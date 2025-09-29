Как подать компанию на премию "Народный знак качества" и почему может не получиться?

Разбираем правила участия в проекте

"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

В 2025 году участниками премии "Народный знак качества" стали уже более 450 предприятий и организаций Алтайского края. Но шанс заявить своих фаворитов пока есть – заявки принимают до четверга, 2 октября, включительно. Для тех, кто еще не разобрался в правилах, организаторы проекта – информационный портал amic.ru ("Амик.ру") и радио Business FM (Бизнес ФМ) – собрали основные шаги и подсказки.

В чем смысл премии?

Главная цель проекта – показать по-настоящему народные компании региона, которые заслужили доверие жителей. Это может быть медицинский центр, где вы лечитесь, кафе с любимой кухней или производитель, чью продукцию выбираете для семьи. Премия позволяет выразить благодарность не только словами, но и публичным признанием. "Народный знак качества" подчеркивает, что за поддержкой стоит целый край.

Как заявить компанию для участия в премии?

Алгоритм максимально простой. Нужно зайти на сайт народныйзнаккачества.рф, нажать кнопку "Номинировать компанию", выбрать одну из номинаций, указать название и город. Важно, чтобы фирма находилась именно в Алтайском крае.

Сколько номинаций?

Всего в проекте 22 категории. Из них 18 открыты для жителей региона, а в четырех победителей определяют эксперты и оргкомитет.

18 открытых номинаций:

"Официальный автодилер";

"Автосалон";

"Автосервис";

"Малоэтажное строительство";

"Застройщик";

"Медцентр";

"Бьюти-центр";

"Семейный бизнес";

"Центр дополнительного образования";

"Производитель продуктов питания";

"Производитель промышленных товаров";

"Ресторан и кафе";

"Фастфуд и доставка";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

"Продовольственная торговая сеть";

"Непродовольственная торговая сеть";

"Креативный бизнес".

Четыре спецноминации:

"Персона Бизнес FM Барнаул";

"Ньюсмейкер года";

"Народная любовь года";

"Лучший в своем деле".

Можно ли подать сразу несколько компаний?

С одного устройства в каждой номинации допускается указать только одну компанию. Таким образом, всего можно поддержать 18 участников.

Что делать, если сайт премии не принимает заявку?

Организаторы предупреждают: перед номинацией обязательно отключите VPN ("ВиПиЭН"). Это помогает избежать накрутки голосов. Если появляется ошибка "К номинированию допускаются только жители Сибирского федерального округа", нужно нажать кнопку "Неправильно определен регион" и повторить попытку.

Номинировали, а что дальше?

Прием заявок продлится до 2 октября. К 8 октября организаторы премии определят шорт-листы из десяти компаний по всем открытым номинациям. В эту десятку войдут те, кто набрал наибольшее число номинирований. Поэтому так важно заявить любимую компанию, даже если она уже есть в списке участников. Чем больше заявок, тем выше шанс пройти во второй этап премии.

А уже с 8 октября по 6 ноября пройдет народное голосование – вы точно так же заходите на сайт народныйзнаккачества.рф, но выбираете уже только одну компанию из десяти предложенных. Имена победителей объявят 18 ноября 2025 года.

Премия "Народный знак качества" в Алтайском крае проводится ежегодно и считается одним из крупнейших общественных проектов региона. Участниками становятся сотни организаций – от крупных промышленных предприятий до небольших локальных брендов. Победители получают не только статусную награду, но и широкую медийную поддержку: публикации в СМИ, продвижение в социальных сетях и самое главное – народную любовь.

