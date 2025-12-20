Лихач на дорогой иномарке пролетел на красный и погубил шесть человек
В салоне "Тойоты" не выжил никто
20 декабря 2025, 10:05, ИА Амител
В Новосибирской области зарегистрирована дорожная трагедия с участием автомобиля Mercedes-Benz G-Class. Инцидент повлек за собой гибель шести человек, включая двух несовершеннолетних.
По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области, столкновение произошло 19 декабря в дневное время на Советском шоссе. Участниками ДТП стали автомобили Mercedes и Toyota. Согласно заявлению представителей правоохранительных органов, Toyota совершала маневр поворота, ориентируясь на разрешающий сигнал светофора.
Прокуратура Новосибирской области сообщает, что среди шести жертв аварии идентифицированы двое детей. Согласно информации, полученной NGS.RU из информированного источника, погибший водитель Toyota вез пятерых пассажиров – трех женщин и двоих детей в возрасте от пяти до семи лет. Свидетель происшествия рассказал порталу, что в момент удара одного из пострадавших выбросило из автомобиля через переднее окно.
10:27:56 20-12-2025
Какая скорость у мерина была? Под 200?
10:58:33 20-12-2025
У нас по городу этих летящих на красный (якобы успевающих на мигающий жёлтый) пачками на каждом перекрестке!!!
Иногда смотришь и думаешь - встань гаишник на любом перекрестке, столько палок можно срубить за проезд на красный!?... Мама не горюй!...
12:12:27 20-12-2025
Гость (10:58:33 20-12-2025) У нас по городу этих летящих на красный (якобы успевающих на... Сразу все хорошо поедут. Плюс много возможностей узнать заранее кто где стоит
11:06:30 20-12-2025
Такое возможно только при повороте налево. Почему он не пропустил мерса?
11:19:18 20-12-2025
Гость (11:06:30 20-12-2025) Такое возможно только при повороте налево. Почему он не проп... Был уверен, что с той стороны тоже горит красный. Сейчас на многих перекрестках время разрешающего сигнала может отличаться. В городе таких мест полно, если ехать и думать , что для встречных тоже красный можно бед наделать.
Мы просто привыкли и нам кажется это лошичным
11:41:46 20-12-2025
Гость (11:06:30 20-12-2025) Такое возможно только при повороте налево. Почему он не проп... В статье написано-Тойота ехала на разрешающий сигнал светофора...
15:36:38 20-12-2025
Гость (11:41:46 20-12-2025) В статье написано-Тойота ехала на разрешающий сигнал светофо... Ну а встречке тоже мог гореть зеленый. Такое на всех перекрёстках без стрелки, разрешитель.
11:42:06 20-12-2025
Гость (11:06:30 20-12-2025) Такое возможно только при повороте налево. Почему он не проп... Написано же, что мерин летел на красный, тойота поворачивала на зеленый.
О каком пропуске идет речь?
14:58:00 20-12-2025
Гость (11:42:06 20-12-2025) Написано же, что мерин летел на красный, тойота поворачивала... Как на зелёный можно повернуть опишите подробно, пожалуйста
15:38:47 20-12-2025
Гость (11:42:06 20-12-2025) Написано же, что мерин летел на красный, тойота поворачивала... Про летел на красный в статье ни слова. На обычном перекрестке, без стрелки, зеленый свет горит в обоих направлениях.
11:56:30 20-12-2025
Гость (11:06:30 20-12-2025) Такое возможно только при повороте налево. Почему он не проп... Часто в Барнауле люди подставляют свой правый бок под удар на перекрестке Ленина/Молодежная, увидев загоревшийся им красный, хотя движущимся им навстречу зелёный продолжает гореть и даже не моргает. Таких не синхронных светофоров хватает
12:00:46 20-12-2025
Гость (11:06:30 20-12-2025) Такое возможно только при повороте налево. Почему он не проп... На разрешающий сигнал светофора...
12:13:19 20-12-2025
Гость (11:06:30 20-12-2025) Такое возможно только при повороте налево. Почему он не проп... Ни разу не попадались светофоры, где горит только зелёная стрелочка, а всем остальным красный?
15:40:53 20-12-2025
Гость (12:13:19 20-12-2025) Ни разу не попадались светофоры, где горит только зелёная ст... А ьез стрелочки вам перекрестки не попадались случайно? И как вы на таком перекрестке поворачиваете? Ведь встречке в это время тоже горит зеленый. Кстати, про стрелку то в статье ни слова.
21:55:24 20-12-2025
Гость (12:13:19 20-12-2025) Ни разу не попадались светофоры, где горит только зелёная ст... Энтузиастов /Попова стрелка с Попова налево на Энтузиастов и такая же налево для встречной полосы. С Крайних левых рядов и там и там.
12:21:53 20-12-2025
Гость (10:27:56 20-12-2025) Какая скорость у мерина была? Под 200?... учитывая массу гелика там и сотки за глаза.
15:27:54 20-12-2025
Если водитель "мерина" виноват, то бизнес и имущество надо продать в счет компенсации семьям. А самого водителя на фарш и скормить свиньям или курам - так будет и справедливо и полезно. А его семья пусть на ус мотает. За шесть загубленных жизней никакого срока быть не может.
18:15:40 20-12-2025
лет 8 дадут, через 2 года отправят на поселение, ещё через 2 выйдет.
19:44:13 20-12-2025
Ага, (18:15:40 20-12-2025) лет 8 дадут, через 2 года отправят на поселение, ещё через 2... хотелось бы, чтобы он на зоне сгнил
21:19:05 20-12-2025
Сгнил бы, если бы на жигулях в них въехал. Тогда и жертв точно меньше было бы , и срок по полной схлопотал бы. А богатеньких тварей строго не судят.
00:27:42 22-12-2025
убийца этот с фамилией на Ш, есть народный суд?