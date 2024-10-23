Летчик из Барнаула был на борту сбитого в Судане Ил-76
67-летний Виктор Гранов в 1978 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков
23 октября 2024, 15:54, ИА Амител
На месте крушения Ил-76 в Судане обнаружили документы бортового инженера Виктора Гранова – выпускника барнаульского училища летчиков, пишет NGS.ru.
Напомним, авиакатастрофа произошла 21 октября в 03:00 по московскому времени. Все, кто находился на борту грузового самолета, погибли. Самолет сбили с помощью управляемых ракет. Как сообщалось, мирное воздушное судно, доставлявшее гуманитарный груз, могли перепутать с военным.
"Одним из членов экипажа сбитого самолета мог быть главный инженер Виктор Гранов. На кадрах, которые сняли боевики, видно удостоверение сотрудника международного аэропорта Кыргызстана "Манас". Если верить документу, Виктор Гранов работал в компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ", – пишет издание.
Бывший сослуживец Виктора Гранова Олег Щепетков подтвердил, что пилот действительно разбился в Судане. По его словам, Гранов был "сильным летчиком".
"Последний раз мы с ним встречались где-то в начале 2000-х годов в Жуковском. Он приезжал, когда был в ЮАР. У него в Африке была своя авиакомпания", – рассказал Щепетков.
Он также подчеркнул, что репутация у Гранова была сомнительная: в частности, коллеги, которые с ним работали, отзывались о нем очень негативно.
"Наш однокашник, штурман Саша Мазепин, например, с ним работал в Африке, но у них не сложились отношения в связи с тем, что он подставлял ребят, с которыми работал. Пытался убрать испытателей, потому что они были люди знающие, но он хотел быть командиром", – отметил Щепетков.
Еще один российский летчик, Алексей Бабков, рассказал изданию, что десять лет летал с Грановым в Африке и расстался с ним не друзьями.
Отмечается, что 67-летний Виктор Гранов в 1978 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков (БВВАУЛ), расформированное в 1999 году.
16:35:57 23-10-2024
Ох уж про него по всей Африке и Ближнему Востоку "слава" ходила ещё чуть не 20 лет назад. Как человек - "Г...", как пилот - в одну!!!! каску летать на Ил-76, где по штату 6/7 человек в кабине - уважение
16:46:10 23-10-2024
Виктор Гранов был летчиком, а не бортовым инженером. Пусть земля ему будет небом.
17:05:30 23-10-2024
Был пилотом раньше. В 67 лет вероятны проблемы со здоровьем, да и командиром ВС по правилам ИКАО можно только до 65 лет. 2 пилотом без ограничений по возрасту. Скорее всего, какое-то время назад "списался" на землю, удостоверение "main engineer" это не "бортинженер", э что-то вроде "старший инженер" авиакомпании, т. е. наземный специалист, который может быть включён в состав экипажа для организации ТО воздушного судна вне базы.
10:24:10 24-10-2024
репутация у Гранова была сомнительная ---- и сбили его сомнительные боевики