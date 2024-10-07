Кто станет лучшим? Организаторы премии НЗК ответили на самые интригующие вопросы

В Алтайском крае начинается второй этап "Народного знака качества – 2024"

07 октября 2024, 12:56, ИА Амител

Елена Пацар и Татьяна Бондарева на "Катуни 24"

Для чего проводится премия "Народный знак качества", в чем ее уникальность и почему она важна для бизнеса и жителей Алтайского края? На эти и другие вопросы ответили главный редактор портала amic.ru Елена Пацар и руководитель проекта НЗК Татьяна Бондарева в интервью, посмотреть которое можно в 13:30 в понедельник, 7 октября, на сайте "Катунь 24".

Напомним, с 9 октября начинается второй этап премии "Народный знак качества – 2024". До 7 ноября каждый сможет отдать свой голос за одну из компаний на сайте народныйзнаккачества.рф.

Во втором этапе выбирать лучших придется из десяти номинантов. По итогам голосования определятся победители, которые станут известны 26 ноября. Напомним, во время первого этапа, проходившего с 3 сентября по 2 октября, мы определили финалистов – по десять в каждой категории, которых жители Алтайского края номинировали чаще остальных.

Премия "Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

В каких номинациях можно выбрать лучшие компании?

Выбрать любимые компании получится только один раз в каждой из 16 открытых номинаций:

"Официальный автодилер";

"Автосалон";

"Автосервис";

"Малоэтажное строительство";

"Застройщик";

"Медцентр";

"Мой бизнес";

"Центр дополнительного образования";

"Производитель продуктов питания";

"Производитель промышленных товаров";

"Ресторан и кафе";

"Фастфуд и доставка";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

"Продовольственная торговая сеть";

"Непродовольственная торговая сеть".

Кроме того, есть четыре закрытые номинации, в которых победителей выбирают эксперты или организаторы. Ранее amic.ru рассказал, для чего это необходимо.

Организаторами премии "Народный знак качества" выступают радиостанция Business FM Барнаул, Медиагруппа FM-Продакшн и портал amic.ru.