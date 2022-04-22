Белая полоса. Как в Барнауле на месте клуба «Зебра» строят новый музыкальный зал за 419 млн рублей

Реконструкция здания Алтайского государственного музыкального колледжа, где в начале 2000-х размещался культовый ночной клуб «Зебра», закончится в 2023 году. Здесь заменят кровлю, отремонтируют подвал, сделают новые лестницы, установят сцену. «Сердцем» будущего колледжа станет вместительный концертный зал, рассчитанный на 447 мест. Стоимость работ — 419 миллионов рублей. Хотя изначально реконструкция должна была обойтись краевым властям в 320 миллионов рублей, однако сказалось повышение цен на металл и стройматериалы. Об этом журналистам рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, который 21 апреля посетил строящийся объект.

Каким будет музыкальный колледж после реконструкции?

Работы проводят в несколько этапов. В 2018 году строители привели в порядок четырёхэтажный учебный корпус: заменили кровлю, инженерные коммуникации, окна, отремонтировали классы, фасад, оборудовали звукоизоляцию. Летом 2021 года началась реконструкция пристройки колледжа, включающей в себя административно-учебные помещения, концертный зал и вестибюль, который когда-то занимал клуб «Зебра».

Согласно проекту, на цокольном этаже здания будет находиться зона технических и служебных помещений. Кроме того, там разместят туалеты для посетителей и лифты. На первом этаже будущего зала расположат кассы, вестибюль с кафе, а также концертный зал на 447 человек. Ширина зала составит 17,3 метра, а его глубина — около 30 метров. Также на первом этаже появятся гримёрные и склады для музыкальных инструментов. В ходе реконструкции площадь объекта увеличится на 1000 квадратных метров: будет построен третий этаж, соединяющий концертный зал с четырёхэтажным корпусом. Здесь разместят библиотеку, читальный зал и административные кабинеты.

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Строителям придётся с нуля возвести новую сцену. На ней установят новое музыкальное и световое оборудование. Также подразумевается площадка для подъёмного механизма роялей и зона для размещения симфонического оркестра.

Как пояснил Иван Гилев, после завершения всех работ в Барнауле появится ещё один современный концертный зал, где будут проводить мероприятия самого высокого уровня. Впрочем, в основном залом будут пользоваться ученики Алтайского государственного музыкального колледжа.

А вот прилегающую к зданию музыкального колледжа территорию будут благоустраивать незначительно. Рядом с входом со стороны Геблера установят лавочки, высадят газон и установят фонари. Подразумевается и вместительная парковка для автомобилей. Впрочем, пояснил министр, администрация Барнаула должна дополнительно проработать концепцию благоустройства территории рядом с обновлённым музыкальным колледжем в центре города.

Почему подорожала стоимость объекта и когда закончат работы?

Изначально планировалось потратить на работы около 320 миллионов рублей. Деньги выделили из бюджета Алтайского края. Однако в конце 2021 года из-за резкого скачка цен на строительные материалы и металл властям пришлось в срочном порядке пересматривать условия договора с подрядчиком. В итоге его стоимость выросла до 419 миллионов рублей. Но, как отметил Иван Гилев, и эта цифра может измениться. По проекту предусмотрена поставка музыкального и светового оборудования. Из-за высокого курса доллара импортная техника подорожала на 30-40%. Сейчас подрядчик пытается заменить иностранную аппаратуру отечественными аналогами. Из-за пересмотра проектно-сметной документации сместился и график работы. Изначально планировалось завершить реконструкцию колледжа летом 2023 года. Теперь же обещают закончить на пять месяцев позже.

Что известно о клубе «Зебра»?

Клуб был одним из самых популярных мест города в начале нулевых. Отдохнуть в «Зебру» приходили неформалы, любители рок-музыки и обычные студенты краевой столицы. Сегодня это заведение с теплотой в душе вспоминает, пожалуй, каждый барнаулец в возрасте 30-35 лет. Почитать о влиянии «Зебры» на барнаульскую молодёжь вы можете в нашем спецпроекте об истории ночных клубов города по ссылке.