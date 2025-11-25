В Барнауле пенсионерка перечислила мошенникам 13 млн рублей, накопленные за всю жизнь

Женщине сказали, что нужно срочно перевести деньги на "безопасный счет"

25 ноября 2025, 12:20, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 66-летнюю жительницу Барнаула при помощи стандартной схемы "назовите код из СМС", сообщает региональное МВД.

«Позвонил якобы сотрудник службы доставки. Он сказал, что пришла посылка, для получения необходимо назвать код из СМС-сообщения. Женщина сначала отказалась от нежданного "подарка", и тогда мошенники пошли другим путем – убедили назвать код, чтобы доставка отменилась», – рассказали в ведомстве.

Женщина назвала цифры. После этого ей заявили, что от ее имени оформлена доверенность на преступника, а все деньги переведены на финансирование деятельности недружественной страны.

Пенсионерке сказали, что нужно срочно перевести деньги на "безопасный счет". Испугавшись последствий, она выполнила все указания.

Через три разных банка женщина сняла свои личные сбережения в размере 13 млн рублей и перевела мошенникам. Эти деньги, как она пояснила, были накоплены в течение всей жизни.

Ранее мошенники заставили пожилую жительницу Бийска сказать "я согласна на обработку" и похитили деньги. Более 400 тысяч рублей она передала курьеру для доставки в "комитет банковского надзора".