В Барнауле пенсионерка перечислила мошенникам 13 млн рублей, накопленные за всю жизнь
Женщине сказали, что нужно срочно перевести деньги на "безопасный счет"
25 ноября 2025, 12:20, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 66-летнюю жительницу Барнаула при помощи стандартной схемы "назовите код из СМС", сообщает региональное МВД.
«Позвонил якобы сотрудник службы доставки. Он сказал, что пришла посылка, для получения необходимо назвать код из СМС-сообщения. Женщина сначала отказалась от нежданного "подарка", и тогда мошенники пошли другим путем – убедили назвать код, чтобы доставка отменилась», – рассказали в ведомстве.
Женщина назвала цифры. После этого ей заявили, что от ее имени оформлена доверенность на преступника, а все деньги переведены на финансирование деятельности недружественной страны.
Пенсионерке сказали, что нужно срочно перевести деньги на "безопасный счет". Испугавшись последствий, она выполнила все указания.
Через три разных банка женщина сняла свои личные сбережения в размере 13 млн рублей и перевела мошенникам. Эти деньги, как она пояснила, были накоплены в течение всей жизни.
Ранее мошенники заставили пожилую жительницу Бийска сказать "я согласна на обработку" и похитили деньги. Более 400 тысяч рублей она передала курьеру для доставки в "комитет банковского надзора".
12:26:30 25-11-2025
а как это мадам брошкина то эту транзакцию проглядела? а как это родненький максимушка-то не спас?
12:46:19 25-11-2025
зачем копила то , надо жить ! в итоге даже не воспользовалась.
14:38:49 25-11-2025
Ева (12:46:19 25-11-2025) зачем копила то , надо жить ! в итоге даже не воспользовалас... Ни себе,ни детям,ни внукам. Туда и дорога.
12:52:49 25-11-2025
3 банка не заблокировали переводы по подозрению. Банки в доле с мошенниками?
13:07:12 25-11-2025
Гость (12:52:49 25-11-2025) 3 банка не заблокировали переводы по подозрению. Банки в дол... А есть сомнения
13:07:37 25-11-2025
Гость (12:52:49 25-11-2025) 3 банка не заблокировали переводы по подозрению. Банки в дол... там все в азях.
13:16:07 25-11-2025
Гость (12:52:49 25-11-2025) 3 банка не заблокировали переводы по подозрению. Банки в дол... немаловероятно...
13:49:19 27-11-2025
Гость (12:52:49 25-11-2025) 3 банка не заблокировали переводы по подозрению. Банки в дол... Вы читать не умеете? "Через три разных банка женщина сняла свои личные сбережения в размере 13 млн рублей и перевела мошенникам". Она нал сняла, свои сбережения, а уже потом перевела.
12:55:04 25-11-2025
Переводил с одной своей карты на другую 4800р. Заблокировали карту пришлось ехать в офис банка, деньги вернули только на следующий день . Правда предложили мобильную связь свою со скидкой это ж справедливая конкуренция. Какая-то странная и непонятная фигня вокруг творится. Может и правда ну его этот интернет, меньше знаешь спокойнее живёшь
12:55:30 25-11-2025
теперь надо обратиться в суд на провайдера телефонной связи и сказать, что была невменяема и требовать вернуть деньги, поскольку все разговоры шли через телефон...
14:16:37 25-11-2025
Бгг (12:55:30 25-11-2025) теперь надо обратиться в суд на провайдера телефонной связи ... Тогда придется простить ипотеки людям которые купили квартиру у бабушки которая потом передумала. А что банк возьмёт с бабушки?
16:30:13 25-11-2025
Гость (14:16:37 25-11-2025) Тогда придется простить ипотеки людям которые купили квартир... не подсказывай им
12:58:44 25-11-2025
Богато у нас пенсионеры живут.
13:11:23 25-11-2025
Гость (12:58:44 25-11-2025) Богато у нас пенсионеры живут.... Во во ,с языка снял. 13 лямов(2 квартиры с ремонтом) мне, простому смертному, и за 100 лет + не накопить. Богато живёт пенсионерка(не все , к сожалению)
13:47:26 25-11-2025
Гость (12:58:44 25-11-2025) Богато у нас пенсионеры живут.... Если взять молодых мажоров с млрд. то такой же вывод можно сделать- богато у нас молодые живут.
13:24:03 25-11-2025
Далеко не все так живут. Говорю как пенсионер со стажем
14:28:42 25-11-2025
Устанавливайте МАХ и никто не обманет.
МАХ только настоящие банкиры, полицейские и ФСБ.
МАХ мессенджер путина!
14:39:42 25-11-2025
Олег (14:28:42 25-11-2025) Устанавливайте МАХ и никто не обманет.МАХ только настоящ... Да, и спросите у МАКСа чей Крым, очень удивитесь, а вроде как российская позиционируется программка
16:24:12 25-11-2025
Олег (14:28:42 25-11-2025) Устанавливайте МАХ и никто не обманет.МАХ только настоящ... Да хоть что устанавливай,там же ясно написали-позвонили,и тут два варианта,либо виноваты операторы,или виновен,воспевающий вами МАХ,по простой причине больше не такие звонки не проходят
14:38:36 25-11-2025
Бабка так и сидела бы на деньгах а на себе экономила... Деньги должны работать в экономике - теперь кто то что то на них купит.... Звучит как издевка - но хоть кто то от денег получит удовольствие
14:59:58 25-11-2025
Эти деньги, как она пояснила, были накоплены в течение всей жизни/// Вопрос простой, а на что она копила, не сказала?
16:23:49 25-11-2025
Гость (14:59:58 25-11-2025) Эти деньги, как она пояснила, были накоплены в течение всей ... так-то деньги менялись в каком-то лохматом году. Всю жизнь не получается, бабка ЯВНО врёт.
16:39:34 25-11-2025
гость (16:23:49 25-11-2025) так-то деньги менялись в каком-то лохматом году. Всю жизнь н... ! Верно подмечено, не её капитал, родственник на время хранил - тогда история правдивая.
15:08:20 25-11-2025
По ходу, как пришли, так и ушли))
15:15:15 25-11-2025
А в павловскую реформу ее сбережения не превратились в фантик? Темнит бабка что то...
15:46:48 25-11-2025
Не верю я в эти постоянные переводы на миллионы, не верю
17:06:59 25-11-2025
А мне кажется, что подвидом обмана бабок кто то отмывает деньги или донатит укронацистов.
21:55:14 25-11-2025
Как пришли так и ушли. И пусть не врет что всю жизнь копила. Зе ее жизнь сколько раз деньги менялись? И инфляция была сколько раз? Не заработаешь 13 милионов честным трудом.