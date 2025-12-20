НОВОСТИПроисшествия

Лихач на дорогой иномарке пролетел на красный и погубил шесть человек

В салоне "Тойоты" не выжил никто

20 декабря 2025, 10:05, ИА Амител

Авария, ДТП / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Авария, ДТП / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Новосибирской области зарегистрирована дорожная трагедия с участием автомобиля Mercedes-Benz G-Class. Инцидент повлек за собой гибель шести человек, включая двух несовершеннолетних.

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области, столкновение произошло 19 декабря в дневное время на Советском шоссе. Участниками ДТП стали автомобили Mercedes и Toyota. Согласно заявлению представителей правоохранительных органов, Toyota совершала маневр поворота, ориентируясь на разрешающий сигнал светофора.

Прокуратура Новосибирской области сообщает, что среди шести жертв аварии идентифицированы двое детей. Согласно информации, полученной NGS.RU из информированного источника, погибший водитель Toyota вез пятерых пассажиров – трех женщин и двоих детей в возрасте от пяти до семи лет. Свидетель происшествия рассказал порталу, что в момент удара одного из пострадавших выбросило из автомобиля через переднее окно.

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Пьяных водителей хотят обязать платить за ДТП самим, даже при наличии ОСАГО

При отягчающих обстоятельствах страховщики смогут взыскивать ущерб с виновника ДТП напрямую, даже если у него есть полис
Комментарии 21

Гость

10:27:56 20-12-2025

Какая скорость у мерина была? Под 200?

Гость

10:58:33 20-12-2025

У нас по городу этих летящих на красный (якобы успевающих на мигающий жёлтый) пачками на каждом перекрестке!!!
Иногда смотришь и думаешь - встань гаишник на любом перекрестке, столько палок можно срубить за проезд на красный!?... Мама не горюй!...

Гость

12:12:27 20-12-2025

Гость (10:58:33 20-12-2025) У нас по городу этих летящих на красный (якобы успевающих на... Сразу все хорошо поедут. Плюс много возможностей узнать заранее кто где стоит

Гость

11:06:30 20-12-2025

Такое возможно только при повороте налево. Почему он не пропустил мерса?

Гость

11:19:18 20-12-2025

Гость (11:06:30 20-12-2025) Такое возможно только при повороте налево. Почему он не проп... Был уверен, что с той стороны тоже горит красный. Сейчас на многих перекрестках время разрешающего сигнала может отличаться. В городе таких мест полно, если ехать и думать , что для встречных тоже красный можно бед наделать.
Мы просто привыкли и нам кажется это лошичным

Гость

11:41:46 20-12-2025

Гость (11:06:30 20-12-2025) Такое возможно только при повороте налево. Почему он не проп... В статье написано-Тойота ехала на разрешающий сигнал светофора...

Гость

15:36:38 20-12-2025

Гость (11:41:46 20-12-2025) В статье написано-Тойота ехала на разрешающий сигнал светофо... Ну а встречке тоже мог гореть зеленый. Такое на всех перекрёстках без стрелки, разрешитель.

Гость

11:42:06 20-12-2025

Гость (11:06:30 20-12-2025) Такое возможно только при повороте налево. Почему он не проп... Написано же, что мерин летел на красный, тойота поворачивала на зеленый.
О каком пропуске идет речь?

Гость

14:58:00 20-12-2025

Гость (11:42:06 20-12-2025) Написано же, что мерин летел на красный, тойота поворачивала... Как на зелёный можно повернуть опишите подробно, пожалуйста

Гость

15:38:47 20-12-2025

Гость (11:42:06 20-12-2025) Написано же, что мерин летел на красный, тойота поворачивала... Про летел на красный в статье ни слова. На обычном перекрестке, без стрелки, зеленый свет горит в обоих направлениях.

Гость

11:56:30 20-12-2025

Гость (11:06:30 20-12-2025) Такое возможно только при повороте налево. Почему он не проп... Часто в Барнауле люди подставляют свой правый бок под удар на перекрестке Ленина/Молодежная, увидев загоревшийся им красный, хотя движущимся им навстречу зелёный продолжает гореть и даже не моргает. Таких не синхронных светофоров хватает

Гость

12:00:46 20-12-2025

Гость (11:06:30 20-12-2025) Такое возможно только при повороте налево. Почему он не проп... На разрешающий сигнал светофора...

Гость

12:13:19 20-12-2025

Гость (11:06:30 20-12-2025) Такое возможно только при повороте налево. Почему он не проп... Ни разу не попадались светофоры, где горит только зелёная стрелочка, а всем остальным красный?

Гость

15:40:53 20-12-2025

Гость (12:13:19 20-12-2025) Ни разу не попадались светофоры, где горит только зелёная ст... А ьез стрелочки вам перекрестки не попадались случайно? И как вы на таком перекрестке поворачиваете? Ведь встречке в это время тоже горит зеленый. Кстати, про стрелку то в статье ни слова.

гость

21:55:24 20-12-2025

Гость (12:13:19 20-12-2025) Ни разу не попадались светофоры, где горит только зелёная ст... Энтузиастов /Попова стрелка с Попова налево на Энтузиастов и такая же налево для встречной полосы. С Крайних левых рядов и там и там.

Гость

12:21:53 20-12-2025

Гость (10:27:56 20-12-2025) Какая скорость у мерина была? Под 200?... учитывая массу гелика там и сотки за глаза.

Гость

15:27:54 20-12-2025

Если водитель "мерина" виноват, то бизнес и имущество надо продать в счет компенсации семьям. А самого водителя на фарш и скормить свиньям или курам - так будет и справедливо и полезно. А его семья пусть на ус мотает. За шесть загубленных жизней никакого срока быть не может.

Ага,

18:15:40 20-12-2025

лет 8 дадут, через 2 года отправят на поселение, ещё через 2 выйдет.

Элен без ребят

19:44:13 20-12-2025

Ага, (18:15:40 20-12-2025) лет 8 дадут, через 2 года отправят на поселение, ещё через 2... хотелось бы, чтобы он на зоне сгнил

гость

21:19:05 20-12-2025

Сгнил бы, если бы на жигулях в них въехал. Тогда и жертв точно меньше было бы , и срок по полной схлопотал бы. А богатеньких тварей строго не судят.

Гость

00:27:42 22-12-2025

убийца этот с фамилией на Ш, есть народный суд?

