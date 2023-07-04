Певица МакSим вернётся на сцену в октябре
Исполнительница сообщила, что все еще восстанавливается после плохого самочувствия
04 июля 2023, 07:45, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube-канал МакSим
Певица МакSим рассчитывает вернуться на сцену в октябре 2023 года.
"Думаю, что концертная деятельность возобновится примерно в октябре. Произошли некоторые изменения в составе музыкантов. Сейчас думаем над этим вопросом", – написала исполнительница в соцсети.
Также сообщила, что она все еще восстанавливается после плохого самочувствия.
В апреле МакSим объявила о переносе гастролей из-за проблем со здоровьем. Перед этим она с трудом выступила в Твери, а до этого – был сорван концерт в Сочи.
09:51:59 04-07-2023
Давай восстанавливайся быстрее, скоро СПАРТАК опять чемпионом будет, а кому как не тебе петь любимую песню спартачей!