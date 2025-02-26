Лавров: новая встреча представителей РФ и США состоится 27 февраля
Встреча пройдет в Стамбуле и будет посвящена нормализации работы посольств
26 февраля 2025, 18:06, ИА Амител
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что 27 февраля в Стамбуле состоится новая встреча представителей РФ и США, пишет РИА Новости.
Основной темой переговоров станет нормализация работы посольств.
"Наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве", – рассказал министр.
По его мнению, итоги предстоящих переговоров помогут определить дальнейшие перспективы в отношениях Москвы и Вашингтона.
"Будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", – отметил Лавров.
Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошли первые с момента вступления Дональда Трампа в должность президента переговоры делегаций РФ и США. Встреча длилась четыре с половиной часа с несколькими перерывами. Российскую сторону на переговорах представили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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