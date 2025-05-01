Собравшиеся почтили память земляков – тружеников тыла, отстоявших свободу Родины вместе с солдатами Великой Отечественной войны

01 мая 2025, 13:40, ИА Амител

В Барнауле возложили цветы к стеле "Город трудовой доблести" / Фото: barnaul.org

1 мая в Нагорном парке прошло торжественное возложение цветов к стеле "Город трудовой доблести". Об этом сообщили в администрации Барнаула.

В церемонии участвовали зампред правительства Алтайского края Валерий Усачев, сенатор РФ Наталья Кувшинова, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, зампред постоянного комитета АКЗС по здравоохранению Александр Лазарев. Кроме того, отдать дань благодарности труженикам тыла пришли руководители силовых структур, представители промышленных предприятий и общественных организаций, волонтеры и многие другие.

Собравшиеся в знак благодарности и уважения к труженикам-землякам возложили цветы к стеле "Город трудовой доблести".

Глава Барнаула Вячеслав Франк в словах поздравления отметил, что в ходе Великой Отечественной войны было эвакуировано 14 предприятий, для работы на которых мобилизовали более 3,5 тысячи человек. Эти предприятия произвели огромное количество продукции для фронта. На территории Барнаула развернули 30 госпиталей на 10 тысяч коек. Кроме того, в столицу Алтайского края эвакуировали много детей, большинство – из блокадного Ленинграда.