с нулевого класса. То есть это уже не сад, но еще и не школа. Они находятся здесь целый день, с утра приходят и до вечера, до 7. В первой половине дня у них большое количество занятий – это и развитие речи, и математика, и английский. Во второй половине дня у них большое количество дополнительных занятий, творческих, игровых", – сказала Гильманова.Сейчас там предлагают первый год для будущих учеников классов с математически-лингвистическим уклоном. В планах на 2024 год – набирать учеников не только в подготовительный нулевой, но и в полноценный первый класс.

Сделать больший акцент на маленьких барнаульцев планируют и в медицинском центре Кудряшовых. Его специалисты создали комплексный подход к здоровью с точки зрения остеопатии. Руководитель центра Виктория Кудряшова отметила, что многие скептически относятся к этому направлению. Сама она после шести лет института и двух лет ординатуры по неврологии четыре года обучалась на врача-остеопата в петербургском институте имени Мечникова. Только после профильного обучения специалист имеет право лечить.

"Мне очень хочется, чтобы пациенты и врачи понимали, что это медицинская специальность, что не нужно идти по "бабушкам" и "дедушкам". Действительно, существует такой полноценный подход к телу, как остеопатический – и это очень такое универсальное средство поддержания здоровья организма", – сказала врач.Она отметила, что сейчас в центре открыт физиокабинет, работает педиатр и физиотерапевты. По словам Кудряшовой, в будущем она планирует расширяться. Статус социального предприятия, по словам главы клиники, дает ей помощь с рекламой и продвижением.

Центр несколько лет назад уже становился победителем конкурса "Мой добрый бизнес" – тогда, помимо звания, они выиграли и планшет, которым пользуются до сих пор. А в этом году победившим предпринимателям полагаются именные сертификаты на 40 тысяч рублей – потратить их можно будет на видеорекламу.

Стали известны и итоги конкурса в этом году. Лучшим в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья признан дефектологический центр "Кубик". Языковой лагерь "Саншайн" для школьников от 7 до 17 лет победил среди организаций образования и воспитания детей. Всего же жюри назвали семь победителей – они и еще 12 лучших предпринимателей представят свой "добрый бизнес" на федеральном уровне.