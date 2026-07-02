Летний зной не отпускает. Как Барнаул "плавится" в лучах беспощадного солнца
Прохлады в ближайшие дни ждать не стоит
02 июля 2026, 07:00, ИА Амител
Барнаул живет в режиме раскаленного лета. Днем город буквально "плавится" под беспощадным солнцем: асфальт нагревается, проезд в общественном транспорте превращается в игру на выживание, а тень от деревьев становится самым ценным местом на улице.
Но вместе с купальным сезоном растет и тревожная статистика: в Алтайском крае уже утонули десятки людей, среди погибших есть дети. Спасатели напоминают, что купаться можно только в разрешенных местах. Нельзя заходить в воду на стихийных пляжах, где нет спасателей, дно не проверено и берег не оборудован.
В Барнауле официально разрешены для купания пять пляжей: муниципальный "Городской" на Правобережном тракте, 10, пляж в кемпинг-парке на озере Пионерском, пляж на озере Варежка, зона отдыха на Гребном канале возле водного парка "Лапа" и "Водный мир" на Правобережном тракте, 39. Кроме того, в городе работают открытые бассейны, где также можно безопасно переждать жару.
В ближайшие дни прохлады в Барнауле почти не ожидается: 2 июля синоптики прогнозируют около +30 градусов, 3 июля жара усилится до +33, в субботу будет примерно +30. В воскресенье и понедельник температура немного снизится — до +29 и +27 градусов, но возможны грозы. К середине следующей недели в краевой столице сохранится летняя погода — около +29 и переменная облачность.
Как барнаульцы переживают очередной жаркий день — смотрите в нашем фоторепортаже.
08:54:02 02-07-2026
" тень от деревьев становится самым ценным местом на улице" ----- Унас черные лесорубы под предлогом просматривания спилили деревья так что, солнце по всюду.
02:16:30 05-07-2026
Гость (08:54:02 02-07-2026) " тень от деревьев становится самым ценным местом на улице" ... Предлагаю планерки им проводить на солнцепеке. В тех местах где прошлись своими «санитарными рубками»