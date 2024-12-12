Кузница кадров для страны. Что за успешную школу искусств отремонтировали на Алтае?

На реконструкцию ДШИ в Троицком направили около 40 миллионов рублей

12 декабря 2024, 13:50, ИА Амител

Детская школа в Троицком / Фото: правительство Алтайского края

ДШИ в селе Троицкое / Фото: правительство Алтайского края

5 декабря в алтайском селе Троицкое после реконструкции открылась детская школа искусств – одна из самых современных в регионе. На ее обновление в рамках нацпроекта "Культура" из федерального и краевого бюджетов направили около 40 миллионов рублей. Сейчас в школе занимаются 242 ученика, которые потом смогут работать в ведущих заведениях культуры по всей стране. Как изменилась школа искусств в селе Троицкое – читайте в нашем материале.

Одна из лучших на Алтае

Одной из первых в уютном новом учреждении побывала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, а от имени главы региона Виктора Томенко жителей Троицкого района поздравил с важным событием Юрий Абдуллаев – заместитель председателя правительства.

Троицкая школа искусств – одна из лучших в регионе. В ней представлены все творческие направления: от исполнительного и сценического мастерства до школы балета. Учреждение считают кузницей кадров: его выпускники успешно получают профессиональное образование в ведущих вузах страны, в том числе в столичных консерваториях и академиях живописи. Несколько выпускников, например, работают в Академии музыки им. Гнесиных, а также в барнаульском оркестре "Сибирь".

"Здесь один из самых высоких процентов детей, которые учатся на предпрофессиональных программах, то есть они в большей степени ориентированы на то, чтобы музыканты и другие деятели культуры приходили в профессию", – рассказала во время церемонии открытия обновленного здания министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Именно этот критерий стал основанием для включения детской школы искусств в национальный проект "Культура". Это позволило не только получить новые музыкальные инструменты и оборудование, а также провести капитальный ремонт. На 40 миллионов краевых и федеральных средств заменили полы и крышу, инженерные коммуникации, оснастили здание пожарной и охранной сигнализациями. Теперь в учреждении стало не только уютно, но и безопасно. Также появилась вечерняя подсветка. В общей сложности ремонтные работы продолжались восемь месяцев.

Современная и красивая

По словам министра культуры, реконструкция подобных объектов, в том числе за деньги федерального бюджета, – большая ответственность. Необходимо было не допустить отставания от графика. Также активную помощь в реализации проекта оказал губернатор Виктор Томенко.

"Долгие месяцы мы наблюдали за этим объектом, видели рабочих со строительным мусором, мешки с цементом. Не верилось, что мы когда-то увидим школу вот в таком состоянии. Прежде всего, хочется поздравить всех детей, родителей и преподавателей", – сообщила Елена Безрукова.

Троицкой школе искусств более 60 лет. За это время в ней проводили несколько реконструкций, но такой масштабной – еще ни разу. По словам директора учреждения Светланы Шлыковой, для преподавателей и детей начинается новая веха, новый отсчет времени.

"Время идет, наша школа существует уже более 60 лет и имеет свои традиции. Мы выпустили очень много талантливых учеников, которые выбрали творческую работу. Культура стала делом всей их жизни. И мне кажется, предела совершенству нет", – считает Светлана Шлыкова.

"На будущее есть планы"

Несмотря на то, что Виктор Томенко не смог попасть на мероприятие, в своем телеграм-канале он поздравил всех жителей села Троицкое с таким замечательным событием.

"Это одна из самых успешных в регионе школ. Ее выпускники впоследствии учатся в ведущих вузах страны, в том числе в столичных консерваториях и академиях живописи", – написал губернатор.

Виктор Томенко также уточнил, что за последние несколько лет в крае привели в порядок десятки домов культуры, музыкальных школ и других учреждений, где взрослые и дети занимаются творчеством. Только по нацпроекту "Культура" в Алтайском крае обновили детские школы искусств в Смоленском, Завьялово, Романово, Камне-на-Оби, Волчихе и Заринске. Кроме того, недавно закончился ремонт ДШИ в селе Баево, а к концу декабря планируется завершить работы и в Чарыше – в обоих случаях проекты реализованы в рамках краевой адресной инвестпрограммы.

"На будущее уже есть планы. Например, этой осенью Совет Федерации РФ поддержал строительство новой детской школы искусств в Индустриальном районе Барнаула. Согласно проекту, она рассчитана на 600 учащихся и должна стать самой крупной в краевой столице. Работаем над тем, чтобы она была включена в новый нацпроект "Семья", который начнет действовать с 2025 года", – рассказал Виктор Томенко.