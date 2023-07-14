МакSим лечится от алкоголизма

По словам певицы, она находится в клинике "уже долгое время"

14 июля 2023, 10:20, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал МакSим

Певица МакSим находится в клинике, где проходит лечение от алкоголизма.

В соцсети артистка рассказала, что ее попытки сбежать от проблем с помощью спиртного "ни к чему не приводят, более того, они приводят к большим потерям".

В итоге исполнительница осознала зависимость и решила действовать. Она отметила, что находится в медучреждении "уже долгое время" и получает поддержку от музыкантов, детей и семьи.

Также она сказала, что надеется на такое же отношение и со стороны фанатов.

В апреле МакSим объявила о переносе гастролей из-за проблем со здоровьем. Перед этим она с трудом выступила в Твери, а до этого – был сорван концерт в Сочи.

В июле исполнительница заявила, что рассчитывает вернуться на сцену в октябре.