Пьяных водителей хотят обязать платить за ДТП самим, даже при наличии ОСАГО
При отягчающих обстоятельствах страховщики смогут взыскивать ущерб с виновника ДТП напрямую, даже если у него есть полис
09 декабря 2025, 07:35, ИА Амител
В Госдуме предлагают изменить порядок выплат по ОСАГО для водителей, виновных в ДТП при отягчающих обстоятельствах. Законопроект, подготовленный депутатом Ярославом Ниловым, обяжет страховые компании сначала возмещать ущерб пострадавшему, а затем взыскивать эти средства с виновника через суд, пишет РИА Новости.
Новые правила коснутся случаев, когда нарушитель был пьян, управлял автомобилем без прав или скрылся с места аварии. Сейчас страховая компания в таких ситуациях выплачивает компенсацию пострадавшему, но не всегда имеет возможность взыскать деньги с виновника в полном объеме.
Как пояснил Нилов, цель инициативы – сделать тарифную политику по ОСАГО более справедливой.
«Не надо увеличивать тарифы, а нужно более эффективно использовать существующие механизмы», – заявил депутат.
По его словам, это позволит снизить нагрузку на добросовестных водителей, которые сейчас фактически оплачивают риски, связанные с нарушителями. Законопроект уже подготовлен совместно с автоэкспертами и представителями страхового рынка.
07:45:05 09-12-2025
А если у пьяного денег нет, то вторая сторона мимо кассы? Это кидалово👆🤨
08:28:40 09-12-2025
Гость (07:45:05 09-12-2025) А если у пьяного денег нет, то вторая сторона мимо кассы? Эт... Заработает. Есть принудительная практика.
07:48:56 09-12-2025
Ты уже сложившаяся практика. Порядок суброгации. Даже при затоплениях квартир страховщики взыскивают то, что уплатили хозяину застрахованного имущества с того кто причинил вред. Опомнился, называется
08:45:30 09-12-2025
Не останавливайтесь, ещё год без штрафов = скидка на ОСАГО 50%
10:11:59 09-12-2025
Как всегда все направлено для получения прибыли.
Справедливо страховать водителя, а не машину.
12:27:08 09-12-2025
Не понятно, платим за ОСАГО, но если пьяный въедет, то сам за ним бегай? Или как?