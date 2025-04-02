"Лежит с кучей трубок в теле". Что известно о состоянии Паши Техника, впавшего в кому
В ближайшее время из России прилетит врач, чтобы оказать музыканту необходимую помощь
02 апреля 2025, 10:25, ИА Амител
Пашу Техника, который лежит в коме в тайском госпитале, планируют перевести в другую больницу. Также музыканта должен осмотреть врач из России и разработать для него план лечения. Об этом сообщает Baza.
Известно, что рэпер по-прежнему находится в тяжелом состоянии.
"Состояние Техника остается очень тяжелым: он лежит подключенный к аппарату ЭКМО, с кучей трубок в теле", – пишет Telegram-канал.
Со слов близких, музыканту требуются медикаменты, которых в Таиланде нет. В ближайшее время лекарства для него привезут из России.
Также известно, что рэпера планируют перевести в другую больницу. Туда его хотели положить изначально, но из-за страховки этого сделать не получилось.
По данным Mash, российский врач из НИИ им. Н.В. Склифосовского вылетел в Таиланд, чтобы оказать Паше Технику необходимую помощь и проработать план его лечения. Из-за стабильно тяжелого состояния музыканта перевезти в Россию невозможно. Сейчас близкие рэпера договариваются с тайской больницей о допуске медика к нему.
10:30:36 02-04-2025
Может для начала необходима информация : что с ним случилось???
10:42:22 02-04-2025
Гость (10:30:36 02-04-2025) Может для начала необходима информация : что с ним случилос... передоз
10:43:04 02-04-2025
Гость (10:30:36 02-04-2025) Может для начала необходима информация : что с ним случилос... Да какая информация. Амик за последние несколько дней уже утомил новостями о Паше Технике. Ладно бы человек на самом деле известный/достойный был. 99% читателей узнали о его существовании только после того как он в попал в больницу и о нем начали писать СМИ.
10:45:37 02-04-2025
Гость (10:30:36 02-04-2025) Может для начала необходима информация : что с ним случилос... В коме лежит
21:27:13 02-04-2025
Гость (10:30:36 02-04-2025) Может для начала необходима информация : что с ним случилос... Для какого "начала"? Предлагаете не лечить пациента пока вам не доложат из-за чего он попал в больницу?
10:49:27 02-04-2025
Нам то зачем эта новость? Это важная персона наверное? Спасибо что прекратили про Маргенштейна информировать.
13:43:13 02-04-2025
Гость (10:49:27 02-04-2025) Нам то зачем эта новость? Это важная персона наверное? Спаси... Маргенштейна? А вы и имя Иван с ошибками пишете?
14:03:13 02-04-2025
Гость (13:43:13 02-04-2025) Маргенштейна? А вы и имя Иван с ошибками пишете? ... Толя
14:51:43 02-04-2025
Гость (13:43:13 02-04-2025) Маргенштейна? А вы и имя Иван с ошибками пишете? ... Я вижу вы разбираетесь в сортах...., обидел должно быть, пардоньте я не такой эстет как вы.
16:32:34 02-04-2025
Гость (14:51:43 02-04-2025) Я вижу вы разбираетесь в сортах...., обидел должно быть, пар...
Вы просто хабалка.
11:07:34 02-04-2025
Если наркоман сдохнет - мир станет чище, а наркобарыги будут получать чуть меньше денег.
Если все наркоманы сдохнут - мир очистится, барыги останутся без денег совсем.
12:40:26 02-04-2025
2134234224 (11:07:34 02-04-2025) Если наркоман сдохнет - мир станет чище, а наркобарыги будут... Барыги тожа здохнут - вопщим фсе умирли