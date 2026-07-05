Легкоатлетки из Алтайского края завоевали золото и серебро на "Кубке сильнейших"

Одна из них в команде победила с новым рекордом страны

05 июля 2026, 22:05, ИА Амител

Алтайские легкоатлетки на "Кубке сильнейших спортсменов России и Республики Беларусь"

Алтайские спортсменки заняли призовые места на международных соревнованиях по легкой атлетике "Кубок сильнейших спортсменов России и Республики Беларусь", сообщает "Алтайский спорт". Состязания проводят в подмосковном городе Жуковском.

Анна Садовничева принесла победу смешанной команде Россия-2 в эстафете 4×400 метров. Спортсменка пробежала свой этап быстрее, чем накануне в личном забеге на ту же дистанцию (где она стала бронзовым призером). Команда установила новый национальный рекорд — 3 минуты 17,64 секунды.

В барьерном спринте серебро с результатом 13,03 секунды завоевала Виктория Погребняк. Она уступила золото Дарье Осиповой из Санкт-Петербурга, которая преодолела дистанцию за 12,78 секунды.