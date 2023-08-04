Лидера алтайских "афганцев" Завалихина, обвиняемого в мошенничестве, отпустили домой
С декабря 2022 года он находился в СИЗО, теперь будет под домашним арестом
04 августа 2023, 11:25, ИА Амител
Фото: rsva22.ru
Суд изменил меру пресечения для руководителя Алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергея Завалихина, пишет "Банкфакс".
"Переводят из-под стражи на домашний арест", – отмечает издание со ссылкой на данные из картотеки Октябрьского районного суда.
Напомним, Завалихина задержали 7 декабря 2022 года, ему предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, принадлежавшая Завалихину фирма заключала с медучреждениями договоры на стирку и аренду постельного белья по завышенным ценам.
12:58:32 04-08-2023
слава богу