Пьяных водителей хотят обязать платить за ДТП самим, даже при наличии ОСАГО

При отягчающих обстоятельствах страховщики смогут взыскивать ущерб с виновника ДТП напрямую, даже если у него есть полис

09 декабря 2025, 07:35, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Госдуме предлагают изменить порядок выплат по ОСАГО для водителей, виновных в ДТП при отягчающих обстоятельствах. Законопроект, подготовленный депутатом Ярославом Ниловым, обяжет страховые компании сначала возмещать ущерб пострадавшему, а затем взыскивать эти средства с виновника через суд, пишет РИА Новости.

Новые правила коснутся случаев, когда нарушитель был пьян, управлял автомобилем без прав или скрылся с места аварии. Сейчас страховая компания в таких ситуациях выплачивает компенсацию пострадавшему, но не всегда имеет возможность взыскать деньги с виновника в полном объеме.

Как пояснил Нилов, цель инициативы – сделать тарифную политику по ОСАГО более справедливой.

«Не надо увеличивать тарифы, а нужно более эффективно использовать существующие механизмы», – заявил депутат.

По его словам, это позволит снизить нагрузку на добросовестных водителей, которые сейчас фактически оплачивают риски, связанные с нарушителями. Законопроект уже подготовлен совместно с автоэкспертами и представителями страхового рынка.