Мясной, дрожащий и вкусный. Сколько на Алтае стоит приготовить холодец на Новый год?
В крае стоимость приготовления этого блюда на четыре рубля выше, чем в среднем по стране
28 декабря 2024, 15:00, ИА Амител
В Алтайском крае на приготовление холодца на семью на новогодний стол потребуется 639 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за ноябрь для каждого субъекта РФ.
Для анализа использовали рецепт из "Книги о вкусной и здоровой пище" 1952 года. Список продуктов для холодца включает:
- говяжья голяшка – 1 кг;
- морковь – 1-2 штуки (100-150 г);
- лук репчатый – 1-2 штуки (100-150 г);
- корень петрушки – 1-2 штуки (50-100 г);
- лавровый лист – 1-2 штуки (1-2 г);
- черный перец горошком – по вкусу (5-7 г);
- соль – по вкусу (10-15 г);
- 3-4 литра воды.
"В Алтайском крае стоимость приготовления холодца в 2024 году – 639 рублей", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай это блюдо, которое часто попадает на новогодний стол, обойдется жителям чуть дороже – 655 рублей. И это самая высокая цена среди регионов Сибири. А дешевле всего оно будет стоить в Республике Тыва – 501 рубль.
Средняя стоимость по России – 635 рублей. Наибольшие затраты на приготовление холодца наблюдаются в таких удаленных регионах, как Чукотский автономный округ, где стоимость может достигать 1050 рублей. Наименьшая стоимость – в Ненецком автономном округе: 498 рублей.
15:25:55 28-12-2024
Даже холодец дороже чем везде... Как жить??? 😭 😭 😭
16:12:56 28-12-2024
Бдыщ (15:25:55 28-12-2024) Даже холодец дороже чем везде... Как жить??? 😭 😭 😭 ... А доходы ниже.