В сбитом в Судане самолете Ил-76 был россиянин
Посольство России проверяет информацию о крушении судна
22 октября 2024, 08:00, ИА Амител
Самолет Ил-76 / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
В Судане сбили грузовой самолет Ил-76. По данным RT, на борту находился как минимум один россиянин – Антон Селиванец.
Брат летчика рассказал, что за несколько часов до крушения он прислал видео из самолета, снятое на высоте 8,5 тыс. метров.
По его словам, Антон часто доставлял гуманитарную помощь в места военных конфликтов.
Посольство России тем временем проверяет информацию о крушении судна на западе Судана. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.
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