Как подать компанию на премию "Народный знак качества" и почему может не получиться?
Разбираем правила участия в проекте
В 2025 году участниками премии "Народный знак качества" стали уже более 450 предприятий и организаций Алтайского края. Но шанс заявить своих фаворитов пока есть – заявки принимают до четверга, 2 октября, включительно. Для тех, кто еще не разобрался в правилах, организаторы проекта – информационный портал amic.ru ("Амик.ру") и радио Business FM (Бизнес ФМ) – собрали основные шаги и подсказки.
В чем смысл премии?
Главная цель проекта – показать по-настоящему народные компании региона, которые заслужили доверие жителей. Это может быть медицинский центр, где вы лечитесь, кафе с любимой кухней или производитель, чью продукцию выбираете для семьи. Премия позволяет выразить благодарность не только словами, но и публичным признанием. "Народный знак качества" подчеркивает, что за поддержкой стоит целый край.
Как заявить компанию для участия в премии?
Алгоритм максимально простой. Нужно зайти на сайт народныйзнаккачества.рф, нажать кнопку "Номинировать компанию", выбрать одну из номинаций, указать название и город. Важно, чтобы фирма находилась именно в Алтайском крае.
Сколько номинаций?
Всего в проекте 22 категории. Из них 18 открыты для жителей региона, а в четырех победителей определяют эксперты и оргкомитет.
18 открытых номинаций:
- "Официальный автодилер";
- "Автосалон";
- "Автосервис";
- "Малоэтажное строительство";
- "Застройщик";
- "Медцентр";
- "Бьюти-центр";
- "Семейный бизнес";
- "Центр дополнительного образования";
- "Производитель продуктов питания";
- "Производитель промышленных товаров";
- "Ресторан и кафе";
- "Фастфуд и доставка";
- "Спортивный клуб";
- "Стройка и ремонт";
- "Продовольственная торговая сеть";
- "Непродовольственная торговая сеть";
- "Креативный бизнес".
Четыре спецноминации:
- "Персона Бизнес FM Барнаул";
- "Ньюсмейкер года";
- "Народная любовь года";
- "Лучший в своем деле".
Можно ли подать сразу несколько компаний?
С одного устройства в каждой номинации допускается указать только одну компанию. Таким образом, всего можно поддержать 18 участников.
Что делать, если сайт премии не принимает заявку?
Организаторы предупреждают: перед номинацией обязательно отключите VPN ("ВиПиЭН"). Это помогает избежать накрутки голосов. Если появляется ошибка "К номинированию допускаются только жители Сибирского федерального округа", нужно нажать кнопку "Неправильно определен регион" и повторить попытку.
Номинировали, а что дальше?
Прием заявок продлится до 2 октября. К 8 октября организаторы премии определят шорт-листы из десяти компаний по всем открытым номинациям. В эту десятку войдут те, кто набрал наибольшее число номинирований. Поэтому так важно заявить любимую компанию, даже если она уже есть в списке участников. Чем больше заявок, тем выше шанс пройти во второй этап премии.
А уже с 8 октября по 6 ноября пройдет народное голосование – вы точно так же заходите на сайт народныйзнаккачества.рф, но выбираете уже только одну компанию из десяти предложенных. Имена победителей объявят 18 ноября 2025 года.
Премия "Народный знак качества" в Алтайском крае проводится ежегодно и считается одним из крупнейших общественных проектов региона. Участниками становятся сотни организаций – от крупных промышленных предприятий до небольших локальных брендов. Победители получают не только статусную награду, но и широкую медийную поддержку: публикации в СМИ, продвижение в социальных сетях и самое главное – народную любовь.
