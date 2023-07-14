МакSим лечится от алкоголизма
По словам певицы, она находится в клинике "уже долгое время"
14 июля 2023, 10:20, ИА Амител
Певица МакSим находится в клинике, где проходит лечение от алкоголизма.
В соцсети артистка рассказала, что ее попытки сбежать от проблем с помощью спиртного "ни к чему не приводят, более того, они приводят к большим потерям".
В итоге исполнительница осознала зависимость и решила действовать. Она отметила, что находится в медучреждении "уже долгое время" и получает поддержку от музыкантов, детей и семьи.
Также она сказала, что надеется на такое же отношение и со стороны фанатов.
В апреле МакSим объявила о переносе гастролей из-за проблем со здоровьем. Перед этим она с трудом выступила в Твери, а до этого – был сорван концерт в Сочи.
В июле исполнительница заявила, что рассчитывает вернуться на сцену в октябре.
10:42:20 14-07-2023
Бесполезно, бабёшки не вылечиваются. Пусть пол меняет и дальше бухает.
10:52:05 14-07-2023
Гость (10:42:20 14-07-2023) Бесполезно, бабёшки не вылечиваются. Пусть пол меняет и даль... Она после тяжелого ковида. В принципе, правильно делала, что попивала. Ну, смотря сколько, конечно.
10:53:01 14-07-2023
У неё столько всего в жизни было , что любой бы забухал
11:05:38 14-07-2023
Гость (10:53:01 14-07-2023) У неё столько всего в жизни было , что любой бы забухал... Пришла с работы а дом разбомбили, любимый рожу в шишки исколотил...???
11:17:05 14-07-2023
Гость (10:53:01 14-07-2023) У неё столько всего в жизни было , что любой бы забухал... Естественно. Барнаульцам жизни не хватит, чтобы всласть назавидоваться
11:08:01 14-07-2023
Да там по виду ее похоже уже всё - приехали, конечная...
11:15:02 14-07-2023
У нас тоже одному нужно от алко лечиться. Кто про человейники пишет и стекловату. Человек болен и социально опасен. Не завидую его соседям и близким.
14:55:02 14-07-2023
Да тут большей половине народа России надо лечится, но бытовые алкаши не считают себя таковыми.
18:12:07 14-07-2023
Гость (14:55:02 14-07-2023) Да тут большей половине народа России надо лечится, но бытов... Бытовых психов и доморощенных экспертов надо лечить.