Ливни с грозами и градом обрушатся на Алтайский край вечером 23 июня
В Алтайском крае передали шторпрогноз из-за резкого ухудшения погоды
23 июня 2025, 10:25, ИА Амител
Резкое ухудшение погоды произойдет в Алтайском крае вечером 23 июня. На большей части территории пройдут дожди, местами – ливневые, которые будут сопровождаться грозами и градом. Ветер усилится до 17–22 метров в секунду, а местами его порывы будут достигать 25 м/с и более. В Алтайском крае до 25 июня объявлено штормовое предупреждение.
"К нам стремительно приближается холодный фронт южного циклона. Первыми ухудшение погоды ощутят жители западных районов: уже к концу дня понедельника там поднимется ветер и начнется дождь. В ночь на 24-е неблагоприятные погодные условия распространятся уже на большую часть края, а днем они сохранятся в основном по востоку", – сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
Еще днем 23 июня в регионе воздух прогреется до +27…+32 градусов, а 24 июня в Алтайском крае произойдет небольшой спад температуры: столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов.
12:20:30 23-06-2025
Где же вы погоду черпаете?
Жара 23 июня и не капли дождя.
12:22:34 23-06-2025
В ночь с 23 на 24 немного покапает дождик, а утром как всегда - жара.
15:16:12 23-06-2025
Кто-то опять наврал