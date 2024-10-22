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В сбитом в Судане самолете Ил-76 был россиянин

Посольство России проверяет информацию о крушении судна

22 октября 2024, 08:00, ИА Амител

Самолет Ил-76 / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Самолет Ил-76 / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Судане сбили грузовой самолет Ил-76. По данным RT, на борту находился как минимум один россиянин – Антон Селиванец.

Брат летчика рассказал, что за несколько часов до крушения он прислал видео из самолета, снятое на высоте 8,5 тыс. метров.

По его словам, Антон часто доставлял гуманитарную помощь в места военных конфликтов.

Посольство России тем временем проверяет информацию о крушении судна на западе Судана. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.

крушение самолета

Комментарии 4

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Гость

09:19:18 22-10-2024

Гуманитарный груз - оружие?

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Мусик

09:31:03 22-10-2024

Гость (09:19:18 22-10-2024) Гуманитарный груз - оружие?... общемировая практика с незапамятных времен. а вы незнали.

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Гость

09:26:50 22-10-2024

В Судане сбили --- а кто? И из чего, из Пэтриота7

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Мусик

09:42:00 22-10-2024

Гость (09:26:50 22-10-2024) В Судане сбили --- а кто? И из чего, из Пэтриота7... шуточки у вас.

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