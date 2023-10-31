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На Алтае приостановит работу крупнейший производитель курятины

Это не повлияет на поставки курятины в торговые сети

31 октября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: из архива amic.ru
Фото: из архива amic.ru

Крупнейший птицекомплекс региона "Алтайский бройлер" приостановит деятельность в ноябре на 20 дней. Это связано с реконструкцией оборудования, сообщил в ходе пресс-конференции начальник управления Алтайского края по пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Большаков.

В частности, на предприятии собираются установить холодильники для увеличения объемов хранения.

Простой предприятия не повлияет на поставки птицы в торговые сети, заверил начальник управления. Курятина будет поступать в регион из Челябинска, где расположена ближайшая птицефабрика холдинга.

"В планах "Алтайского бройлера" – увеличить объемы производства. Если сейчас предприятие производит немногим более 70 тысяч тонн в год, то к 2027 году оно ежегодно собирается выпускать 116 тысяч тонн. Думаю, уже в декабре мы увидим увеличение объемов забоя", – пояснил Большаков.

Алтайский край промышленность Продукты

Комментарии 19

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Гость

15:09:25 31-10-2023

Это не повлияет на поставки курятины в торговые сети -------- Да-да, только на рост цен, так, немножко.

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Гость

15:11:19 31-10-2023

70 тонн и 116 тысяч тонн? Космический взлет в 1657 раз.

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Гость

15:33:15 31-10-2023

Гость (15:11:19 31-10-2023) 70 тонн и 116 тысяч тонн? Космический взлет в 1657 раз.... А зачем больше? Свиньям скармливать?

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Гость

18:58:24 31-10-2023

Гость (15:11:19 31-10-2023) 70 тонн и 116 тысяч тонн? Космический взлет в 1657 раз.... Как прочитал, так и написал...

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Гость

08:49:40 01-11-2023

Гость (18:58:24 31-10-2023) Как прочитал, так и написал...... Нет, там реально так было написано сначала, но АМИК быстро среагировал на коммент.

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Гость

15:23:28 31-10-2023

на радость . но не нам(

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Джамшут

15:30:10 31-10-2023

За не выполнение приказа Президента о снижении цен на курятину, предприятие национализировать.

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Гость

15:34:57 31-10-2023

походу усе

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Гость

16:26:47 31-10-2023

Ну яйца то не от них были, которые чудесным образом выросли процентов на 80.

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Гость

11:34:17 26-11-2023

Гость (16:26:47 31-10-2023) Ну яйца то не от них были, которые чудесным образом выросли ... Вы несколько не понимаете, от чего зависит цена яйца

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А начальник управления Большак

17:36:28 31-10-2023

Употребляет эту курятину?

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Вася

18:26:57 31-10-2023

Город Бийск от их вони задыхается. Ночью выпускают, как в крематории. А обещали что вонять не будет!!!!

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Вася

18:28:49 31-10-2023

Кстати, местные это чудо мясо не берут!!! И коты его не едят!

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Гость

21:04:38 31-10-2023

Вася (18:28:49 31-10-2023) Кстати, местные это чудо мясо не берут!!! И коты его не едят... Васисуалий, ты гонишь. У меня котенок 3,5 месяца. Лупит филейку отварную на раздватри. А у него сейчас и вискасы в наличии и рыба белая морская отварная...

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Гость

22:31:11 31-10-2023

Гость (21:04:38 31-10-2023) Васисуалий, ты гонишь. У меня котенок 3,5 месяца. Лупит фил... Так мож не ту совсем-то лупит? ))

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Гость

21:24:40 31-10-2023

Вася (18:28:49 31-10-2023) Кстати, местные это чудо мясо не берут!!! И коты его не едят... Ну так там оно всё в перьях. Должна быть акция: купи Алтайского бройлера - баллон с газом и горелкой в подарок!

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Гной

01:56:17 01-11-2023

За задержку зарплаты штраф петухам

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Светлана

06:36:49 01-11-2023

Кто вообще покупает Алтайского бройлера? Сплошная вода. Я даже снимала на видео, как голени в духовке фонтаны воды выпускают.

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Элен без ребят

10:47:29 01-11-2023

Светлана (06:36:49 01-11-2023) Кто вообще покупает Алтайского бройлера? Сплошная вода. Я да... точно! а еще от них остается белая мутная вонючая жижа, вместо бульона.

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