Певица МакSим вернётся на сцену в октябре

Исполнительница сообщила, что все еще восстанавливается после плохого самочувствия

04 июля 2023, 07:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал МакSим

Певица МакSим рассчитывает вернуться на сцену в октябре 2023 года.

"Думаю, что концертная деятельность возобновится примерно в октябре. Произошли некоторые изменения в составе музыкантов. Сейчас думаем над этим вопросом", – написала исполнительница в соцсети.

Также сообщила, что она все еще восстанавливается после плохого самочувствия.

В апреле МакSим объявила о переносе гастролей из-за проблем со здоровьем. Перед этим она с трудом выступила в Твери, а до этого – был сорван концерт в Сочи.