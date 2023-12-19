Социальное предприятие — какие льготы дает этот статус алтайским компаниям

Всего в регионе уже 140 организаций вошло в эту категорию

19 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

140 компаний Алтайского края уже имеют официальный статус "социальное предприятие". Такими данными поделились в краевом фонде развития МСП. Понятие социального бизнеса закрепили в законе в 2019 году, а с 20-го года его стали получать алтайские предприниматели.

Компании, которые так или иначе решают проблемы общества, делятся на четыре категории. Об одной из них в эфире радиостанции "Бизнес ФМ Барнаул" рассказала Лариса Иванютина, руководитель Центра инноваций социальной сферы Алтайского фонда МСП.

Первая – если компания трудоустраивает граждан, которые относятся к категории социального уязвимых: людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, людей предпенсионного и пенсионного возраста. Также к ним относятся одинокие или многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей. Кроме того, к ним причисляют граждан с неснятой или непогашенной судимостью, малоимущих граждан. Вынужденные переселенцы, беженцы, дети-выпускники детских домов возраста до 23 лет тоже относятся к ней.

Предприятий, делающих упор на прием особых сотрудников, в Алтайском крае десять – например, рубцовский "Рассвет", бийская компания "Росток". К ним же относится один из спа-салонов в Барнауле – там работают одинокие и многодетные мамы.

Особый статус могут получить и компании, продающие продукцию, изготовленную социально уязвимыми людьми либо работающие для таких категорий населения, – протезно-ортопедический центр "АлортО", пансионат "Новые зори". Однако больше всего в Алтайском крае, по словам Иванютиной, социальных предпринимателей четвертой категории, которые работают с детьми.

"Их услуги направлены на укрепление семьи, поддержку материнства и детства, на дополнительное образование детей, на их оздоровление, сюда относится и культурно-просветительская деятельность. И у нас 98 предприятий имеют официальный статус социального предприятия именно по четвертой категории. Здесь у нас очень много языковых школ, танцевальные школы, спортивные школы, бассейны по оздоровлению детей, театральная студия", – отметила она.К ним же относятся медицинские учреждения, например "Здоровье и материнство", "Детский доктор"; а в этом году статус социальной впервые в крае получила стоматологическая клиника для детей и подростков в Новоалтайске.

Что дает бизнесу звание социального предприятия? По словам эксперта, в первую очередь – адресную поддержку от государства.

"Те предприятия, которые имеют официальный статус социального предприятия, могут воспользоваться финансовой поддержкой в виде гранта, который у нас предоставляет ежегодно наш уполномоченный орган – управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Сумма гранта – от 100 до 500 тысяч рублей на условиях софинансирования", – добавила она.Сам грант следует потратить в течение полугода. Деньги разрешено использовать на аренду и ремонт помещений, оплату коммунальных услуг, закупку оборудования и другие расходы, важные для развития социального бизнеса.

В Алтайском фонде МСП отмечают, что на Алтае много предпринимателей с добрыми сердцами, поскольку количество компаний, получающих официальный статус "социальное предприятие", ежегодно увеличивается на десятки единиц.