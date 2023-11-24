Курица Шрёдингера. Барнаульцам объяснили, почему курятина в магазинах и есть, и нет

Дефицит алтайской курятины покрывается мясом из других регионов, но найти его можно не во всех торговых точках и оно быстро раскупается

24 ноября 2023, 13:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в магазинах наблюдаются перебои с наличием куриного мяса, подтвердили "Толку" в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

В ведомстве пояснили, что такая ситуация связана с приостановлением работы крупнейшего производителя курятины из-за реконструкции оборудования.

"На сегодня частично выпадающие объемы замещаются птицефабриками Омской, Томской областей, а также птицефабриками других территорий, входящими в холдинг "Черкизово", – отметили в управлении.

Также подчеркнули, что поставки курятины в магазины осуществляются на регулярной основе, однако из-за высокого спроса со стороны населения мясо быстро раскупается.

Ранее жители Барнаула пожаловались на отсутствие мяса курицы в магазинах и предположили, что вскоре цены могут значительно вырасти на этот продукт.