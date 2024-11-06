Памятник Сухову установили в Барнауле 6 ноября

06 ноября 2024, 14:10, ИА Амител

Памятник Василию Сухову / Фото: мэрия Барнаула

Мэрия Барнаула 6 ноября поставила памятник барнаульскому купцу Василию Сухову из бронзы. Пока он еще завернут в пленку, но горадминистрация уже показала, как выглядит монумент. Amic.ru рассказывает, что это за человек и чем он знаменит.

Что за памятник поставили в Барнауле?

Арт-объект посвящен купеческой династии Суховых, а именно Василию Дмитриевичу Сухову. Из бронзы его сделали скульпторы Михаил и Сергей Кульгачевы, архитектором выступил Сергей Боженко. На данный момент памятник завернут в пленку, его еще не открыли для общественности.

Поставили монумент в рамках реализации проекта туристического кода города. В мэрии также пообещали, что в скором времени по этому проекту на территории турцентра установят "фигурки", посвященные истории развития города, их оснастят аудиогидом. Также на местах утраченных архитектурных объектов сделают информационные стенды с барельефами. А в Нагорном парке установят тематическую фотозону.

Памятник Василию Сухову в Барнауле / Фото: amic.ru

Кто такие Суховы?

Суховы – это крупнейший купеческий род Барнаула второй половины XIX – начала XX века. Первая информация об их деятельности относится к 1850 году. Суховы занимались кирпичным, кожевенным и свечным производством, а также меценатством и благотворительностью.

Основателем династии был Никифор Трифонович Сухов, который торговал на городском базаре в деревянном, "суховском" павильоне. Он построил двухэтажное здание универмага из красного кирпича на ул. Мало-Тобольской, 36. На первом этаже был магазин, а на втором находились конторы и квартиры приказчиков.

Дело Никифора Сухова продолжил купец первой гильдии Дмитрий Никифорович Сухов. На момент конца XIX века у него было самое значительное недвижимое имущество в Барнауле. В наследство детям Сухов оставил около четырех миллионов рублей, что в то время было очень большой суммой.

После смерти Дмитрия Сухова в 1893 году его сын Василий Сухов вместе с братьями Прокопием и Павлом учредили торговый дом "Д. Н. Сухова сыновья". Также у них были кирпичный, кожевенный и свечной заводы.

"Универмаг торгового дома Сухова" / Фото: amic.ru

Кто такой Василий Сухов?

Василий Дмитриевич Сухов – это барнаульский купец первой гильдии. В 1894-1898 годах был городским головой Барнаула.

На этом посту Василий Сухов много занимался благотворительностью: пожертвовал пять тысяч рублей для Общества попечения о начальном образовании Барнаула, подарил здание Николаевскому смешанному горному училищу, передал жалованье городского главы в три тысячи рублей на строительство новой больницы, столько же пожертвовал для закупки зерна в период большого неурожая, также 4,5 тысячи рублей Сухов направил на строительство нового здания горного училища.

За благотворительность гордума наградила Сухова званием почетного горожанина.

В Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби Василий Сухов с братьями построил несколько магазинов, где торговали хлебом, вином, чаем, табаком, кожей и так далее. Сухов выстроил для кожевенного завода новые корпуса и установил паровой двигатель.

А универмаг Суховых тоже ремонтируют?

Да, сейчас универмаг торгового дома Сухова на улице Мало-Тобольской реставрирует барнаульский предприниматель Евгений Лишин. Завершить работы намерены в конце 2025 года, там планируют открыть в том числе и кафе. Ремонтируется и рядом стоящий дом купца Сухова на улице Льва Толстого, 33, его также приобрел инвестор.