В сбитом в Судане самолете Ил-76 был россиянин

Посольство России проверяет информацию о крушении судна

22 октября 2024, 08:00, ИА Амител

Самолет Ил-76 / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Судане сбили грузовой самолет Ил-76. По данным RT, на борту находился как минимум один россиянин – Антон Селиванец.

Брат летчика рассказал, что за несколько часов до крушения он прислал видео из самолета, снятое на высоте 8,5 тыс. метров.

По его словам, Антон часто доставлял гуманитарную помощь в места военных конфликтов.

Посольство России тем временем проверяет информацию о крушении судна на западе Судана. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.