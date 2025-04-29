Презентация книги о героях Великой Отечественной войны из Барнаула состоялась в мэрии

Произведение появится в школьных, муниципальных и краевых библиотеках

29 апреля 2025, 17:30, ИА Амител

Презентация книги "Барнаул: 80 лет Победы" / Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула состоялась торжественная презентация книги "Барнаул: 80 лет Победы. Памяти барнаульцев – героев Великой Отечественной войны посвящается", сообщает пресс-служба мэрии.

В мероприятии поучаствовали глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель БГД Галина Буевич, замглавы администрации по социальной политике Александр Артемов, главы администраций районов, председатели профильных комитетов, общественники, представители коллектива, работавшего над книгой, потомки ветеранов ВОВ, участники локальных войн, спецоперации, курсанты БЮИ и военно-патриотических клубов.

Две тысячи уникальных экземпляров книги по инициативе администрации выпустило издательство "Алтай". Произведение вышло благодаря коллективу авторов, среди которых: заведующий кафедрой отечественной истории института истории и международных отношений АлтГУ, доктор исторических наук, профессор Евгения Демчик, директор Государственного архива Алтайского края Елена Егорова, доктор исторических наук, профессор Николай Ростов, начальник отдела использования и публикации документов Государственного архива Алтайского края Дарья Полякова.

Книгу презентовала Евгения Демчик. Профессор отметила, что "Барнаул: 80 лет Победы" – это продолжение опубликованного в 2022 году издания "Барнаул – город трудовой доблести", которое по итогам 2022-го признали лучшей патриотической книгой на фестивале "Издано на Алтае".

"Мы с коллегами с удовольствием работали над этой книгой, нас вдохновляли биографии и портреты героев войны, и мы очень надеемся, что наше научно-популярное издание будет особенно интересно молодым людям, которые задают себе вопрос: "На кого равняться в жизни?" Откройте эту книгу, и будет понятно", – рассказала Евгения Демчик.

Евгения Демчик на презентации книги "Барнаул: 80 лет Победы" / Фото: barnaul.org

Книга включает в себя три раздела:

первый – "Мы трудной дорогой к Победе пришли" – вобрал в себя материалы о подготовке будущих барнаульских солдат, формировании подразделений и о лечении раненых бойцов из краевой столицы;

второй раздел – "О героях былых времен" – рассказывает о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы из Барнаула;

третий – "Помнит мир спасенный" – показывает памятные места краевой столицы, посвященные Великой Отечественной войне.

Отмечается, что по каждому барнаульскому герою представлены копии подлинных наградных листов, фронтовые фотографии, биографические сведения и портреты.

Председатель Общественной палаты города Барнаула, заслуженный учитель РФ, кандидат социологических наук Борис Черниченко убежден, каждый барнаулец сможет увидеть в портретах героев своего отца, деда или другого близкого родственника.

"История страны складывается из страниц каждой семьи, поэтому очень важно, что подрастающее поколение пыталось сохранить историческую точность, чтобы книга стала источником знаний как для учителей истории, так и для школьников", – подчеркнул Борис Черниченко.

С приветственным словом к участникам торжественной презентации обратились Вячеслав Франк и Галина Буевич. Мэр выразил благодарность авторам и поздравил присутствующих с 80-летием Победы.

"Я абсолютно убежден, что эта книга очень своевременная и необходимая, и что она будет востребована в библиотеках и в школах. Многие барнаульцы благодаря ей еще раз с удовольствием прикоснутся к истории нашего города", – сказал глава краевой столицы.

Председатель БГД Галина Буевич подчеркнула важность сохранения верной исторической памяти.

"Сегодня мы вновь на передовой, и эта память позволяет нашей стране двигаться в правильном направлении, воспитывая будущие поколения на истинных ценностях. Поздравляю вас с 80-летием Победы!" – воскликнула она.

Вячеслав Франк и Галина Буевич / Фото: barnaul.org

Обладателями первых экземпляров книги стали родственники ее героев. Вячеслав Франк и Галина Буевич вручили их сыну и правнуку Героя Советского Союза Григория Гридасова, а также внуку полного кавалера ордена Славы Прокопия Кузнецова.

Памятное издание появится в школьных, муниципальных и краевых библиотеках, а также в литературно-краеведческих музеях города.