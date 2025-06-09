Макет барнаульской стелы "Город трудовой доблести" стал музейным экспонатом Кремля

Кроме того, на хранение в Москву передали две книги о столице Алтайского края

09 июня 2025, 12:48, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Макет барнаульской стелы "Город трудовой доблести", а также книги "Барнаул — город трудовой доблести" и "Барнаул: 80 лет Победы" теперь хранятся в Московском Кремле - они стали экспонатами музейной комнаты Президентского полка, а именно - частью экспозиции, посвященной столице Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Книги и макет стелы столичному российскому Кремлю были переданы заместителем главы администрации Барнаула по социальной политике Александр Артемов. Совместно с председателем городского комитета по культуре Валерием Паршковым, а также с победителями военно-спортивных игр он посетил Президентский полк, где состоялась встреча с командованием подразделения.

Визит в Кремль был организован в рамках поездки победителей военно-спортивных игр, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он стал частью образовательно-туристической поездки, которой алтайские десятиклассники были награждены по итогам военно-спортивных соревнований.

Напомним, с октября 2024 года на территории Барнаула проходили военно-спортивные игры. Учащиеся десятых классов преодолели девять этапов соревнований. После этого 30 юношей, которые показали лучшие результаты, были удостоены поездки в столицу России - Москву.

Александр Артемов выразил благодарность командованию полка за сотрудничество и содействие в организации мероприятий, значимых для столицы Алтайского края. В Москве, в свою очередь, на высоком уровне оценили подготовку алтайских военных. Командование подразделения отметило дисциплинированность и отличную физическую форму бойцов.

Заместитель главы администрации Барнаула по социальной политике также подчеркнул, что мэр столицы Алтайского края Вячеслав Франк регулярно проводит встречи с семьями военнослужащих Президентского полка. Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что после завершения службы молодым людям продолжают оказывать всестороннюю поддержку.

На протяжении 17 лет (с 2008 года) из Алтайского края ведется призыв на службу в Президентский полк. За это время бойцами уникальной воинской части стали 630 жителей региона, из которых 144 — барнаульцы.

Кроме того, в рамках поездки Александр Артемов встретился с командованием 237-го Центра показа авиационной техники, базирующегося на авиационной базе "Кубинка" в Подмосковье. На встрече проводилось обсуждение участия авиационной группы "Русские Витязи" в праздничных и патриотических мероприятиях, приуроченных к юбилею краевой столицы, который отпразднуют в 2025 году.