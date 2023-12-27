Лицом к лицу с ЧС. Как работает Центр управления в кризисных ситуациях на Алтае

Как в Алтайском крае устраняют последствия ЧС и что делают, чтобы их не допустить

27 декабря 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: МЧС России по Алтайскому краю и amic.ru

В Алтайском крае вся информация об авариях и чрезвычайных ситуациях стекается в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС. В регионе он был образован в 2009 году – с этого момента его сотрудники в круглосуточном режиме держат руку на пульсе, молниеносно реагируя на любые угрозы, и принимают стратегические решения, чтобы не допустить беды. В преддверии Дня спасателя в ЦУКС, который стал в 2023 году лучшим в Сибири, побывал и корреспондент amic.ru.

Как искусственный интеллект помогает предупреждать ЧС

Каждый день на сутки в оперативную дежурную смену заступают 12 человек – это мозговой центр ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, который находится в постоянной готовности к реагированию. Круглосуточно в режиме реального времени его специалисты отслеживают информацию о пожарах, ДТП, авариях в системе ЖКХ, ухудшении погодных условий, паводке, изменении уровня воды в реках и оценивают многие другие риски.

Данные специалисты получают оперативные сведения как от единых дежурных диспетчерских служб в районах края, так и с помощью 85 различных информационных систем, среди которых камеры МВД и дорожных служб, прогностические и синоптические карты, ГЛОНАСС, сервис "Атлас опасности и рисков".

В своей работе сотрудники МЧС активно используют космический мониторинг и возможности искусственного интеллекта – они незаменимы при реагировании и прогнозировании во время природных пожаров и паводков. Снимки со спутников позволяют смоделировать возможное развитие событий и оценить риски.

На мониторе начальника оперативной дежурной смены Алексея Лузина открыта карта возгораний, где автоматически отмечаются все ландшафтные и лесные пожары на территории Алтайского края. Все они с помощью данных со спутника отображаются в программе "Термические точки" с указанием координат и удаленности от населенного пункта.

"Раньше информация о ландшафтных или лесных пожарах могла поступить от жителей с задержкой в несколько часов, когда очаг возгорания уже был большим. Теперь благодаря снимкам со спутника это экономит драгоценные минуты и позволяет своевременно принять меры по его тушению", – рассказывает Алексей Лузин.

Информация о термоточках в специальном приложении доступна не только специалистам ЦУКС, но и во всех ЕДДС и пожарных частях, а также еще порядка 1,5 тыс. абонентов из числа представителей районных и сельских администраций и других ведомств. Задача ответственных лиц – принять заявку, выехать на место и сделать снимки, чтобы в центре управления кризисными ситуациями смогли оценить масштаб проблемы. Зачастую для локализации ландшафтного пожара, которые, как правило, происходят в летний период, достаточно обычной лопаты, отмечают в МЧС.

В режиме нон-стоп или предугадать и предупредить

Сотрудники ЦУКС не только собирают информацию о происшествиях, но также строят прогнозы по развитию чрезвычайных ситуаций и контролируют их ликвидацию. Так, например, на информацию об ухудшении погодных условий центр реагирует сразу после получения прогноза от регионального ЦГМС. Жителям отправляют SMS о потенциальных угрозах, а во все муниципальные образования, которых в Алтайском крае больше чем в любом другом регионе России, рассылают рекомендации с планом действий.

На местах должны усилить работу дорожных служб, энергетиков, а при необходимости привлечь дополнительных специалистов. Кроме того, идет проверка связи и приводится в готовность транспорт, рассказывает руководитель ЦУКС Александр Ланюгов.

Вся оперативная информация по масштабным происшествиям доводится как до руководства главного регионального управления МЧС, так и до первых лиц края. В экстренных ситуациях все решения по локализации и ликвидации ЧС принимает старший оперативный дежурный смены. Реагирование на них сегодня не обходится без видео-конференц-связи, которую также обеспечивает ЦУКС.

"Селекторные совещания с районами, где возникли проблемы, в зависимости от сложности ситуации мы проводим через каждые два или четыре часа. А при необходимости к решению проблемы подключаем МВД, Центр медицины и катастроф, дорожников, энергетиков и правительство края. Если обстановка ухудшается, представители ведомств прибывают к нам в постоянно действующий оперативный штаб при комиссии по ликвидации ЧС и пожарной безопасности правительства Алтайского края, что облегчает взаимодействие всех служб", – говорит Александр Ланюгов.

Последний раз такая необходимость возникала в 2020 году, когда большую часть региона накрыла штормовая погода с сильным ветром и метелями: в снежный плен на нескольких участках трасс попали люди. Ситуацию на контроль тогда взял губернатор Виктор Томенко. Дорожники с боем пробивались к тем, кто оказался в снежном заточении. Практически моментально развернули несколько пунктов временного размещения, где замерзшие люди могли обогреться, выпить горячего чаю и переждать разгул стихии.

Для экстренного реагирования при наводнениях или лесных пожарах на место происшествия незамедлительно выдвигается оперативная группа ЦУКС. На высокопроходимом автомобиле "Садко" они могут добраться в любую точку Алтайского края. В состав группы входят три человека: старший, связист и водитель. А при необходимости в командировку едет и оператор беспилотного летательного аппарата – с помощью беспилотника можно оценить масштаб ЧС с воздуха. Главная задача группы – собрать максимум информации и как можно скорее помочь людям, рассказывает старший оперативной группы Евгений Стрельников.

"Например, если на дороге автомобили оказались в снежном плену, важно выяснить, сколько человек в западне, на каком участке дороги это произошло, есть ли поблизости пункт обогрева либо требуется развернуть мобильный пункт временного размещения, куда можно "завернуть" машины, чтобы они смогли переждать, пока расчистят дорогу. Важно понять, какая техника есть у местных властей и требуется ли подкрепление. В режиме видеосвязи мы докладываем обстановку из нашего мобильного пункта управления руководству главка", – рассказывает Евгений Стрельников.

Когда на кону стоят человеческие жизни

Сейчас вся система работы МЧС России выстроена так, чтобы не только реагировать на уже произошедшую чрезвычайную ситуацию, но и предупреждать их, рассказывает начальник ЦУКС Александр Ланюгов.

"Мы пытаемся спрогнозировать то, что только может случиться. А также подготовить силы и средства, чтобы минимизировать последствия и в случае необходимости оперативно оказать помощь. Также мы доводим эту информацию до наших дежурных служб, органов управления и правительства. На опережение работают и наши дорожные службы совместно с ГИБДД. Если на трассе серьезно снижается видимость или образуются переметы, которые оперативно устранить невозможно, дорогу стараются заблаговременно перекрыть либо ограничить на ней движение", – отмечает Александр Ланюгов.

Но чрезвычайные ситуации возникают, даже если к ним предварительно подготовились. Так, 19 ноября Алтайский край накрыл небывалый ураган, порывы ветра которого достигали 35 м/с. Со зданий срывало кровли и обшивку, без света остались более 70 населенных пунктов, деревья ломало и вырывало с корнями – они падали на дома, автомобили и проезжую часть.

Вся эта информация как из рога изобилия сыпалась в ЦУКС. Сложности на первоначальном этапе заключались в том, чтобы собрать всю информацию от населения, ЕДДС, дорожников, энергетиков о последствиях разгула стихии и отправить на место спасателей, чтобы оказать помощь людям.

"Поступало очень много сообщений от энергетиков из-за веерных отключений. Ветер 19 ноября повалил много деревьев, что привело, в том числе, к перекрытию шоссе Ленточный Бор. Устранением этой проблемы занимались и коммунальные службы, и дорожники, сотрудники МЧС", – рассказывает оперативный дежурный смены Сергей Блинов.

Дежурные сутки требуют от специалиста немалой выдержки, психологической устойчивости и, конечно, хорошей подготовки. Самое сложное в работе, по словам Сергея Блинова, во время ЧС, когда есть угроза жизни людей, справиться с эмоциями и суметь правильно среагировать и оказать необходимую помощь пострадавшим. А такие ситуации происходят постоянно.

Среди последних примеров замерзающие на дороге в автобусах люди. Так, 9 декабря у междугороднего транзитного автобуса, следовавшего из Казахстана по маршруту Усть-Каменогорск – Новосибирск, из-за аномально низких температур перемерзла топливная система. Помощи ждали более 20 пассажиров. И она пришла от МЧС и администрации Змеиногорска.

"В таких ситуациях всегда ставишь себя на место этих людей, переживаешь и стараешься помочь как можно скорее, чтобы не допустить страшных последствий. Мы все понимаем, что от нашего профессионализма и выдержки зависят жизнь и здоровье людей", – заключил Сергей Блинов.

Редакция amic.ru поздравляет всех сотрудников МЧС России с Днем спасателя и желает здоровья, успехов в работе, а самое главное – как можно реже сталкиваться с чужим горем и чрезвычайными ситуациями.