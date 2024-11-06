Кто такой купец Василий Сухов, которому поставили памятник в Барнауле?
Памятник Сухову установили в Барнауле 6 ноября
06 ноября 2024, 14:10, ИА Амител
Мэрия Барнаула 6 ноября поставила памятник барнаульскому купцу Василию Сухову из бронзы. Пока он еще завернут в пленку, но горадминистрация уже показала, как выглядит монумент. Amic.ru рассказывает, что это за человек и чем он знаменит.
Что за памятник поставили в Барнауле?
Арт-объект посвящен купеческой династии Суховых, а именно Василию Дмитриевичу Сухову. Из бронзы его сделали скульпторы Михаил и Сергей Кульгачевы, архитектором выступил Сергей Боженко. На данный момент памятник завернут в пленку, его еще не открыли для общественности.
Поставили монумент в рамках реализации проекта туристического кода города. В мэрии также пообещали, что в скором времени по этому проекту на территории турцентра установят "фигурки", посвященные истории развития города, их оснастят аудиогидом. Также на местах утраченных архитектурных объектов сделают информационные стенды с барельефами. А в Нагорном парке установят тематическую фотозону.
Кто такие Суховы?
Суховы – это крупнейший купеческий род Барнаула второй половины XIX – начала XX века. Первая информация об их деятельности относится к 1850 году. Суховы занимались кирпичным, кожевенным и свечным производством, а также меценатством и благотворительностью.
Основателем династии был Никифор Трифонович Сухов, который торговал на городском базаре в деревянном, "суховском" павильоне. Он построил двухэтажное здание универмага из красного кирпича на ул. Мало-Тобольской, 36. На первом этаже был магазин, а на втором находились конторы и квартиры приказчиков.
Дело Никифора Сухова продолжил купец первой гильдии Дмитрий Никифорович Сухов. На момент конца XIX века у него было самое значительное недвижимое имущество в Барнауле. В наследство детям Сухов оставил около четырех миллионов рублей, что в то время было очень большой суммой.
После смерти Дмитрия Сухова в 1893 году его сын Василий Сухов вместе с братьями Прокопием и Павлом учредили торговый дом "Д. Н. Сухова сыновья". Также у них были кирпичный, кожевенный и свечной заводы.
Кто такой Василий Сухов?
Василий Дмитриевич Сухов – это барнаульский купец первой гильдии. В 1894-1898 годах был городским головой Барнаула.
На этом посту Василий Сухов много занимался благотворительностью: пожертвовал пять тысяч рублей для Общества попечения о начальном образовании Барнаула, подарил здание Николаевскому смешанному горному училищу, передал жалованье городского главы в три тысячи рублей на строительство новой больницы, столько же пожертвовал для закупки зерна в период большого неурожая, также 4,5 тысячи рублей Сухов направил на строительство нового здания горного училища.
За благотворительность гордума наградила Сухова званием почетного горожанина.
В Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби Василий Сухов с братьями построил несколько магазинов, где торговали хлебом, вином, чаем, табаком, кожей и так далее. Сухов выстроил для кожевенного завода новые корпуса и установил паровой двигатель.
А универмаг Суховых тоже ремонтируют?
Да, сейчас универмаг торгового дома Сухова на улице Мало-Тобольской реставрирует барнаульский предприниматель Евгений Лишин. Завершить работы намерены в конце 2025 года, там планируют открыть в том числе и кафе. Ремонтируется и рядом стоящий дом купца Сухова на улице Льва Толстого, 33, его также приобрел инвестор.
14:42:10 06-11-2024
Согласен. Этому человеку памятник город поставил не зря. Сегодняшние богатые люди тоже как и он должны помогать школам начальным, поликлиникам для детишек которые в аварийном состоянии уже, приютам для малоимущих и так далее
14:46:26 06-11-2024
Гость (14:42:10 06-11-2024) Согласен. Этому человеку памятник город поставил не зря. Сег... Тогда за ними сразу придут: "У вас лишние деньги завелись?!"
14:45:03 06-11-2024
Странные были "эксплуататоры"...
15:25:06 06-11-2024
И все же мне кажется не тем мы памятники возводим. До сего момента не знал о нем, а когда и узнал, то невольно сравнил с живущими меценатами (да хоть Ракшин, Шония..) В будущем можно ожидать подобные памятники? В свое время пивоваренный завод вытащил на свет иных предпринимателей-братьев Ворсиных, с чем громко презентовали пиво. Что по мне все это персонажи достаточно спорные, хоть выбелите им всю биографию, верить в добрых меценатов не получается. Лучше город заполнить памятниками собак кошек, незнакомцев с цветами и др. К таким монументам не стыдно будет назначать и свидания.
17:11:11 06-11-2024
Гость (15:25:06 06-11-2024) И все же мне кажется не тем мы памятники возводим. До сего м... "Что по мне все это персонажи достаточно спорные, хоть выбелите им всю биографию, верить в добрых меценатов не получается" - историю города,края и страны знать надо и уважать без купюр.
15:26:11 06-11-2024
Какова же дальнейшая судьба купца В.Д. Сухова?Да,это были настоящие люди,патриоты своей земли.Я,вот ,как то обратил внимание на табличку на старом здании Краевой поликлиники,что на перекрёстке Пушкина и Социалистическом.Ещё в начале 19 века его построил на свои деньги и подарил людям купец Пуртов.Там находилась больница в которой лечились участники войны с наполеоном 1812 года.Это же какие деньги надо было затратить ,чтобы построить такое большое здание?Вот настоящие герои и патриоты,с которых надо брать пример нынешним дельцам.Есть ли они такие в наше время?
16:19:09 06-11-2024
Афиноген (15:26:11 06-11-2024) Какова же дальнейшая судьба купца В.Д. Сухова?Да,это были на... Извели селекцией.
16:32:20 06-11-2024
Афиноген (15:26:11 06-11-2024) Какова же дальнейшая судьба купца В.Д. Сухова?Да,это были на... Все эти деньги не с неба к этим меценатам свалились. Они были заработаны трудом многих тысяч обыкновенных жителей нашего города. А хозяева "фабрик, заводов, газет, пароходов" их присвоили по всем правилам капиталистической эксплуатации. Да, хорошо, что часть их потратили на благие дела.. Но и всего лишь. От этого тем, кто недополучил за свой труд, легче не стало.
17:26:13 06-11-2024
Гость (16:32:20 06-11-2024) Все эти деньги не с неба к этим меценатам свалились. Они был... А нынешние Шонии-Ракшины даже часть не тратят на благие дела, хотя также присвоили их (деньги) по всем правилам капиталистической эксплуатации.
22:37:02 06-11-2024
Гость (16:32:20 06-11-2024) Все эти деньги не с неба к этим меценатам свалились. Они был... Вы как та слепая девочка из анекдота: "Целый тазик пельменей! Мне! Сколько же вы сами сожрали?!"
16:14:21 06-11-2024
......В наследство детям Сухов оставил около четырех миллионов рублей, что в то время было очень большой суммой.......
.........Василий Сухов много занимался благотворительностью: пожертвовал пять тысяч рублей для Общества попечения о начальном образовании Барнаула, подарил здание Николаевскому смешанному горному училищу, передал жалованье городского главы в три тысячи рублей на строительство новой больницы, столько же пожертвовал для закупки зерна в период большого неурожая, также 4,5 тысячи рублей Сухов направил на строительство нового здания горного училища......
Сухов - жмот.
Убрать памятник.
17:35:14 06-11-2024
Видел я как этот памятник изготавливали.
Изначально собственник производства где отливали, сделал 3D модель с себя красивого)).
Но кто-то из администрации прочухал это и лицо изменили.
Так то честно говоря, дофига работы провернули. Отливали частями, в ночные смены, потом собирали.
04:36:56 07-11-2024
Гость (16:32:20 06-11-2024) Все эти деньги не с неба к этим меценатам свалились. Они был... Абсолютно верно. Совершенно справедливо подобных "благодетелей" раскулачили и вернули людям то, что сами люди и заработали - Дома культуры, поликлиники, школы и предприятия. А жалкие подачки, которые эти купцы называли "благотворительностью", лишь только малая часть, принадлежащая самим рабочим и крестьянам того времени.
09:26:02 07-11-2024
Гость (04:36:56 07-11-2024) Абсолютно верно. Совершенно справедливо подобных "благодетел... Это слишком поверхностный взгляд на вопрос.Вы ,что хотите сказать,что все они были эксплуататорами и жили за счёт присвоения доходов от наёмного труда?Нет ,были и те кто своим трудом добивался результатов.Купец,он на чём строил своё дело?На торговле.То есть что то купить ,где дёшево и продать там ,где это дороже.Тут ничего такого криминального нет,это звено в экономике страны необходимое для её развития.Или ,возьмём тех же кулаков.Да были ,наверно и те кто эксплуатировал наёмный труд,но в основном то ,это были простые труженики- крестьяне,кто чисто своим трудом зарабатывал себе на сносную жизнь.Равнять всех под одну гребёнку тут ни в коем случае нельзя.