Лавров: новая встреча представителей РФ и США состоится 27 февраля

Встреча пройдет в Стамбуле и будет посвящена нормализации работы посольств

26 февраля 2025, 18:06, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что 27 февраля в Стамбуле состоится новая встреча представителей РФ и США, пишет РИА Новости.

Основной темой переговоров станет нормализация работы посольств.

"Наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве", – рассказал министр.

По его мнению, итоги предстоящих переговоров помогут определить дальнейшие перспективы в отношениях Москвы и Вашингтона.

"Будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", – отметил Лавров.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошли первые с момента вступления Дональда Трампа в должность президента переговоры делегаций РФ и США. Встреча длилась четыре с половиной часа с несколькими перерывами. Российскую сторону на переговорах представили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.