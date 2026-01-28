LG возвращается в Россию под новым брендом
Компания планирует выводить на российский рынок широкий ассортимент продукции
28 января 2026, 19:01, ИА Амител
Южнокорейская компания LG Electronics, приостановившая поставки своей продукции в Россию в марте 2022 года, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Express Fill. Об этом стало известно из анализа электронной базы ведомства, проведенного РИА Новости.
Согласно документам Роспатента, под новым брендом LG планирует выводить на российский рынок широкий ассортимент продукции: бытовую технику, устройства для промышленного производства, приборы для оснащения кухни и другую технику.
Примечательно, что, несмотря на остановку поставок, российское юридическое лицо компании продолжает операционную деятельность. Данные сервиса Rusprofile демонстрируют неоднозначную динамику финансовых показателей за 2024 год. Так, выручка выросла на 13% в годовом выражении — до 41 млрд рублей, а чистая прибыль сократилась на 22% — до 2,6 млрд рублей.
LG Electronics — один из крупнейших мировых производителей бытовой электроники и мобильных устройств. Компания основана в 1958 году, ее головной офис расположен в Сеуле. На протяжении многих лет LG входила в тройку лидеров отрасли.
Ранее сообщалось, что итальянская компания Ariston вернется в Россию. При этом она продолжит соблюдать антироссийские санкции.
19:06:33 28-01-2026
ой, а что случилось?
19:13:27 28-01-2026
Элен без ребят (19:06:33 28-01-2026) ой, а что случилось? ... ребрендинг ....
21:32:13 29-01-2026
Элен без ребят (19:06:33 28-01-2026) ой, а что случилось? ... Прибылей охота им че не понятно то. Очевидно же.
12:39:09 30-01-2026
Гость (21:32:13 29-01-2026) Прибылей охота им че не понятно то. Очевидно же.... это был риторический вопрос.
19:24:14 28-01-2026
Будем знати
20:12:12 28-01-2026
Гость (19:24:14 28-01-2026) Будем знати... Ты-бы, хохол, не палился так явно
Знаешь как вашего брата в комментариях выпасать? Днепропетровский акцент даже в тексте чувствуется.
Есть ещё один текстовый маркер, но я его как Мальчиш-Кибальчиш не выдам. У кого голова есть - те знают/догадаются
22:37:38 28-01-2026
Гость (20:12:12 28-01-2026) Ты-бы, хохол, не палился так явноЗнаешь как вашего брата... Ну и что что он хохол? Мне вот нравится цитата: «Национализм — это то же самое, что гордиться тем, что родился во вторник».
Или у тебя все хохлы плохие?
12:18:29 29-01-2026
Гость (22:37:38 28-01-2026) Ну и что что он хохол? Мне вот нравится цитата: «Национализм... А мне нравится цитата "национализм это любовь к порядку у себя дома и не любовь к непрошеным гостям".
17:47:46 29-01-2026
Браво! ГИТИС плачет. Стоя. И аплодирует!
14:23:46 29-01-2026
Гость (22:37:38 28-01-2026) Ну и что что он хохол? Мне вот нравится цитата: «Национализм...
Научитесь отличать национализм от патриотизма
16:19:34 29-01-2026
Сергей (14:23:46 29-01-2026) Научитесь отличать национализм от патриотизма... Не путайте патриотизм и национализм.
Патриотизм это когда вы любите свой двор, дом и квартиру и содержите её в чистоте.
Национализм это когда вы против чтобы бомж валялся и вонял на весь ваш любимый вычещеный подъезд и вы пинками его выгоняет.
Национализм это хорошо, а Фашизм плох. Разница в том что фашизм считает себя единственным достойным, а всех остальных либо недостойными жить либо прислугой.
15:13:46 29-01-2026
Гость (22:37:38 28-01-2026) Ну и что что он хохол? Мне вот нравится цитата: «Национализм... Всё. Без исключения.
21:49:10 30-01-2026
Гость (15:13:46 29-01-2026) Всё. Без исключения.... Да че завелись? Здесь речь вообще не об этом
16:15:10 30-01-2026
Гость (22:37:38 28-01-2026) Ну и что что он хохол? Мне вот нравится цитата: «Национализм... Сгоняй лет на 20 в среднюю Азию,потом обсудим,если вернешься.😜
15:00:06 31-01-2026
Гость (22:37:38 28-01-2026) Ну и что что он хохол? Мне вот нравится цитата: «Национализм... Хохол и украинец - разные планеты!
07:52:47 29-01-2026
Гость (20:12:12 28-01-2026) Ты-бы, хохол, не палился так явноЗнаешь как вашего брата... Ты фантазер дуло бы залепил, я там не был никогда, а форма выражения просто шуточная. Иди уже отсюда, охотник на ведьм!!!
09:20:55 29-01-2026
Гость (07:52:47 29-01-2026) Ты фантазер дуло бы залепил, я там не был никогда, а форма в... Вам надо срочно туда съездить, чтобы фантазёр был спокоен 😁
15:25:15 29-01-2026
Гость (20:12:12 28-01-2026) Ты-бы, хохол, не палился так явноЗнаешь как вашего брата... В России живёт большое количество украинцев. И что? Всех их панибратски называть "хохлами"? И пусть живут, и пусть размовляют. И все мы один народ.
На Украине полно русских, и многие из них как звери лютые.
Не надо делить людей по национальному признаку. И культуру других стран, в том числе и язык, надо уважать. В обратном случае это будет называться ксенофобией, от которой и до нацизма недалеко.
Всем добра.
15:21:53 29-01-2026
Гость (19:24:14 28-01-2026) Будем знати... Крутико
19:26:14 28-01-2026
Южнокорейская фирма будет продавать китайские телевизеры?🤣
19:37:21 28-01-2026
Кхм... (19:26:14 28-01-2026) Южнокорейская фирма будет продавать китайские телевизеры?🤣..зачем? LG сама производит прекрасные телевизоры, особенно OLED, LG это вам не Sony, которые действительно пихают в свои ТА китайские матрицы
02:30:23 29-01-2026
Иван (19:37:21 28-01-2026) ... В 2022 году LG прекратила производство ЖК‑матриц в Южной Корее.
В августе 2024 года LG Display продала свой последний завод по производству ЖК‑панелей в Гуанджоу (Китай) компании CSOT (дочерняя структура TCL).
После продажи завода LG вынуждена закупать ЖК‑панели (в т. ч. для линейки QNED) у других производителей, среди которых:
CSOT (Китай);
BOE (Китай);
AUO (Тайвань).
19:16:03 30-01-2026
Гость (02:30:23 29-01-2026) В 2022 году LG прекратила производство ЖК‑матриц в Южной Кор... Tianma или EBBG откуда производитель матрицы?
07:35:49 29-01-2026
Иван (19:37:21 28-01-2026) ... Лыжа уже давно продала свой флагманский завод ТВ панелей китайской TCL а ха ха ха
11:57:50 29-01-2026
Иван (19:37:21 28-01-2026) ... У меня есть и сони и лг и самсунг, так вот лг ужасно не удобный и не интуитивно телевизор
13:17:42 29-01-2026
Гость (11:57:50 29-01-2026) У меня есть и сони и лг и самсунг, так вот лг ужасно не удоб... А мне наоборот очень удобным кажется. Пульт такое себе, а сам телек годный
20:45:02 29-01-2026
Гость (11:57:50 29-01-2026) У меня есть и сони и лг и самсунг, так вот лг ужасно не удоб... Хвала, Аллаху! Нет бытовой техники LG , есть Самсунг, Тошиба,JVC, Sony, Шарп, и последний ТВ купил французский TLC.
22:01:54 29-01-2026
Гость (11:57:50 29-01-2026) У меня есть и сони и лг и самсунг, так вот лг ужасно не удоб... Это Вы еще Самсунг не юзали. Чтобы ориентироваться по его меню прежде нужно познать Дзен.
12:45:50 29-01-2026
Иван (19:37:21 28-01-2026) ... Сони купили китайцы
19:43:25 28-01-2026
Была "лыжа", станет "жилой"?
19:57:30 28-01-2026
Гость (19:43:25 28-01-2026) Была "лыжа", станет "жилой"?... жижей
18:23:02 29-01-2026
Гость (19:43:25 28-01-2026) Была "лыжа", станет "жилой"?... Конка та же лыжа, только из Беларуси. Та же ось, те же параметры. Зачем этот ребренд, непонятно.
20:20:44 28-01-2026
Под новым будет другое качество, тогда это уже не LG
20:46:00 28-01-2026
Гость (20:20:44 28-01-2026) Под новым будет другое качество, тогда это уже не LG... Когда-то плевались что Gold Star переименовался в какой-то непонятный LG, помните?
16:17:56 29-01-2026
Гость (20:46:00 28-01-2026) Когда-то плевались что Gold Star переименовался в какой-то н... Вполне годный был бренд на даче всё еще видео двойка этой марки замечательно работает включая 4- х головый видеомаг По мне так перемудрили лыжники корейские : вернули ли бы Голдстар и всего делов !
16:37:10 29-01-2026
Голд стар (16:17:56 29-01-2026) Вполне годный был бренд на даче всё еще видео двойка этой м... Бренд goldstar давно уже выкупили китайцы и продают под ним свой ширпотреб)
19:48:15 29-01-2026
Бармалей (16:37:10 29-01-2026) Бренд goldstar давно уже выкупили китайцы и продают под ним ... Не всё китайское ширпотреб. Съездите и убедитесь, у них приняты законы по качеству, а они соблюдают свои законы. Бываю там по три раза в год и каждый раз поражаюсь переменам . то, что мы покупаем у них, сильно отличается от товаров для своих. Одни машины на улицах городов существенно отличаются от тех, которые приезжают к нам. Я испытываю отчаяние, когда захожу в большие супермаркеты, где товары выглядят как выставочные образцы, особенно овощи и фрукты, промолчу про посуду и технику.
22:02:24 28-01-2026
Нефиг к нам товар гнать. Пускай ставят заводы хотя бы сборочные или старые выкупают, организуют рабочие места и производят здесь! И налоги тоже здесь платят!
02:12:56 29-01-2026
Дмитрий (22:02:24 28-01-2026) Нефиг к нам товар гнать. Пускай ставят заводы хотя бы сбороч... Раскатал губу))
09:22:47 29-01-2026
Дмитрий (22:02:24 28-01-2026) Нефиг к нам товар гнать. Пускай ставят заводы хотя бы сбороч... Никому не интересно что бы население России работало если это не приносит нужный доход, значит выгодней заниматься купи-продай без лишних заморочек.
10:32:26 30-01-2026
Дмитрий (22:02:24 28-01-2026) Нефиг к нам товар гнать. Пускай ставят заводы хотя бы сбороч...
с такими мнениями будем сидеть в каменном веке. Со счетами и Цирконами и прочими вундервафлями.
22:11:08 28-01-2026
LG теперь будет ЕF
22:48:56 28-01-2026
Подать заявку на регистрацию бренда и начать торговлю под этим брендом или под своим основным - это совершенно разные понятия! Сама LG об этом официально объявляла? Если нет то всё это очередные бредни или очередной ушлый китаец решил подстроиться под известный бренд.
23:24:29 28-01-2026
Выручка и прибыль за пределы России? Если не свои, то "друзья" помогут..
03:00:23 29-01-2026
Составят конкуренцию goldstar 🤦🏼😂
07:03:28 29-01-2026
Голдстар ->Лджи ->и ещё что то так скоро Самсунг перемеинуют
08:22:18 29-01-2026
А не этот ли бренд прежде уже назывался Gold Star?
08:38:21 29-01-2026
"Ariston вернется в Россию. При этом она продолжит соблюдать антироссийские санкции"- это как понимать
?!
12:50:54 29-01-2026
Ёсель (08:38:21 29-01-2026) "Ariston вернется в Россию. При этом она продолжит соблюдать... Наверное, это будет выглядеть так: Ты покупай, а з/ч тебе не дадим )))
16:45:50 29-01-2026
Ёсель (08:38:21 29-01-2026) "Ariston вернется в Россию. При этом она продолжит соблюдать... ну как как.. лыжи скипидаром смазала, готовится продавать.. но для виду поорет,что мы за санкции.. а сама под шумок, шаг шажочек в сторону кошельков наших
08:49:03 29-01-2026
Вся техника ЛиЖы у меня всегда быстро ломалась или работала через сфинктер. Зарекся когда-либо связываться с этой конторой. Пусть дуют восвояси.
09:18:18 29-01-2026
Гость (07:52:47 29-01-2026) Ты фантазер дуло бы залепил, я там не был никогда, а форма в... Ну да, видимо ошибся братулечек. По нашему гутаришь...
09:20:21 29-01-2026
Под прикрытием легальной продажи в России из за санкций создают по воле нашего государства в Росси другие бренды на товары регистрируя их в разных гос. органах. Уплачивая не малый налог на ввоз товара в Россию тем самым увеличивая денежную массу в Москве. Но и товар становится как минимум в 2 раза дороже. На продаже машин уже это сделали.
09:31:32 29-01-2026
Я помню их когда еще GoldStar назывались, магнитола даже была с таким названием. Могли бы вернуть его.
18:00:52 29-01-2026
603 (09:31:32 29-01-2026) Я помню их когда еще GoldStar назывались, магнитола даже был... Не могли, уже с потрохами китайцам отдали
09:42:05 29-01-2026
Дмитрий (22:02:24 28-01-2026) Нефиг к нам товар гнать. Пускай ставят заводы хотя бы сбороч... Они что идиоты под таким налоговым бременем работать.
10:15:24 29-01-2026
А как же обещанное импортозамещение, неужели Россия включит заднюю и своего не будет и снова Корея, Япония, Европа....
10:30:33 29-01-2026
Вова (10:15:24 29-01-2026) А как же обещанное импортозамещение, неужели Россия включит ...
Пока только слово придумали (с) КВН
10:38:31 29-01-2026
Вова (10:15:24 29-01-2026) А как же обещанное импортозамещение, неужели Россия включит ...
не все нужно производить самим, что-то проще закупать.
10:50:39 29-01-2026
Гость (10:38:31 29-01-2026) не все нужно производить самим, что-то проще закупать.... Да кто ж тебе продаст.
20:40:32 29-01-2026
Вова (10:15:24 29-01-2026) А как же обещанное импортозамещение, неужели Россия включит ... Так и нет импортозамещения, запчасти и комплектующие Китай, Иран, Тайвань. В России нет ни одного завода по производству системных компьютерных блоков из российских же комплектующих.
22:06:53 29-01-2026
Вова (10:15:24 29-01-2026) А как же обещанное импортозамещение, неужели Россия включит ... Разве кто-то включал переднюю? Проснись. Даже скрепки канцелярские родом из Китая.
11:01:00 29-01-2026
Гость (20:12:12 28-01-2026) Ты-бы, хохол, не палился так явноЗнаешь как вашего брата... Ты ненормальный
11:23:36 29-01-2026
Они нам некачественный товар будут поставлять,как масло моторное
11:42:15 29-01-2026
Торговая во все времена независима от политики. Народ должен иметь доступ к товарам без лишних затрат на их приобретение и жить сейчас, а не в определенном будущем, которое нам предлагают власть имущие,самих себя и свои семьи ни в чем не ограничивают.
11:47:39 29-01-2026
Очередной рекламный ход продавцов китайских товаров.
Пример : существует такой бренд
"Mikatsu" производителя подвесных лодочных моторов, продавцы в России настойчиво выдают его как товар производства Ю.Корееи, хотя он производится в Китае и имеет весьма низкое качество при завышенной , в сравнении с другими китайскими моторами, цене.
11:48:02 29-01-2026
Не брала lg и не буду брать
12:14:42 29-01-2026
LG хорошие телики делала. Купил в 2018 году - до сих пор не нарадуюсь. Что будет под новой маркой - посмотрим
15:53:39 29-01-2026
Петя (12:14:42 29-01-2026) LG хорошие телики делала. Купил в 2018 году - до сих пор не. Купил в 2013 г. Тогда он был на уровне. 81 см. До сих пор пашет преотлично. Понятно, что купленная сонька в 2018-м с большей диаганалью с начинкой мощнее, лучше. Но душа больше тянется к ЛГ.
12:52:56 29-01-2026
Чё опять Goldstar? ))
13:09:32 29-01-2026
Конечно здорово с одной стороны, что корейцы возвращаются. Но с другой стороны наши подымут "утилиционный сбор" на из продукцию. Народ качество помнит и нашу технику покупать станут значительно меньше.
13:21:41 29-01-2026
Умерла, так умерла...
Зачем возвращаться...
13:29:35 29-01-2026
С их платными подписками пусть валят обратно и так хорошо
14:20:14 29-01-2026
Гость (20:12:12 28-01-2026) Ты-бы, хохол, не палился так явноЗнаешь как вашего брата... Что ж с вами делают политики и журналисты?!! Что же вы так ведётесь на пропаганду?!! Недавно все кавказцы были бандитами, теперь хохлы... Кто следующий?
14:41:34 29-01-2026
А я думал обратно GoldStar!
14:54:02 29-01-2026
Санкции, ушли, до свидания. Не надо возвращаться. TCL это тоже самый LG только Китайский, не лучше, не хуже.
14:56:43 29-01-2026
Санкции, ушли, до свидания. Не надо возвращаться. TCL это тоже самый LG только Китайский, не лучше, не хуже.
15:24:20 29-01-2026
Они решили вернуться.... А кто их примет?
15:24:55 29-01-2026
Гость (20:46:00 28-01-2026) Когда-то плевались что Gold Star переименовался в какой-то н... Плевались не от переименования,а от того что голдстар решил замаскировать свои неудачи предыдущих годов когда они выпускали много говнеца.Я работал в радиотелемастерской с 85 года,когда начался наплыв техники голд стар нас в прямом смысле завалили поломанной техникой.Это был цирк какой то.Внутри радиодетали китайские,японские, СССР,и немного корейских.И вот из за всей этой смеси часто что то вылетало
15:40:07 29-01-2026
Анна (15:25:15 29-01-2026) В России живёт большое количество украинцев. И что? Всех их ... Правильно,,Не украинцев а Выходцев с Малороссии ,с окраины,,а там большинство русские по крови но пропаганда делает свое дело
15:46:51 29-01-2026
Люди всегда проводят реб рейтинг. Вот если бы Соня изменила имя. Было бы круто. Например. стала босояжкой.
15:48:19 29-01-2026
был ГолдСтар, стали ЛыЖи
были ЛыЖи, стали ЕФ...
15:49:46 29-01-2026
Уж лучше бы GoldStar - было бы понятнее.
16:52:03 29-01-2026
Гость (19:24:14 28-01-2026) Будем знати...
Не будем знатИ! Знайте вы. А нам они и нафиг не упали.
16:54:13 29-01-2026
Гость (09:22:47 29-01-2026) Никому не интересно что бы население России работало если эт... А потребитель деньги откуда возьмёт на товар чтобы купить.
22:14:34 29-01-2026
Гость (16:54:13 29-01-2026) А потребитель деньги откуда возьмёт на товар чтобы купить.... - А где берут эти четыре сольдо?
- В толстых кошельках, мальчик... (Буратино).
22:06:38 29-01-2026
Илья (15:46:51 29-01-2026) Люди всегда проводят реб рейтинг. Вот если бы Соня изменила ... TCL уже выкупила Сони
01:35:55 30-01-2026
Имею стиралку lg купленую в 2002году китайской сборки. Работает без замечаний до сих пор!
01:41:57 30-01-2026
А зачем их впускать?
12:05:07 30-01-2026
Были у меня смартфоны этой конторы хорошие и холодильник , которому лет 10 и он до сих пор работает как надо , если качество останется хорошим то почему бы и нет
14:05:34 30-01-2026
Лыжник (12:05:07 30-01-2026) Были у меня смартфоны этой конторы хорошие и холодильник , к... 10 лет не срок, у меня haier 10 лет работает
14:12:37 30-01-2026
А они нам нужны? Нет, может и нужны, но в таком случае цены с них нужно сбивать до самого плинтуса если они хотят попасть на наш рынок. Нехрен было сбегать.
20:31:47 30-01-2026
Олег (14:12:37 30-01-2026) А они нам нужны? Нет, может и нужны, но в таком случае цены ... Было бы что там покупать, один ширпотреб.....
19:31:39 30-01-2026
Олег (14:12:37 30-01-2026) А они нам нужны? Нет, может и нужны, но в таком случае цены ... Единственный достойный комментарий.
20:30:23 30-01-2026
Теперь будем знать теперь что не нужно покупать эту хрень в другом брэнде
20:38:41 30-01-2026
Экспресс Фил??? Да сами замутили компанию и будут продавать под видом, якобы это прежний LG... Не верю!
20:58:58 30-01-2026
Недавно читал что ЛыЖи в Британию вернулись и там начали технику пихать в аренду с огромными и сомнительными обременениями.
Похоже и в РФ та же схема лезет
16:12:04 31-01-2026
Да и без них хватает к нас товаров по данному направлению.
Наши китайские друзья полностью всё заметили.