Это не повлияет на поставки курятины в торговые сети

31 октября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: из архива amic.ru

Крупнейший птицекомплекс региона "Алтайский бройлер" приостановит деятельность в ноябре на 20 дней. Это связано с реконструкцией оборудования, сообщил в ходе пресс-конференции начальник управления Алтайского края по пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Большаков.

В частности, на предприятии собираются установить холодильники для увеличения объемов хранения.

Простой предприятия не повлияет на поставки птицы в торговые сети, заверил начальник управления. Курятина будет поступать в регион из Челябинска, где расположена ближайшая птицефабрика холдинга.