Ливни с грозами и градом обрушатся на Алтайский край вечером 23 июня

В Алтайском крае передали шторпрогноз из-за резкого ухудшения погоды

23 июня 2025, 10:25, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / из архива amic.ru

Резкое ухудшение погоды произойдет в Алтайском крае вечером 23 июня. На большей части территории пройдут дожди, местами – ливневые, которые будут сопровождаться грозами и градом. Ветер усилится до 17–22 метров в секунду, а местами его порывы будут достигать 25 м/с и более. В Алтайском крае до 25 июня объявлено штормовое предупреждение.

"К нам стремительно приближается холодный фронт южного циклона. Первыми ухудшение погоды ощутят жители западных районов: уже к концу дня понедельника там поднимется ветер и начнется дождь. В ночь на 24-е неблагоприятные погодные условия распространятся уже на большую часть края, а днем они сохранятся в основном по востоку", – сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Еще днем 23 июня в регионе воздух прогреется до +27…+32 градусов, а 24 июня в Алтайском крае произойдет небольшой спад температуры: столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов.