В крае стоимость приготовления этого блюда на четыре рубля выше, чем в среднем по стране

28 декабря 2024, 15:00, ИА Амител

Холодец / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае на приготовление холодца на семью на новогодний стол потребуется 639 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за ноябрь для каждого субъекта РФ.

Для анализа использовали рецепт из "Книги о вкусной и здоровой пище" 1952 года. Список продуктов для холодца включает:

говяжья голяшка – 1 кг;

морковь – 1-2 штуки (100-150 г);

лук репчатый – 1-2 штуки (100-150 г);

корень петрушки – 1-2 штуки (50-100 г);

лавровый лист – 1-2 штуки (1-2 г);

черный перец горошком – по вкусу (5-7 г);

соль – по вкусу (10-15 г);

3-4 литра воды.

"В Алтайском крае стоимость приготовления холодца в 2024 году – 639 рублей", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай это блюдо, которое часто попадает на новогодний стол, обойдется жителям чуть дороже – 655 рублей. И это самая высокая цена среди регионов Сибири. А дешевле всего оно будет стоить в Республике Тыва – 501 рубль.

Средняя стоимость по России – 635 рублей. Наибольшие затраты на приготовление холодца наблюдаются в таких удаленных регионах, как Чукотский автономный округ, где стоимость может достигать 1050 рублей. Наименьшая стоимость – в Ненецком автономном округе: 498 рублей.