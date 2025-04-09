Летняя жара до +30 градусов надвигается на Алтайский край

Синоптики прогнозируют аномальные для середины апреля температуры

09 апреля 2025, 13:25, ИА Амител

Зелень / Фото: unsplash.com/Aniket Bhattacharya

Ясную и по-летнему теплую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в ближайшие дни. Положительные отметки на большей части территории региона покажут термометры по ночам с 10 по 12 апреля. Днем в четверг воздух прогреется до +10...+15, по западу – до +22 градусов. А уже в пятницу жарко будет во всех уголках региона: температура воздуха повысится до +21...+26°С.

"На выходных станет еще теплее: ночью – от +5 до +12 градусов, днем – от +23 до +30. Однако 13 апреля к нам придет холодный фронт, который первыми ощутят жители западных районов. В воскресенье местами уже пройдут кратковременные дожди с грозами, ветер усилится до 15–18 м/с", – сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Спад температур произойдет в понедельник уже во всем Алтайском крае. Однако похолодание будет не таким сильным, как в Центральной части России, где выпал снег. Пока таких аномалий алтайские синоптики не прогнозируют, но напоминают, что в Алтайском крае были годы, когда снег выпадал в конце второй, начале третьей декады апреля и даже в мае.