НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле пенсионерка перечислила мошенникам 13 млн рублей, накопленные за всю жизнь

Женщине сказали, что нужно срочно перевести деньги на "безопасный счет"

25 ноября 2025, 12:20, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 66-летнюю жительницу Барнаула при помощи стандартной схемы "назовите код из СМС", сообщает региональное МВД.

«Позвонил якобы сотрудник службы доставки. Он сказал, что пришла посылка, для получения необходимо назвать код из СМС-сообщения. Женщина сначала отказалась от нежданного "подарка", и тогда мошенники пошли другим путем – убедили назвать код, чтобы доставка отменилась», – рассказали в ведомстве.

Женщина назвала цифры. После этого ей заявили, что от ее имени оформлена доверенность на преступника, а все деньги переведены на финансирование деятельности недружественной страны.

Пенсионерке сказали, что нужно срочно перевести деньги на "безопасный счет". Испугавшись последствий, она выполнила все указания.

Через три разных банка женщина сняла свои личные сбережения в размере 13 млн рублей и перевела мошенникам. Эти деньги, как она пояснила, были накоплены в течение всей жизни.

Ранее мошенники заставили пожилую жительницу Бийска сказать "я согласна на обработку" и похитили деньги. Более 400 тысяч рублей она передала курьеру для доставки в "комитет банковского надзора".

Барнаул Мошенники

Комментарии 28

Avatar Picture
Гость

12:26:30 25-11-2025

а как это мадам брошкина то эту транзакцию проглядела? а как это родненький максимушка-то не спас?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ева

12:46:19 25-11-2025

зачем копила то , надо жить ! в итоге даже не воспользовалась.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:49 25-11-2025

Ева (12:46:19 25-11-2025) зачем копила то , надо жить ! в итоге даже не воспользовалас... Ни себе,ни детям,ни внукам. Туда и дорога.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:49 25-11-2025

3 банка не заблокировали переводы по подозрению. Банки в доле с мошенниками?

  52 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:07:12 25-11-2025

Гость (12:52:49 25-11-2025) 3 банка не заблокировали переводы по подозрению. Банки в дол... А есть сомнения

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:37 25-11-2025

Гость (12:52:49 25-11-2025) 3 банка не заблокировали переводы по подозрению. Банки в дол... там все в азях.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:16:07 25-11-2025

Гость (12:52:49 25-11-2025) 3 банка не заблокировали переводы по подозрению. Банки в дол... немаловероятно...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:19 27-11-2025

Гость (12:52:49 25-11-2025) 3 банка не заблокировали переводы по подозрению. Банки в дол... Вы читать не умеете? "Через три разных банка женщина сняла свои личные сбережения в размере 13 млн рублей и перевела мошенникам". Она нал сняла, свои сбережения, а уже потом перевела.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:04 25-11-2025

Переводил с одной своей карты на другую 4800р. Заблокировали карту пришлось ехать в офис банка, деньги вернули только на следующий день . Правда предложили мобильную связь свою со скидкой это ж справедливая конкуренция. Какая-то странная и непонятная фигня вокруг творится. Может и правда ну его этот интернет, меньше знаешь спокойнее живёшь

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бгг

12:55:30 25-11-2025

теперь надо обратиться в суд на провайдера телефонной связи и сказать, что была невменяема и требовать вернуть деньги, поскольку все разговоры шли через телефон...

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:37 25-11-2025

Бгг (12:55:30 25-11-2025) теперь надо обратиться в суд на провайдера телефонной связи ... Тогда придется простить ипотеки людям которые купили квартиру у бабушки которая потом передумала. А что банк возьмёт с бабушки?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:13 25-11-2025

Гость (14:16:37 25-11-2025) Тогда придется простить ипотеки людям которые купили квартир... не подсказывай им

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:44 25-11-2025

Богато у нас пенсионеры живут.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:23 25-11-2025

Гость (12:58:44 25-11-2025) Богато у нас пенсионеры живут.... Во во ,с языка снял. 13 лямов(2 квартиры с ремонтом) мне, простому смертному, и за 100 лет + не накопить. Богато живёт пенсионерка(не все , к сожалению)

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:26 25-11-2025

Гость (12:58:44 25-11-2025) Богато у нас пенсионеры живут.... Если взять молодых мажоров с млрд. то такой же вывод можно сделать- богато у нас молодые живут.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:03 25-11-2025

Далеко не все так живут. Говорю как пенсионер со стажем

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

14:28:42 25-11-2025

Устанавливайте МАХ и никто не обманет.
МАХ только настоящие банкиры, полицейские и ФСБ.
МАХ мессенджер путина!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:42 25-11-2025

Олег (14:28:42 25-11-2025) Устанавливайте МАХ и никто не обманет.МАХ только настоящ... Да, и спросите у МАКСа чей Крым, очень удивитесь, а вроде как российская позиционируется программка

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:24:12 25-11-2025

Олег (14:28:42 25-11-2025) Устанавливайте МАХ и никто не обманет.МАХ только настоящ... Да хоть что устанавливай,там же ясно написали-позвонили,и тут два варианта,либо виноваты операторы,или виновен,воспевающий вами МАХ,по простой причине больше не такие звонки не проходят

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

14:38:36 25-11-2025

Бабка так и сидела бы на деньгах а на себе экономила... Деньги должны работать в экономике - теперь кто то что то на них купит.... Звучит как издевка - но хоть кто то от денег получит удовольствие

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:58 25-11-2025

Эти деньги, как она пояснила, были накоплены в течение всей жизни/// Вопрос простой, а на что она копила, не сказала?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:23:49 25-11-2025

Гость (14:59:58 25-11-2025) Эти деньги, как она пояснила, были накоплены в течение всей ... так-то деньги менялись в каком-то лохматом году. Всю жизнь не получается, бабка ЯВНО врёт.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

16:39:34 25-11-2025

гость (16:23:49 25-11-2025) так-то деньги менялись в каком-то лохматом году. Всю жизнь н... ! Верно подмечено, не её капитал, родственник на время хранил - тогда история правдивая.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:20 25-11-2025

По ходу, как пришли, так и ушли))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:15 25-11-2025

А в павловскую реформу ее сбережения не превратились в фантик? Темнит бабка что то...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:48 25-11-2025

Не верю я в эти постоянные переводы на миллионы, не верю

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:06:59 25-11-2025

А мне кажется, что подвидом обмана бабок кто то отмывает деньги или донатит укронацистов.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:55:14 25-11-2025

Как пришли так и ушли. И пусть не врет что всю жизнь копила. Зе ее жизнь сколько раз деньги менялись? И инфляция была сколько раз? Не заработаешь 13 милионов честным трудом.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров