Где искупаться в 30-градусную жару и получить "шоколадный" загар. Цены и время работы
В Барнауле вовсю работают пять пляжей и открытые бассейны
24 июня 2026, 10:18, ИА Амител
Сейчас все девять открытых бассейнов Барнаула доступны для купания. А вместе с ними — и пять официальных благоустроенных пляжей. Amic.ru выяснил, сколько нужно заплатить за вход и в какое время можно прийти охладиться в жару.
Открытые пляжи Барнаула
Пляж "Лапа"
Пляж "Лапа" — это водный парк в Барнауле, расположенный в районе Гребного канала. Он открыл сезон 1 июня.
До пляжа можно доехать на электричке — станция "Гребной канал" расположена в трех минутах ходьбы от комплекса. Также организован бесплатный автобусный трансфер от площади Октября (остановка "Молодежный театр").
Где находится: Новосибирский тракт, 23.
Режим работы: с 10:00 до 22:00.
Цены: понедельник-четверг с 10:00 до 22:00 — 500 рублей;
пятница-воскресенье с 10:00 до 18:00 — 900 рублей, с 18:00 до 22:00 — 500 рублей;
дети от 0 до 5 лет (включительно) — бесплатно;
дети с 6 до 12 лет (включительно) — 300 рублей (независимо от дня недели и времени посещения).
"Природа и человек"
Кемпинг-парк "Природа и человек" расположен на озере Пионерском в Барнауле. Это оборудованный пляж с инфраструктурой для отдыха на природе.
Где находится: шоссе Ленточный Бор, 24а.
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.
Цены: взрослый — 900 рублей;
детский (до 12 лет) — 700 рублей;
для пенсионеров — 700 рублей;
для детей до 5 лет — бесплатно.
"Солнечный"
В одном из поселков Барнаула есть искусственный водоем "Солнечный" с пляжем и надувными горками.
Где находится: поселок Солнечное, ул. Кольцевая, 1.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Цены: для взрослых — 800 рублей;
для детей (до 12 лет включительно) — 500 рублей.
Остров Помазкин
С 20 июня пляж на острове Помазкин принимает всех желающих. Есть все удобства для отдыхающих: туалеты, душевые кабины, раздевалки, камеры хранения, фонтанчики для питья. Еще здесь работают точки общепита.
Где находится: Правобережный тракт, 4.
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.
Цены: вход свободный.
Варежка
Искусственное озеро также есть и на базе отдыха Варежка. На пляже есть шезлонги, навесы, а также прокат катамаранов и сапбордов, оборудованы и беседки с мангальными зонами. Главная особенность Варежки — большая водная горка. После купания там можно подкрепиться в кафе.
Где находится: поселок Южный, ул. Зоотехническая, 29в.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:30.
Цены: для взрослых — 800 рублей;
для детей (от 3 до 12 лет) — 500 рублей;
для детей до 3 лет — бесплатно.
Открытые бассейны
Комплекс "Пляж"
Комплекс открытых бассейнов "Пляж" в парке спорта Алексея Смертина также открылся 1 июня. Гостей ждут падел, пляжный волейбол, вкусная еда, освежающие напитки.
Где находится: Ленинградская улица, 7а.
Режим работы: с 10:00 до 21:00.
Цены: 1200 рублей — взрослый;
600 рублей — дети с 3 до 13 лет (включительно);
бесплатно — дети до 3 лет.
"Планета Q"
"Планета Q" открыла свой большой бассейн 1 июня.
Где находится: Байкальская, 47.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Цены: взрослым — 1250 рублей;
детям с 3 до 12 лет — 600 рублей;
вечерний тариф с 17:00 — 500 рублей для всех;
детям до 3 лет бесплатно.
Бассейн "Обь"
Искупаться теперь также можно и в бассейне "Обь".
Где находится: ул. Папанинцев, 96.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Цены:
Взрослый билет — 450 рублей (сеанс 45 минут), 1100 рублей — от трех и более часов;
для школьников до 17 лет — 350 рублей (сеанс 45 минут), 800 рублей (от трех и более часов);
для детей до 7 лет вместе со взрослым — 300 рублей (сеанс 45 минут), 700 рублей (от трех и более часов);
для организованных групп школьников и дошкольников (не менее 12 человек) входной билет по 330 рублей.
PoolSide
Открылся и летний бассейн PoolSide. Вода здесь тоже с подогревом. На территории работают кафе. Для гостей проводят развлекательные мероприятия.
Где находится: ул. Жасминная, 3а.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Цены: взрослый — 900 рублей; детский — 500 рублей;
в будни после 18:00: взрослый — 600 рублей, детский — 300 рублей.
Парк-отель "Чайка"
Это база отдыха в сосновом лесу на берегу реки Барнаулки, в 20 минутах от центра города. Здесь гостям предлагают купание в открытых бассейнах, проживание в отеле, спортивный отдых и не только.
Где находится: ул. Пионерская Долина, 4.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.
Цены: для взрослых и детей от 13 лет — 900 рублей в будние и выходные дни;
для детей от 5 до 12 лет включительно — 500 рублей в будние и выходные дни;
для детей до 5 лет — бесплатно.
Парк-отель "Лесные Дали"
Парк-отель "Лесные Дали" — это гостинично-ресторанный комплекс, расположенный в сосновом бору Барнаула. На его территории есть открытые бассейны для купания.
Где находится: ул. Широкая просека, 17.
Режим работы: круглосуточно.
Цены: взрослый — 700 рублей;
детский (до 12 лет) — 450 рублей.
Бассейн "Адриатика"
Бассейн "Адриатика" в Барнауле — это открытый бассейн, в котором проводят занятия по плаванию. Также здесь есть возможность просто искупаться в свое удовольствие.
Где находится: ул. Попова, 167.
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 22:00.
Цены по действующим акциям в июне: первое пробное посещение (разовое, 40 минут) — 590 рублей; разовое плавание — 750 рублей.
Абонемент на месяц (на 30 дней / 13 посещений с 08:00 до 14:00) — 4640 рублей (посещение 356 рублей);
свободный вход на 30 дней / 10 посещений — 4480 рублей (посещение 448 рублей); свободный вход на 30 дней / 8 посещений — 4900 рублей; на 30 дней / 6 посещений — 3800 рублей.
Абонемент на три месяца (свободное плавание): на 90 дней / 24 посещения — 8720 рублей (посещение 363 рубля); на 90 дней / 15 посещений — 5920 рублей (посещение 394 рубля);
Абонемент на шесть месяцев (свободное плавание): на 180 дней / 48 посещений — 14 800 рублей (посещение 308 рублей).
Бассейн "Магис Спорт"
Бассейн "Магис Спорт" в Барнауле — это часть семейного фитнес-клуба, где можно заниматься плаванием, аквааэробикой и другими водными активностями. Клуб предлагает несколько бассейнов в разных филиалах.
В одном из них можно свободно купаться.
Где находится: ул. Взлетная, 25.
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.
Цены: дети до 3 лет — бесплатно;
дети до 16 лет — 400 рублей;
карты с бассейном вне своего времени карты — 500 рублей;
все карты без бассейна — 500 рублей;
карты с бассейном в рамках времени карты — бесплатно;
гости клуба, в том числе его члены на пр. Красноармейском, 25, — 700 рублей.
"Арлекино Aqua"
В летнем бассейне в парке "Арлекино" вода подогревается до 30 градусов. Есть кабинки для переодевания, можно воспользоваться шезлонгами. Работает кафе, есть прокат инвентаря.
Для гостей проводят развлекательные мероприятия, в том числе пенные вечеринки, работают аниматоры для детей, можно заниматься аквааэробикой.
Со своей едой и напитками бассейн посещать нельзя, можно взять воду в закрытых бутылках 0,5 л.
Где находится: ул. Георгия Исакова, 149а.
Режим работы: ежедневно (в зависимости от погодных условий) с 10:00 до 21:00.
Цены:
дневной абонемент для взрослого (от 14 лет) — 1000 рублей, детский (от 3 до 14 лет) — 500 рублей;
вечерний абонемент (с 18:00 до 21:00) — 600 рублей для взрослого и 300 рублей — для ребенка.
10:23:44 24-06-2026
даже разовое искупание в сточных водах даст несмываемый коричневый загар.
11:22:53 24-06-2026
Мусик (10:23:44 24-06-2026) даже разовое искупание в сточных водах даст несмываемый кори... В каком месте вы разглядели сточные воды? Так и скажите честно, что вам стыдно показать свое тело на людях.
10:29:13 24-06-2026
Про парк 4 сезона принципиально не пишите?)))
10:37:12 24-06-2026
Гость (10:29:13 24-06-2026) Про парк 4 сезона принципиально не пишите?))) ... А че там?
10:50:12 24-06-2026
классная фотка с ребятенком, где про PoolSide)
11:04:17 24-06-2026
Пляж Смертина конечно загнул ценник..
11:47:57 24-06-2026
загар давно не в моде да и опасен для здоровья
15:19:56 24-06-2026
Гость (11:47:57 24-06-2026) загар давно не в моде да и опасен для здоровья... сначала жарятся потом бегают рак кожи лечат
11:52:17 24-06-2026
900 рублей за Лапу? Это мне с женой и двумя детьми надо отдать 3600. За что? За купание в Обской воде? Там специально какой-то песок привезли? Там бесплатные водные горки?
20:04:07 24-06-2026
Гость (11:52:17 24-06-2026) 900 рублей за Лапу? Это мне с женой и двумя детьми надо отда... А лежаки? А зонтики? А уборка территории? Всё для тебя и твоих личинок бесплатно? Иди, купайся за леруа мерлен. Там как раз свежий сток наладили. И бесплатно!
11:59:06 24-06-2026
Для тех кто не в курсе. В протоке слева за новым мостом, перед Леруа, на берегу стоит канализационный колодец. Поэтому там купаться запрещено.
На пляже Водный мир, точнее на этом озере, слева от пляжа, выведены канализационные трубы для стока. Я лично не видел, чтобы из них что-то лилось, но конструкция сделана для слива канализации в озеро. Это не кто-то бросил втихушку шланг, там основательное строение.
На городском пляже Яхт клуб и частные дома. Я там не ходил вдоль берега. Будем верить, что владельцы этих домов копят канализацию в ямах, а потом тратят деньги на вызов ассенизаторов и откачку канализации, а не сливают бесплатно в Обь (самому смешно).
Вывод - барнаульцам надо планировать безопасный отдых на воде и не подплывать какулам.
13:13:41 24-06-2026
Гость (11:59:06 24-06-2026) Для тех кто не в курсе. В протоке слева за новым мостом, пер... Где ты,"солнечный" ребенок увидел на Водном мире озеро?
13:32:13 24-06-2026
Арлекино и ценник и внешне - вроде норм. А вообще лучше всего у меня дома )))) И подогрев если надо до +40
13:44:37 24-06-2026
фото эпические. Как-то сразу расхотелось "купаться". А после сабжа чуть выше понимаю, что решение никогда не ездить на барнаульские "пляжи" абсолютно верное. Последнее мое посещение лет 30 назад.
Учитывая доступность зарубежного отдыха на море, вопрос купания в барнаульских помоях странен сам по себе
14:34:39 24-06-2026
"шоколадный" загар - признак плебея и раба. Испокон веков люди имеющие загар считались самым низким сословием. Не один интелегентый человек никогда не будет загарать и портить свою кожу и приносить вред своему организму. Загарать это стремиться быстрее уйти на тот свет. Проконсультируйтесь у медиков. Они то уж скажут сколько загаральщиков потом лечатся от рака.
14:41:46 24-06-2026
Гость (14:34:39 24-06-2026) "шоколадный" загар - признак плебея и раба. Испокон веков лю... вы из каких будете?
16:19:41 24-06-2026
Гость (14:34:39 24-06-2026) "шоколадный" загар - признак плебея и раба. Испокон веков лю... В школе отучись сначала! Ынтилигент