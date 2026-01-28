LG возвращается в Россию под новым брендом

Компания планирует выводить на российский рынок широкий ассортимент продукции

Южнокорейская компания LG Electronics, приостановившая поставки своей продукции в Россию в марте 2022 года, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Express Fill. Об этом стало известно из анализа электронной базы ведомства, проведенного РИА Новости.

Согласно документам Роспатента, под новым брендом LG планирует выводить на российский рынок широкий ассортимент продукции: бытовую технику, устройства для промышленного производства, приборы для оснащения кухни и другую технику.

Примечательно, что, несмотря на остановку поставок, российское юридическое лицо компании продолжает операционную деятельность. Данные сервиса Rusprofile демонстрируют неоднозначную динамику финансовых показателей за 2024 год. Так, выручка выросла на 13% в годовом выражении — до 41 млрд рублей, а чистая прибыль сократилась на 22% — до 2,6 млрд рублей.

LG Electronics — один из крупнейших мировых производителей бытовой электроники и мобильных устройств. Компания основана в 1958 году, ее головной офис расположен в Сеуле. На протяжении многих лет LG входила в тройку лидеров отрасли.

