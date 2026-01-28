НОВОСТИОбщество

LG возвращается в Россию под новым брендом

Компания планирует выводить на российский рынок широкий ассортимент продукции

28 января 2026, 19:01, ИА Амител

Бытовая техника/ Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Бытовая техника/ Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Южнокорейская компания LG Electronics, приостановившая поставки своей продукции в Россию в марте 2022 года, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Express Fill. Об этом стало известно из анализа электронной базы ведомства, проведенного РИА Новости.

Согласно документам Роспатента, под новым брендом LG планирует выводить на российский рынок широкий ассортимент продукции: бытовую технику, устройства для промышленного производства, приборы для оснащения кухни и другую технику.

Примечательно, что, несмотря на остановку поставок, российское юридическое лицо компании продолжает операционную деятельность. Данные сервиса Rusprofile демонстрируют неоднозначную динамику финансовых показателей за 2024 год. Так, выручка выросла на 13% в годовом выражении — до 41 млрд рублей, а чистая прибыль сократилась на 22% — до 2,6 млрд рублей.

LG Electronics — один из крупнейших мировых производителей бытовой электроники и мобильных устройств. Компания основана в 1958 году, ее головной офис расположен в Сеуле. На протяжении многих лет LG входила в тройку лидеров отрасли.

Ранее сообщалось, что итальянская компания Ariston вернется в Россию. При этом она продолжит соблюдать антироссийские санкции.

Комментарии 98

Avatar Picture
Элен без ребят

19:06:33 28-01-2026

ой, а что случилось?

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

19:13:27 28-01-2026

Элен без ребят (19:06:33 28-01-2026) ой, а что случилось? ... ребрендинг ....

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:32:13 29-01-2026

Элен без ребят (19:06:33 28-01-2026) ой, а что случилось? ... Прибылей охота им че не понятно то. Очевидно же.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:39:09 30-01-2026

Гость (21:32:13 29-01-2026) Прибылей охота им че не понятно то. Очевидно же.... это был риторический вопрос.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:24:14 28-01-2026

Будем знати

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:12:12 28-01-2026

Гость (19:24:14 28-01-2026) Будем знати... Ты-бы, хохол, не палился так явно
Знаешь как вашего брата в комментариях выпасать? Днепропетровский акцент даже в тексте чувствуется.
Есть ещё один текстовый маркер, но я его как Мальчиш-Кибальчиш не выдам. У кого голова есть - те знают/догадаются

  -134 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:37:38 28-01-2026

Гость (20:12:12 28-01-2026) Ты-бы, хохол, не палился так явноЗнаешь как вашего брата... Ну и что что он хохол? Мне вот нравится цитата: «Национализм — это то же самое, что гордиться тем, что родился во вторник».
Или у тебя все хохлы плохие?

  204 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:29 29-01-2026

Гость (22:37:38 28-01-2026) Ну и что что он хохол? Мне вот нравится цитата: «Национализм... А мне нравится цитата "национализм это любовь к порядку у себя дома и не любовь к непрошеным гостям".

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:46 29-01-2026

Браво! ГИТИС плачет. Стоя. И аплодирует!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

14:23:46 29-01-2026

Гость (22:37:38 28-01-2026) Ну и что что он хохол? Мне вот нравится цитата: «Национализм...
Научитесь отличать национализм от патриотизма

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:34 29-01-2026

Сергей (14:23:46 29-01-2026) Научитесь отличать национализм от патриотизма... Не путайте патриотизм и национализм.
Патриотизм это когда вы любите свой двор, дом и квартиру и содержите её в чистоте.
Национализм это когда вы против чтобы бомж валялся и вонял на весь ваш любимый вычещеный подъезд и вы пинками его выгоняет.

Национализм это хорошо, а Фашизм плох. Разница в том что фашизм считает себя единственным достойным, а всех остальных либо недостойными жить либо прислугой.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:46 29-01-2026

Гость (22:37:38 28-01-2026) Ну и что что он хохол? Мне вот нравится цитата: «Национализм... Всё. Без исключения.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Товарищь

21:49:10 30-01-2026

Гость (15:13:46 29-01-2026) Всё. Без исключения.... Да че завелись? Здесь речь вообще не об этом

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дад

16:15:10 30-01-2026

Гость (22:37:38 28-01-2026) Ну и что что он хохол? Мне вот нравится цитата: «Национализм... Сгоняй лет на 20 в среднюю Азию,потом обсудим,если вернешься.😜

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:06 31-01-2026

Гость (22:37:38 28-01-2026) Ну и что что он хохол? Мне вот нравится цитата: «Национализм... Хохол и украинец - разные планеты!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:47 29-01-2026

Гость (20:12:12 28-01-2026) Ты-бы, хохол, не палился так явноЗнаешь как вашего брата... Ты фантазер дуло бы залепил, я там не был никогда, а форма выражения просто шуточная. Иди уже отсюда, охотник на ведьм!!!

  114 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Серж

09:20:55 29-01-2026

Гость (07:52:47 29-01-2026) Ты фантазер дуло бы залепил, я там не был никогда, а форма в... Вам надо срочно туда съездить, чтобы фантазёр был спокоен 😁

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

15:25:15 29-01-2026

Гость (20:12:12 28-01-2026) Ты-бы, хохол, не палился так явноЗнаешь как вашего брата... В России живёт большое количество украинцев. И что? Всех их панибратски называть "хохлами"? И пусть живут, и пусть размовляют. И все мы один народ.
На Украине полно русских, и многие из них как звери лютые.
Не надо делить людей по национальному признаку. И культуру других стран, в том числе и язык, надо уважать. В обратном случае это будет называться ксенофобией, от которой и до нацизма недалеко.
Всем добра.

  88 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:53 29-01-2026

Гость (19:24:14 28-01-2026) Будем знати... Крутико

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

19:26:14 28-01-2026

Южнокорейская фирма будет продавать китайские телевизеры?🤣

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

19:37:21 28-01-2026

Кхм... (19:26:14 28-01-2026) Южнокорейская фирма будет продавать китайские телевизеры?🤣..зачем? LG сама производит прекрасные телевизоры, особенно OLED, LG это вам не Sony, которые действительно пихают в свои ТА китайские матрицы

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:30:23 29-01-2026

Иван (19:37:21 28-01-2026) ... В 2022 году LG прекратила производство ЖК‑матриц в Южной Корее.

В августе 2024 года LG Display продала свой последний завод по производству ЖК‑панелей в Гуанджоу (Китай) компании CSOT (дочерняя структура TCL).

После продажи завода LG вынуждена закупать ЖК‑панели (в т. ч. для линейки QNED) у других производителей, среди которых:

CSOT (Китай);
BOE (Китай);
AUO (Тайвань).

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:16:03 30-01-2026

Гость (02:30:23 29-01-2026) В 2022 году LG прекратила производство ЖК‑матриц в Южной Кор... Tianma или EBBG откуда производитель матрицы?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:35:49 29-01-2026

Иван (19:37:21 28-01-2026) ... Лыжа уже давно продала свой флагманский завод ТВ панелей китайской TCL а ха ха ха

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:50 29-01-2026

Иван (19:37:21 28-01-2026) ... У меня есть и сони и лг и самсунг, так вот лг ужасно не удобный и не интуитивно телевизор

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:42 29-01-2026

Гость (11:57:50 29-01-2026) У меня есть и сони и лг и самсунг, так вот лг ужасно не удоб... А мне наоборот очень удобным кажется. Пульт такое себе, а сам телек годный

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:45:02 29-01-2026

Гость (11:57:50 29-01-2026) У меня есть и сони и лг и самсунг, так вот лг ужасно не удоб... Хвала, Аллаху! Нет бытовой техники LG , есть Самсунг, Тошиба,JVC, Sony, Шарп, и последний ТВ купил французский TLC.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:01:54 29-01-2026

Гость (11:57:50 29-01-2026) У меня есть и сони и лг и самсунг, так вот лг ужасно не удоб... Это Вы еще Самсунг не юзали. Чтобы ориентироваться по его меню прежде нужно познать Дзен.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:50 29-01-2026

Иван (19:37:21 28-01-2026) ... Сони купили китайцы

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:43:25 28-01-2026

Была "лыжа", станет "жилой"?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:57:30 28-01-2026

Гость (19:43:25 28-01-2026) Была "лыжа", станет "жилой"?... жижей

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:23:02 29-01-2026

Гость (19:43:25 28-01-2026) Была "лыжа", станет "жилой"?... Конка та же лыжа, только из Беларуси. Та же ось, те же параметры. Зачем этот ребренд, непонятно.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:44 28-01-2026

Под новым будет другое качество, тогда это уже не LG

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:46:00 28-01-2026

Гость (20:20:44 28-01-2026) Под новым будет другое качество, тогда это уже не LG... Когда-то плевались что Gold Star переименовался в какой-то непонятный LG, помните?

  130 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Голд стар

16:17:56 29-01-2026

Гость (20:46:00 28-01-2026) Когда-то плевались что Gold Star переименовался в какой-то н... Вполне годный был бренд на даче всё еще видео двойка этой марки замечательно работает включая 4- х головый видеомаг По мне так перемудрили лыжники корейские : вернули ли бы Голдстар и всего делов !

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бармалей

16:37:10 29-01-2026

Голд стар (16:17:56 29-01-2026) Вполне годный был бренд на даче всё еще видео двойка этой м... Бренд goldstar давно уже выкупили китайцы и продают под ним свой ширпотреб)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:48:15 29-01-2026

Бармалей (16:37:10 29-01-2026) Бренд goldstar давно уже выкупили китайцы и продают под ним ... Не всё китайское ширпотреб. Съездите и убедитесь, у них приняты законы по качеству, а они соблюдают свои законы. Бываю там по три раза в год и каждый раз поражаюсь переменам . то, что мы покупаем у них, сильно отличается от товаров для своих. Одни машины на улицах городов существенно отличаются от тех, которые приезжают к нам. Я испытываю отчаяние, когда захожу в большие супермаркеты, где товары выглядят как выставочные образцы, особенно овощи и фрукты, промолчу про посуду и технику.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

22:02:24 28-01-2026

Нефиг к нам товар гнать. Пускай ставят заводы хотя бы сборочные или старые выкупают, организуют рабочие места и производят здесь! И налоги тоже здесь платят!

  92 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:12:56 29-01-2026

Дмитрий (22:02:24 28-01-2026) Нефиг к нам товар гнать. Пускай ставят заводы хотя бы сбороч... Раскатал губу))

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:47 29-01-2026

Дмитрий (22:02:24 28-01-2026) Нефиг к нам товар гнать. Пускай ставят заводы хотя бы сбороч... Никому не интересно что бы население России работало если это не приносит нужный доход, значит выгодней заниматься купи-продай без лишних заморочек.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:26 30-01-2026

Дмитрий (22:02:24 28-01-2026) Нефиг к нам товар гнать. Пускай ставят заводы хотя бы сбороч...
с такими мнениями будем сидеть в каменном веке. Со счетами и Цирконами и прочими вундервафлями.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Антон

22:11:08 28-01-2026

LG теперь будет ЕF

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ghost

22:48:56 28-01-2026

Подать заявку на регистрацию бренда и начать торговлю под этим брендом или под своим основным - это совершенно разные понятия! Сама LG об этом официально объявляла? Если нет то всё это очередные бредни или очередной ушлый китаец решил подстроиться под известный бренд.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

23:24:29 28-01-2026

Выручка и прибыль за пределы России? Если не свои, то "друзья" помогут..

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Zzzz

03:00:23 29-01-2026

Составят конкуренцию goldstar 🤦🏼😂

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Артем

07:03:28 29-01-2026

Голдстар ->Лджи ->и ещё что то так скоро Самсунг перемеинуют

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

08:22:18 29-01-2026

А не этот ли бренд прежде уже назывался Gold Star?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ёсель

08:38:21 29-01-2026

"Ariston вернется в Россию. При этом она продолжит соблюдать антироссийские санкции"- это как понимать
?!

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:54 29-01-2026

Ёсель (08:38:21 29-01-2026) "Ariston вернется в Россию. При этом она продолжит соблюдать... Наверное, это будет выглядеть так: Ты покупай, а з/ч тебе не дадим )))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:50 29-01-2026

Ёсель (08:38:21 29-01-2026) "Ariston вернется в Россию. При этом она продолжит соблюдать... ну как как.. лыжи скипидаром смазала, готовится продавать.. но для виду поорет,что мы за санкции.. а сама под шумок, шаг шажочек в сторону кошельков наших

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша не Метелкин

08:49:03 29-01-2026

Вся техника ЛиЖы у меня всегда быстро ломалась или работала через сфинктер. Зарекся когда-либо связываться с этой конторой. Пусть дуют восвояси.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:18 29-01-2026

Гость (07:52:47 29-01-2026) Ты фантазер дуло бы залепил, я там не был никогда, а форма в... Ну да, видимо ошибся братулечек. По нашему гутаришь...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:21 29-01-2026

Под прикрытием легальной продажи в России из за санкций создают по воле нашего государства в Росси другие бренды на товары регистрируя их в разных гос. органах. Уплачивая не малый налог на ввоз товара в Россию тем самым увеличивая денежную массу в Москве. Но и товар становится как минимум в 2 раза дороже. На продаже машин уже это сделали.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
603

09:31:32 29-01-2026

Я помню их когда еще GoldStar назывались, магнитола даже была с таким названием. Могли бы вернуть его.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:00:52 29-01-2026

603 (09:31:32 29-01-2026) Я помню их когда еще GoldStar назывались, магнитола даже был... Не могли, уже с потрохами китайцам отдали

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:05 29-01-2026

Дмитрий (22:02:24 28-01-2026) Нефиг к нам товар гнать. Пускай ставят заводы хотя бы сбороч... Они что идиоты под таким налоговым бременем работать.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вова

10:15:24 29-01-2026

А как же обещанное импортозамещение, неужели Россия включит заднюю и своего не будет и снова Корея, Япония, Европа....

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:33 29-01-2026

Вова (10:15:24 29-01-2026) А как же обещанное импортозамещение, неужели Россия включит ...
Пока только слово придумали (с) КВН

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:31 29-01-2026

Вова (10:15:24 29-01-2026) А как же обещанное импортозамещение, неужели Россия включит ...
не все нужно производить самим, что-то проще закупать.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:39 29-01-2026

Гость (10:38:31 29-01-2026) не все нужно производить самим, что-то проще закупать.... Да кто ж тебе продаст.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:40:32 29-01-2026

Вова (10:15:24 29-01-2026) А как же обещанное импортозамещение, неужели Россия включит ... Так и нет импортозамещения, запчасти и комплектующие Китай, Иран, Тайвань. В России нет ни одного завода по производству системных компьютерных блоков из российских же комплектующих.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:06:53 29-01-2026

Вова (10:15:24 29-01-2026) А как же обещанное импортозамещение, неужели Россия включит ... Разве кто-то включал переднюю? Проснись. Даже скрепки канцелярские родом из Китая.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:00 29-01-2026

Гость (20:12:12 28-01-2026) Ты-бы, хохол, не палился так явноЗнаешь как вашего брата... Ты ненормальный

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Хотя

11:23:36 29-01-2026

Они нам некачественный товар будут поставлять,как масло моторное

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:15 29-01-2026

Торговая во все времена независима от политики. Народ должен иметь доступ к товарам без лишних затрат на их приобретение и жить сейчас, а не в определенном будущем, которое нам предлагают власть имущие,самих себя и свои семьи ни в чем не ограничивают.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:39 29-01-2026

Очередной рекламный ход продавцов китайских товаров.
Пример : существует такой бренд
"Mikatsu" производителя подвесных лодочных моторов, продавцы в России настойчиво выдают его как товар производства Ю.Корееи, хотя он производится в Китае и имеет весьма низкое качество при завышенной , в сравнении с другими китайскими моторами, цене.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Руфина Амирова

11:48:02 29-01-2026

Не брала lg и не буду брать

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Петя

12:14:42 29-01-2026

LG хорошие телики делала. Купил в 2018 году - до сих пор не нарадуюсь. Что будет под новой маркой - посмотрим

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

15:53:39 29-01-2026

Петя (12:14:42 29-01-2026) LG хорошие телики делала. Купил в 2018 году - до сих пор не. Купил в 2013 г. Тогда он был на уровне. 81 см. До сих пор пашет преотлично. Понятно, что купленная сонька в 2018-м с большей диаганалью с начинкой мощнее, лучше. Но душа больше тянется к ЛГ.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений

12:52:56 29-01-2026

Чё опять Goldstar? ))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Smoke

13:09:32 29-01-2026

Конечно здорово с одной стороны, что корейцы возвращаются. Но с другой стороны наши подымут "утилиционный сбор" на из продукцию. Народ качество помнит и нашу технику покупать станут значительно меньше.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Павел

13:21:41 29-01-2026

Умерла, так умерла...
Зачем возвращаться...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сабир

13:29:35 29-01-2026

С их платными подписками пусть валят обратно и так хорошо

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:14 29-01-2026

Гость (20:12:12 28-01-2026) Ты-бы, хохол, не палился так явноЗнаешь как вашего брата... Что ж с вами делают политики и журналисты?!! Что же вы так ведётесь на пропаганду?!! Недавно все кавказцы были бандитами, теперь хохлы... Кто следующий?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

14:41:34 29-01-2026

А я думал обратно GoldStar!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:02 29-01-2026

Санкции, ушли, до свидания. Не надо возвращаться. TCL это тоже самый LG только Китайский, не лучше, не хуже.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:43 29-01-2026

Санкции, ушли, до свидания. Не надо возвращаться. TCL это тоже самый LG только Китайский, не лучше, не хуже.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений.

15:24:20 29-01-2026

Они решили вернуться.... А кто их примет?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:55 29-01-2026

Гость (20:46:00 28-01-2026) Когда-то плевались что Gold Star переименовался в какой-то н... Плевались не от переименования,а от того что голдстар решил замаскировать свои неудачи предыдущих годов когда они выпускали много говнеца.Я работал в радиотелемастерской с 85 года,когда начался наплыв техники голд стар нас в прямом смысле завалили поломанной техникой.Это был цирк какой то.Внутри радиодетали китайские,японские, СССР,и немного корейских.И вот из за всей этой смеси часто что то вылетало

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:07 29-01-2026

Анна (15:25:15 29-01-2026) В России живёт большое количество украинцев. И что? Всех их ... Правильно,,Не украинцев а Выходцев с Малороссии ,с окраины,,а там большинство русские по крови но пропаганда делает свое дело

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Илья

15:46:51 29-01-2026

Люди всегда проводят реб рейтинг. Вот если бы Соня изменила имя. Было бы круто. Например. стала босояжкой.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
старикЯков

15:48:19 29-01-2026

был ГолдСтар, стали ЛыЖи
были ЛыЖи, стали ЕФ...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

15:49:46 29-01-2026

Уж лучше бы GoldStar - было бы понятнее.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:03 29-01-2026

Гость (19:24:14 28-01-2026) Будем знати...
Не будем знатИ! Знайте вы. А нам они и нафиг не упали.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:13 29-01-2026

Гость (09:22:47 29-01-2026) Никому не интересно что бы население России работало если эт... А потребитель деньги откуда возьмёт на товар чтобы купить.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:14:34 29-01-2026

Гость (16:54:13 29-01-2026) А потребитель деньги откуда возьмёт на товар чтобы купить.... - А где берут эти четыре сольдо?
- В толстых кошельках, мальчик... (Буратино).

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:06:38 29-01-2026

Илья (15:46:51 29-01-2026) Люди всегда проводят реб рейтинг. Вот если бы Соня изменила ... TCL уже выкупила Сони

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ёжик не в тумане

01:35:55 30-01-2026

Имею стиралку lg купленую в 2002году китайской сборки. Работает без замечаний до сих пор!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

01:41:57 30-01-2026

А зачем их впускать?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лыжник

12:05:07 30-01-2026

Были у меня смартфоны этой конторы хорошие и холодильник , которому лет 10 и он до сих пор работает как надо , если качество останется хорошим то почему бы и нет

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
5 лет

14:05:34 30-01-2026

Лыжник (12:05:07 30-01-2026) Были у меня смартфоны этой конторы хорошие и холодильник , к... 10 лет не срок, у меня haier 10 лет работает

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

14:12:37 30-01-2026

А они нам нужны? Нет, может и нужны, но в таком случае цены с них нужно сбивать до самого плинтуса если они хотят попасть на наш рынок. Нехрен было сбегать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:31:47 30-01-2026

Олег (14:12:37 30-01-2026) А они нам нужны? Нет, может и нужны, но в таком случае цены ... Было бы что там покупать, один ширпотреб.....

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:31:39 30-01-2026

Олег (14:12:37 30-01-2026) А они нам нужны? Нет, может и нужны, но в таком случае цены ... Единственный достойный комментарий.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:30:23 30-01-2026

Теперь будем знать теперь что не нужно покупать эту хрень в другом брэнде

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Катерок

20:38:41 30-01-2026

Экспресс Фил??? Да сами замутили компанию и будут продавать под видом, якобы это прежний LG... Не верю!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:58:58 30-01-2026

Недавно читал что ЛыЖи в Британию вернулись и там начали технику пихать в аренду с огромными и сомнительными обременениями.
Похоже и в РФ та же схема лезет

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Игорь

16:12:04 31-01-2026

Да и без них хватает к нас товаров по данному направлению.
Наши китайские друзья полностью всё заметили.

  -1 Нравится
Ответить
