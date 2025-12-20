Лихач на дорогой иномарке пролетел на красный и погубил шесть человек

В салоне "Тойоты" не выжил никто

20 декабря 2025, 10:05, ИА Амител

Авария, ДТП / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Новосибирской области зарегистрирована дорожная трагедия с участием автомобиля Mercedes-Benz G-Class. Инцидент повлек за собой гибель шести человек, включая двух несовершеннолетних.

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области, столкновение произошло 19 декабря в дневное время на Советском шоссе. Участниками ДТП стали автомобили Mercedes и Toyota. Согласно заявлению представителей правоохранительных органов, Toyota совершала маневр поворота, ориентируясь на разрешающий сигнал светофора.

Прокуратура Новосибирской области сообщает, что среди шести жертв аварии идентифицированы двое детей. Согласно информации, полученной NGS.RU из информированного источника, погибший водитель Toyota вез пятерых пассажиров – трех женщин и двоих детей в возрасте от пяти до семи лет. Свидетель происшествия рассказал порталу, что в момент удара одного из пострадавших выбросило из автомобиля через переднее окно.