Летчик из Барнаула был на борту сбитого в Судане Ил-76

67-летний Виктор Гранов в 1978 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков

23 октября 2024, 15:54, ИА Амител

Удостоверение Виктора Гранова и место крушения самолета / Фото: кадры из видео на сайте sudanwarmonitor.com

На месте крушения Ил-76 в Судане обнаружили документы бортового инженера Виктора Гранова – выпускника барнаульского училища летчиков, пишет NGS.ru.

Напомним, авиакатастрофа произошла 21 октября в 03:00 по московскому времени. Все, кто находился на борту грузового самолета, погибли. Самолет сбили с помощью управляемых ракет. Как сообщалось, мирное воздушное судно, доставлявшее гуманитарный груз, могли перепутать с военным.

"Одним из членов экипажа сбитого самолета мог быть главный инженер Виктор Гранов. На кадрах, которые сняли боевики, видно удостоверение сотрудника международного аэропорта Кыргызстана "Манас". Если верить документу, Виктор Гранов работал в компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ", – пишет издание.

Бывший сослуживец Виктора Гранова Олег Щепетков подтвердил, что пилот действительно разбился в Судане. По его словам, Гранов был "сильным летчиком".

"Последний раз мы с ним встречались где-то в начале 2000-х годов в Жуковском. Он приезжал, когда был в ЮАР. У него в Африке была своя авиакомпания", – рассказал Щепетков.

Он также подчеркнул, что репутация у Гранова была сомнительная: в частности, коллеги, которые с ним работали, отзывались о нем очень негативно.

"Наш однокашник, штурман Саша Мазепин, например, с ним работал в Африке, но у них не сложились отношения в связи с тем, что он подставлял ребят, с которыми работал. Пытался убрать испытателей, потому что они были люди знающие, но он хотел быть командиром", – отметил Щепетков.

Еще один российский летчик, Алексей Бабков, рассказал изданию, что десять лет летал с Грановым в Африке и расстался с ним не друзьями.

Отмечается, что 67-летний Виктор Гранов в 1978 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков (БВВАУЛ), расформированное в 1999 году.