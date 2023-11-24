Курица Шрёдингера. Барнаульцам объяснили, почему курятина в магазинах и есть, и нет
Дефицит алтайской курятины покрывается мясом из других регионов, но найти его можно не во всех торговых точках и оно быстро раскупается
24 ноября 2023, 13:18, ИА Амител
В Алтайском крае в магазинах наблюдаются перебои с наличием куриного мяса, подтвердили "Толку" в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
В ведомстве пояснили, что такая ситуация связана с приостановлением работы крупнейшего производителя курятины из-за реконструкции оборудования.
"На сегодня частично выпадающие объемы замещаются птицефабриками Омской, Томской областей, а также птицефабриками других территорий, входящими в холдинг "Черкизово", – отметили в управлении.
Также подчеркнули, что поставки курятины в магазины осуществляются на регулярной основе, однако из-за высокого спроса со стороны населения мясо быстро раскупается.
Ранее жители Барнаула пожаловались на отсутствие мяса курицы в магазинах и предположили, что вскоре цены могут значительно вырасти на этот продукт.
13:31:34 24-11-2023
И цены в 2 раза поднялись и не купить
13:38:36 24-11-2023
Вкусная жизнь на Южном, крыльев навалом, голень, ценник 350 по моему
13:40:54 24-11-2023
спасибо родине за это
14:09:42 24-11-2023
Гость (13:40:54 24-11-2023) спасибо родине за это... Причем тут родина? Выращивай куриц и ешь сколько влезет.
14:47:33 24-11-2023
Гость (14:09:42 24-11-2023) Причем тут родина? Выращивай куриц и ешь сколько влезет. ... Вот дурни, кто минусует =) Вас кто-то курятиной должен обеспечивать? Детский сад развели. Мамке идите жалуйтесь, что курями вас не кормят.
12:35:13 25-11-2023
Гость (14:47:33 24-11-2023) Вот дурни, кто минусует =) Вас кто-то курятиной должен обесп... Сколько лодырей и белоручек в Барнауле! Родители перестали еду в ротик класть - все, голод наступил. Курятины им недодали. Позорники! Минусовать проще, чем работать.
16:52:13 24-11-2023
Гость (14:09:42 24-11-2023) Причем тут родина? Выращивай куриц и ешь сколько влезет. ... Ну да народу жрать не чего а власть не при чем гениально
17:25:59 24-11-2023
Василий (16:52:13 24-11-2023) Ну да народу жрать не чего а власть не при чем гениально... Ну что то пухнущих от голода не видно.
12:28:22 25-11-2023
Василий (16:52:13 24-11-2023) Ну да народу жрать не чего а власть не при чем гениально... Иди работай!!!! Если жрать тебе нечего. Почему мой отец-инвалид и пенсионер и колбасы сам делает, и мясо запекает, рыбу сам солит. У него стол ломится от вкуснейшей еды. А тебе жрать нечего! Лодырь ты потому что.
17:36:06 24-11-2023
Гость (14:09:42 24-11-2023) Причем тут родина? Выращивай куриц и ешь сколько влезет. ... На балконе выращивать курей... Так балкон развалится от куриного помёта
12:33:21 25-11-2023
Гость (17:36:06 24-11-2023) На балконе выращивать курей... Так балкон развалится от кури... У знакомых в 90-х не развалился. Но они вовремя помет убирали. А не жили в говне.
14:48:19 24-11-2023
Гость (13:40:54 24-11-2023) спасибо родине за это... А ТЫ что для родины сделал? в носу поковырял и пухо почесал?
17:37:39 24-11-2023
Гость (14:48:19 24-11-2023) А ТЫ что для родины сделал? в носу поковырял и пухо почесал?... А ты?
12:32:04 25-11-2023
Гость (17:37:39 24-11-2023) А ты? ... Я работаю, не ною. И налоги плачу 35 тыс.руб. ежемесячно.
13:46:02 24-11-2023
Либералы и Госдеп ни как не уймутся , ну ничего ничего потерпим немного
13:59:32 24-11-2023
Не пора этих курощупов, как врагов народа, со всей проллетарской ненавистью... ??? Открыть границы и месть эти импортозамещятели , своей химозой сами травятся.
14:57:21 24-11-2023
Не хватайте куриц и цена упадет. Можно временно перейти на рыбу и рыбные консервы.
16:54:26 24-11-2023
Джамшут (14:57:21 24-11-2023) Не хватайте куриц и цена упадет. Можно временно перейти на ... Курицу брали из-за цены если бы могли на мраморную говядину бы перешли народ та нищий
17:27:22 24-11-2023
Василий (16:54:26 24-11-2023) Курицу брали из-за цены если бы могли на мраморную говядину ... Не вижу вокруг нищеты что то . Прям в лохмотьях вокруг подаяния просят
18:00:50 24-11-2023
Гость (17:27:22 24-11-2023) Не вижу вокруг нищеты что то . Прям в лохмотьях вокруг пода... ы что обвиняешь росстат и власть в распространение флейков?
17:50:05 24-11-2023
Джамшут (14:57:21 24-11-2023) Не хватайте куриц и цена упадет. Можно временно перейти на ... Та рыба, что продается в известной сети , и даром не нужна. Хоть бы рыбный день там ввели, чтобы можно было купить со скидкой. Так нет же, пусть пропадет лучше.
21:30:48 24-11-2023
Джамшут (14:57:21 24-11-2023) Не хватайте куриц и цена упадет. Можно временно перейти на ... ну, вы сказанули, конечно! на рыбу! каждый день есть селедку или минтай? А цена на сайру среднего качества минимум 160р за банку.
19:03:07 24-11-2023
По-моему, соотношение неопределенности по расположению и времени является соотношением Гейзенберга, а не Шрёдингера.
19:22:17 24-11-2023
А давайте не брать курятину тогда цены снизятся мы сами их подстёгиваем чтобы цены росли
19:51:37 24-11-2023
На курицу аллергия, не могу есть и смотреть даже.
23:46:10 24-11-2023
Набираете в поисковике- что и куда экспортирует Алтайский кр. Мало не покажется, в этом году в разы вырос экспорт. Захотите пойти еще дальше, почитайте про МВФ, Центробанк, 93 год... Поймете зачем и для чего..Миллион вопросов отпадет, правда возникнут другие вопросы, на которые вам так не хотят отвечать. А писать всякую ерунду в ком-ях, более, чем глупо.
03:35:48 25-11-2023
А мне ништяк у меня мини ферма бойлерная.. Товар нарасхват проблем нет..)))
12:29:56 25-11-2023
Птицевод (03:35:48 25-11-2023) А мне ништяк у меня мини ферма бойлерная.. Товар нарасхват ... Вы молодец. Здоровья вам! А лодыри только плачутся, что им ничего не поднесли на блюдечке.
11:48:27 25-11-2023
Вот т правительство думает что раз ещё не фИговым листом прикрываемся значит хорошо живем
07:57:53 27-11-2023
С курицей понятно что с общественным транспортом