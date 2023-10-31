На Алтае приостановит работу крупнейший производитель курятины
Это не повлияет на поставки курятины в торговые сети
31 октября 2023, 15:00, ИА Амител
Крупнейший птицекомплекс региона "Алтайский бройлер" приостановит деятельность в ноябре на 20 дней. Это связано с реконструкцией оборудования, сообщил в ходе пресс-конференции начальник управления Алтайского края по пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Большаков.
В частности, на предприятии собираются установить холодильники для увеличения объемов хранения.
Простой предприятия не повлияет на поставки птицы в торговые сети, заверил начальник управления. Курятина будет поступать в регион из Челябинска, где расположена ближайшая птицефабрика холдинга.
"В планах "Алтайского бройлера" – увеличить объемы производства. Если сейчас предприятие производит немногим более 70 тысяч тонн в год, то к 2027 году оно ежегодно собирается выпускать 116 тысяч тонн. Думаю, уже в декабре мы увидим увеличение объемов забоя", – пояснил Большаков.
15:09:25 31-10-2023
Это не повлияет на поставки курятины в торговые сети -------- Да-да, только на рост цен, так, немножко.
15:11:19 31-10-2023
70 тонн и 116 тысяч тонн? Космический взлет в 1657 раз.
15:33:15 31-10-2023
Гость (15:11:19 31-10-2023) 70 тонн и 116 тысяч тонн? Космический взлет в 1657 раз.... А зачем больше? Свиньям скармливать?
18:58:24 31-10-2023
Гость (15:11:19 31-10-2023) 70 тонн и 116 тысяч тонн? Космический взлет в 1657 раз.... Как прочитал, так и написал...
08:49:40 01-11-2023
Гость (18:58:24 31-10-2023) Как прочитал, так и написал...... Нет, там реально так было написано сначала, но АМИК быстро среагировал на коммент.
15:23:28 31-10-2023
на радость . но не нам(
15:30:10 31-10-2023
За не выполнение приказа Президента о снижении цен на курятину, предприятие национализировать.
15:34:57 31-10-2023
походу усе
16:26:47 31-10-2023
Ну яйца то не от них были, которые чудесным образом выросли процентов на 80.
11:34:17 26-11-2023
Гость (16:26:47 31-10-2023) Ну яйца то не от них были, которые чудесным образом выросли ... Вы несколько не понимаете, от чего зависит цена яйца
17:36:28 31-10-2023
Употребляет эту курятину?
18:26:57 31-10-2023
Город Бийск от их вони задыхается. Ночью выпускают, как в крематории. А обещали что вонять не будет!!!!
18:28:49 31-10-2023
Кстати, местные это чудо мясо не берут!!! И коты его не едят!
21:04:38 31-10-2023
Вася (18:28:49 31-10-2023) Кстати, местные это чудо мясо не берут!!! И коты его не едят... Васисуалий, ты гонишь. У меня котенок 3,5 месяца. Лупит филейку отварную на раздватри. А у него сейчас и вискасы в наличии и рыба белая морская отварная...
22:31:11 31-10-2023
Гость (21:04:38 31-10-2023) Васисуалий, ты гонишь. У меня котенок 3,5 месяца. Лупит фил... Так мож не ту совсем-то лупит? ))
21:24:40 31-10-2023
Вася (18:28:49 31-10-2023) Кстати, местные это чудо мясо не берут!!! И коты его не едят... Ну так там оно всё в перьях. Должна быть акция: купи Алтайского бройлера - баллон с газом и горелкой в подарок!
01:56:17 01-11-2023
За задержку зарплаты штраф петухам
06:36:49 01-11-2023
Кто вообще покупает Алтайского бройлера? Сплошная вода. Я даже снимала на видео, как голени в духовке фонтаны воды выпускают.
10:47:29 01-11-2023
Светлана (06:36:49 01-11-2023) Кто вообще покупает Алтайского бройлера? Сплошная вода. Я да... точно! а еще от них остается белая мутная вонючая жижа, вместо бульона.