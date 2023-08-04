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Лидера алтайских "афганцев" Завалихина, обвиняемого в мошенничестве, отпустили домой

С декабря 2022 года он находился в СИЗО, теперь будет под домашним арестом

04 августа 2023, 11:25, ИА Амител

Фото: rsva22.ru
Фото: rsva22.ru

Суд изменил меру пресечения для руководителя Алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергея Завалихина, пишет "Банкфакс".

"Переводят из-под стражи на домашний арест", – отмечает издание со ссылкой на данные из картотеки Октябрьского районного суда.

Напомним, Завалихина задержали 7 декабря 2022 года, ему предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, принадлежавшая Завалихину фирма заключала с медучреждениями договоры на стирку и аренду постельного белья по завышенным ценам.

Алтайский край громкое дело

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Гость

12:58:32 04-08-2023

слава богу

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