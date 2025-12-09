НОВОСТИОбщество

Пьяных водителей хотят обязать платить за ДТП самим, даже при наличии ОСАГО

При отягчающих обстоятельствах страховщики смогут взыскивать ущерб с виновника ДТП напрямую, даже если у него есть полис

09 декабря 2025, 07:35, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Госдуме предлагают изменить порядок выплат по ОСАГО для водителей, виновных в ДТП при отягчающих обстоятельствах. Законопроект, подготовленный депутатом Ярославом Ниловым, обяжет страховые компании сначала возмещать ущерб пострадавшему, а затем взыскивать эти средства с виновника через суд, пишет РИА Новости.

Новые правила коснутся случаев, когда нарушитель был пьян, управлял автомобилем без прав или скрылся с места аварии. Сейчас страховая компания в таких ситуациях выплачивает компенсацию пострадавшему, но не всегда имеет возможность взыскать деньги с виновника в полном объеме.

Как пояснил Нилов, цель инициативы – сделать тарифную политику по ОСАГО более справедливой.

«Не надо увеличивать тарифы, а нужно более эффективно использовать существующие механизмы», – заявил депутат.

По его словам, это позволит снизить нагрузку на добросовестных водителей, которые сейчас фактически оплачивают риски, связанные с нарушителями. Законопроект уже подготовлен совместно с автоэкспертами и представителями страхового рынка.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

07:45:05 09-12-2025

А если у пьяного денег нет, то вторая сторона мимо кассы? Это кидалово👆🤨

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:28:40 09-12-2025

Гость (07:45:05 09-12-2025) А если у пьяного денег нет, то вторая сторона мимо кассы? Эт... Заработает. Есть принудительная практика.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:48:56 09-12-2025

Ты уже сложившаяся практика. Порядок суброгации. Даже при затоплениях квартир страховщики взыскивают то, что уплатили хозяину застрахованного имущества с того кто причинил вред. Опомнился, называется

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:45:30 09-12-2025

Не останавливайтесь, ещё год без штрафов = скидка на ОСАГО 50%

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1111

10:11:59 09-12-2025

Как пояснил Нилов, цель инициативы – сделать тарифную политику по ОСАГО более справедливой.

Как всегда все направлено для получения прибыли.

Справедливо страховать водителя, а не машину.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:27:08 09-12-2025

Не понятно, платим за ОСАГО, но если пьяный въедет, то сам за ним бегай? Или как?

  -1 Нравится
Ответить
