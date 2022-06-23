Главврач ЦРБ рассказал, в каком состоянии друзья привезли умирающего Юрия Шатунова

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов был доставлен друзьями в Домодедовскую центральную городскую больницу 22 июня в 23:30 в состоянии клинической смерти. Об этом в беседе со «Звездой» заявил главврач медучреждения Андрей Осипов.

«В течение полутора часов врачи оказывали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности», — рассказал он.

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Напомним, что о смерти певца стало известно 23 июня. Шатунову стало плохо, когда он отдыхал с друзьями. Мужчины решили отвезти его в поликлинику, а оттуда артиста собирались доставить в больницу. В машине скорой помощи его сердце остановилось. В первый раз врачи смогли запустить его снова, но во второй раз спасти жизнь певцу им не удалось.