В ближайшее время из России прилетит врач, чтобы оказать музыканту необходимую помощь

02 апреля 2025, 10:25, ИА Амител

Фото: Baza

Пашу Техника, который лежит в коме в тайском госпитале, планируют перевести в другую больницу. Также музыканта должен осмотреть врач из России и разработать для него план лечения. Об этом сообщает Baza.

Известно, что рэпер по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

"Состояние Техника остается очень тяжелым: он лежит подключенный к аппарату ЭКМО, с кучей трубок в теле", – пишет Telegram-канал.

Со слов близких, музыканту требуются медикаменты, которых в Таиланде нет. В ближайшее время лекарства для него привезут из России.

Также известно, что рэпера планируют перевести в другую больницу. Туда его хотели положить изначально, но из-за страховки этого сделать не получилось.

По данным Mash, российский врач из НИИ им. Н.В. Склифосовского вылетел в Таиланд, чтобы оказать Паше Технику необходимую помощь и проработать план его лечения. Из-за стабильно тяжелого состояния музыканта перевезти в Россию невозможно. Сейчас близкие рэпера договариваются с тайской больницей о допуске медика к нему.