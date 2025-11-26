Курьера осудили в Бийске за доставку денег мошенникам от матери "виновницы ДТП"

Мужчина из Новосибирской области забрал деньги бийчанки для передачи мошенникам

26 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Курьер-мошенник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

В Бийске вступил в силу приговор в отношении жителя Новосибирской области, который участвовал в мошеннической схеме как курьер. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Преступление было совершено в 2023 году. Аферисты сказали женщине, что ее дочь якобы стала виновницей ДТП, и потерпевшему нужно передать 645 тыс. рублей. Вскоре к запуганной матери приехал мужчина из Искитимского района, который назвал себя курьером. За работу он оставил себе 35 тыс. рублей, а остальное перечислил мошенникам.

Бийский городской суд вынес новосибирцу приговор – два года восемь месяцев общего режима. Он осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

«Не согласившись с судебным решением, адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, которая судом апелляционной инстанции Алтайского краевого суда отклонена», – пишет пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в Барнауле 66-летняя женщина перевела незнакомцам 13 млн рублей – личные сбережения, накопленные за всю жизнь. Все началось со звонка от человека, назвавшегося сотрудником службы доставки.