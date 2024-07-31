В Барнауле снова не нашли подрядчика, который сделает проект ремонта "Дома Полякова"

Это уже вторая попытка властей заказать проектную документацию реконструкции "Дома Полякова"

31 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Дом Полякова / Фото: "Яндекс. Карты"

Власти Алтайского края со второго раза не смогли найти подрядчика, который разработает проектную документацию реставрации и приспособления для современного использования исторического здания "Дом Полякова" на ул. Гоголя, 44, в Барнауле. Потенциальным участникам аукциона предлагалось почти 2 млн рублей. Однако заявку никто так и не подал и лот признали несостоявшимся. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Итоги торгов подвели 26 июля. Предполагалось, что после подписания контракта подрядчик исполнит его за 111 дней. Он должен был разработать проектную и рабочую документацию для ремонта, провести историко-культурную экспертизу и пройти госэкспертизу.

Причем это уже вторая попытка властей заказать проектно-сметную документацию на ремонт здания. Закупку власти пытались провести в 2023 году, тогда потенциальному подрядчику предлагали 2,2 млн рублей. На лот никто не заявился и аукцион признали несостоявшимся.

Отметим, что здание было построено в 1913 году. Оно находится за Торговым домом купца Полякова, который затем стал магазином "Красный". Дом построили по инициативе барнаульского купца первой гильдии Ивана Полякова, который владел крупнейшим шубным производством в Томской губернии. Жилой дом соединялся с торговым зданием воротами. Сейчас там находится Дом народов Алтайского края и библиотека. В последний раз Дом Полякова ремонтировали в 1998-1999 годах.

Напомним, что сейчас власти Барнаула ищут подрядчика на реставрацию и приспособление для современного использования исторического здания гимназии Будкевич начала XX века, которое располагается на ул. Короленко, 96 / пр. Красноармейский, 14. На его реставрацию из краевого бюджета чиновники готовы потратить максимум 134,1 млн рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.