Кто стал депутатом Госсобрания Республики Алтай по партийным спискам?

11 мест в региональном парламенте получили кандидаты по партийным спискам, а 30 — по одномандатным округам

14 сентября 2024, 06:10, ИА Амител

Предвыборная агитация в Республике Алтай / Фото: amic.ru

Стало известно, кому именно отдали 11 депутатских мест в Госсобрании – Эл Курултай Республики Алтай по результатам голосования по партийным спискам, которое прошло в единый день голосования с 6 по 8 сентября 2024 года. Семь мест получили кандидаты от "Единой России", два – от ЛДПР, а от КПРФ и партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" в региональный парламент прошло по одному человеку. Полный список опубликовал избирком Республики Алтай.

Как прошло голосование по спискам?

Всего в Республике Алтай на выборах 6-8 сентября 2024 года выбирали 41 депутата Госсобрания региона. 11 мандатов распределялись по партийным спискам пропорционально полученным голосам (то есть жители региона голосовали за партии). Остальные 30 разыгрывались по одномандатным округам (люди голосовали за конкретных кандидатов от партий).

По спискам партии набрали следующее число голосов:

"Единая Россия" – 53,84% голосов (40 293 голоса);

ЛДПР – 18,17% (13 595 голосов);

КПРФ – 13,63% (10 201 голос);

"Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 5,7% (4268 голосов);

"Новые люди" – 3,57% (2672 голоса);

"Родина" – 1,65% (1237 голосов).

В парламент прошли партии, у которых больше 5% голосов. Соответственно, это "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия – Патриоты – За правду".

Какие кандидаты заняли места в парламенте?

Итак, по спискам депутатские кресла отдали кандидатам от следующих партий:

"Единая Россия":

Андрей Турчак (общая часть) – его на выборах 8 сентября выбрали главой Республики Алтай, так что от мандата он откажется в пользу другого единоросса;

Эжер Малчинов (региональная группа № 1) – председатель Контрольно-счетной палаты Республики Алтай. Он может отказаться от кресла в пользу другого единоросса;

Андрей Пивоваров (региональная группа , 2) – индивидуальный предприниматель и депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов на непостоянной основе;

Юрий Нечаев (региональная группа № 3) – бывший мэр города Горно-Алтайска;

Гарий Телесов (региональная группа № 4) – председатель Сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива "Р-242";

Петр Громов (региональная группа № 5) – глава Майминского района Республики Алтай, может отказаться от кресла в пользу другого единоросса;

Эжер Ялбаков (региональная группа № 9) – первый заместитель председателя правительства Республики Алтай по внутренней политике, региональный координатор партпроекта "Культура малой Родины". Он может отказаться от кресла в пользу другого единоросса.

ЛДПР

Леонид Слуцкий (общая часть) – глава ЛДПР, его мандат наверняка перейдет другому представителю партии. Телеграм-канал "Алтай: главные новости" пишет, что это наверняка будет Роман Рехтин;

Дмитрий Софронов (общая часть) – директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта.

КПРФ

Виктор Ромашкин (общая часть) – депутат прошлого созыва Госсобрания, председатель Комитета по законодательству и национальной политике.

"Справедливая Россия – Патриоты – За правду"

Груздев Александр (общая часть) – депутат прошлого созыва Госсобрания.

Как понятно из списков, часть кандидатов, вероятно, откажутся от своих кресел в пользу однопартийцев.

А кто стал победителем по одномандатным округам?

Остальные 30 мест в региональном парламенте Республики Алтай заняли те, кто баллотировался по одномандатным округам. Все 30 депутатских кресел из 30 достались единороссам. Со списком победителей можно ознакомиться здесь.

А как прошли выборы главы республики?

Вместе с выборами в Госсобрание в республике проходили и выборы главы региона. На них победил Андрей Турчак ("Единая Россия"), набравший 74,09% (или 55 507 голосов). Второе место занял Александр Кириллов из ЛДПР, набравший 10,02% (или 7 506 голосов), а третье – Олег Добрынин из "Родины" с результатом 6,31% (4724 голоса).