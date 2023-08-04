Лидера алтайских "афганцев" Завалихина, обвиняемого в мошенничестве, отпустили домой

С декабря 2022 года он находился в СИЗО, теперь будет под домашним арестом

04 августа 2023, 11:25, ИА Амител

Фото: rsva22.ru