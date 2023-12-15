В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

По словам Мишустина, мораторий хорошо себя зарекомендовал и позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом

15 декабря 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство продлило действие моратория на проверки бизнеса. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, мораторий хорошо себя зарекомендовал и позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом.

"Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта", – сказал глава правительства.Напомним, что в конце ноября мораторий предложил продлить президент Владимир Путин. По его словам, исключением являются объекты чрезвычайно высокой и высокой категорий риска.