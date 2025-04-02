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"Лежит с кучей трубок в теле". Что известно о состоянии Паши Техника, впавшего в кому

В ближайшее время из России прилетит врач, чтобы оказать музыканту необходимую помощь

02 апреля 2025, 10:25, ИА Амител

Фото: Baza

Пашу Техника, который лежит в коме в тайском госпитале, планируют перевести в другую больницу. Также музыканта должен осмотреть врач из России и разработать для него план лечения. Об этом сообщает Baza.

Известно, что рэпер по-прежнему находится в тяжелом состоянии. 

"Состояние Техника остается очень тяжелым: он лежит подключенный к аппарату ЭКМО, с кучей трубок в теле", – пишет Telegram-канал.

Со слов близких, музыканту требуются медикаменты, которых в Таиланде нет. В ближайшее время лекарства для него привезут из России.

Также известно, что рэпера планируют перевести в другую больницу. Туда его хотели положить изначально, но из-за страховки этого сделать не получилось.

По данным Mash, российский врач из НИИ им. Н.В. Склифосовского вылетел в Таиланд, чтобы оказать Паше Технику необходимую помощь и проработать план его лечения. Из-за стабильно тяжелого состояния музыканта перевезти в Россию невозможно. Сейчас близкие рэпера договариваются с тайской больницей о допуске медика к нему.

Знаменитости

Комментарии 12

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Гость

10:30:36 02-04-2025

Может для начала необходима информация : что с ним случилось???

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Гость

10:42:22 02-04-2025

Гость (10:30:36 02-04-2025) Может для начала необходима информация : что с ним случилос... передоз

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Гость

10:43:04 02-04-2025

Гость (10:30:36 02-04-2025) Может для начала необходима информация : что с ним случилос... Да какая информация. Амик за последние несколько дней уже утомил новостями о Паше Технике. Ладно бы человек на самом деле известный/достойный был. 99% читателей узнали о его существовании только после того как он в попал в больницу и о нем начали писать СМИ.

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Гость

10:45:37 02-04-2025

Гость (10:30:36 02-04-2025) Может для начала необходима информация : что с ним случилос... В коме лежит

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Гость

21:27:13 02-04-2025

Гость (10:30:36 02-04-2025) Может для начала необходима информация : что с ним случилос... Для какого "начала"? Предлагаете не лечить пациента пока вам не доложат из-за чего он попал в больницу?

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Гость

10:49:27 02-04-2025

Нам то зачем эта новость? Это важная персона наверное? Спасибо что прекратили про Маргенштейна информировать.

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Гость

13:43:13 02-04-2025

Гость (10:49:27 02-04-2025) Нам то зачем эта новость? Это важная персона наверное? Спаси... Маргенштейна? А вы и имя Иван с ошибками пишете?

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Гость

14:03:13 02-04-2025

Гость (13:43:13 02-04-2025) Маргенштейна? А вы и имя Иван с ошибками пишете? ... Толя

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Гость

14:51:43 02-04-2025

Гость (13:43:13 02-04-2025) Маргенштейна? А вы и имя Иван с ошибками пишете? ... Я вижу вы разбираетесь в сортах...., обидел должно быть, пардоньте я не такой эстет как вы.

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Гость

16:32:34 02-04-2025

Гость (14:51:43 02-04-2025) Я вижу вы разбираетесь в сортах...., обидел должно быть, пар...
Вы просто хабалка.

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2134234224

11:07:34 02-04-2025

Если наркоман сдохнет - мир станет чище, а наркобарыги будут получать чуть меньше денег.
Если все наркоманы сдохнут - мир очистится, барыги останутся без денег совсем.

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Гость

12:40:26 02-04-2025

2134234224 (11:07:34 02-04-2025) Если наркоман сдохнет - мир станет чище, а наркобарыги будут... Барыги тожа здохнут - вопщим фсе умирли

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