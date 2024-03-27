Манту или диаскинтест: в чем разница и что точнее покажет на туберкулез

Чтобы выявлять хитрую бактерию как можно раньше, каждому возрасту положен свой метод диагностики

27 марта 2024, 07:00, ИА Амител

Большинство инфекций, попав в организм, уже спустя несколько дней проявляют себя характерными симптомами. Но туберкулез (возбудитель болезни - палочка Коха) может многие месяцы и годы таиться в организме или незаметно "точить" здоровье своего носителя. Но перехитрить бактерию можно: врачи разработали эффективные методы скрининговой диагностики – реакция Манту, Диаскинтест и флюорографический снимок. Каждый из них выявляет критерии, критически значимые в определенный период и в определенных условиях жизни человека. Какие именно - amic.ru разбирался вместе с главным внештатным детским фтизиатром Минздрава Алтайского края Светланой Кутищевой.

Как выявляют туберкулез в России?

Массовый скрининг населения с целью раннего выявления какого-то заболевания, например, туберкулеза - очень дорогое удовольствие для любого национального бюджета, ведь он предполагает обследование всех людей подряд, даже если у них нет никаких жалоб на здоровье. Именно поэтому далеко не каждая страна готова финансировать скрининговые программы в полном объеме. И во многих западных странах туберкулез диагностируют по анализу мокроты. Как правило, это уже те стадии заболевания, при которых происходит деструкция легких, то есть болезнь достигла максимальной степени агрессивности и заразности.

В России благодаря программе госгарантий бесплатной медицинской помощи населению массовый скрининг туберкулеза проводится в несколько этапов для всех групп населения вот уже на протяжении нескольких десятилетий. Это:

ежегодные иммунологические пробы (Манту и Диаскинтест) для детей от года до 17 лет, а также для взрослых, длительно получающих генно-инженерные биоперапраты (ГИБП), и всех ВИЧ-инфицированных граждан;

всем остальным взрослым раз в год проводится флюорография, а ВИЧ-инфицированным с низким иммунным статусом - МСКТ (этот метод для них более информативен нежели традиционная рентгенография);

пациентам из групп риска необходимый скрининг проводится чаще - раз в 6 месяцев.

Как должно быть в норме?

Младенцу в роддоме поставили прививку БЦЖ, и он впервые "познакомился" с бактерией туберкулеза. Через 12 месяцев проводится первый контроль реакции Манту. Большая (до 1 см) красная папула (плотный бугорок на коже) свидетельствует о том, что организм увидел бактерию и реагирует на нее активной выработкой антител. В норме ежегодная повторная реакция Манту должна угасать до отрицательной пробы в 7 лет – и тогда таким детям проводится повторная вакцинация БЦЖ.

Таким образом, проба Манту выполняет две функции. Первая - познакомить организм с патогеном и научить правильно реагировать на него. Вторая – провести отбор детей на ревакцинацию, чтобы поддержать специфический иммунитет против туберкулеза.

Но иногда "что-то идет не так": реакция Манту не угасает, а продолжает полыхать из года в год или вспыхивает внезапно, после того как почти угасла. Это значит, что ребенок встретился с туберкулезом в естественной среде.

"Есть ряд критериев пробы Манту, о которых знают медицинские работники образовательных организаций и поликлиник – они являются поводом внимательно обследовать ребенка на туберкулез. Если реакция Манту показывает факт присутствия бактерии в организме, а при динамическом наблюдении вдруг начинает "сигнализировать", что ее стало больше, то в этом случае нужен совершенно другой тест. Тот, который покажет, насколько активна эта бактерия, размножается ли она. Поэтому ребенка направляют к фтизиатру делать Диаскинтест", - объяснила Светлана Кутищева.

Почему ставят на учет по туберкулезу при отрицательном Диаскинтесте?

Туберкулез развивается не мгновенно. С момента инфицирования около 2 - 5% людей заболевают в течение года. Плохая проба Манту расценивается фтизиатрами как ранний период латентной (скрытой) тубинфекции и предписывает активное наблюдение.

"Если мы такого ребенка спокойно отпустим, можем пропустить начало заболевания, и выявим его уже на более поздней стадии. А это – уже совсем другая по длительности и тяжести лечения история, и более серьезные вероятные последствия", - говорит врач.

Впрочем, положительный Диаскинтест – тоже не приговор, он не говорит о 100% наличии заболевания, но увеличивает риск многократно. Да, бактерия активно размножается в организме, но сильный иммунитет вполне способен на этом этапе с ней справиться. И, чтобы ему помочь, проводится не просто динамическое наблюдение, а профилактическое лечение специальными препаратами.

"Благодаря системной работе по выполнению туберкулиновых проб в нашей стране детский туберкулез выявляется очень рано, еще до клинических проявлений и жалоб со стороны пациента. А это – самые благодарные случаи, которые медицина научилась успешно лечить", - рассказала Светлана Кутищева.

Зачем перед консультацией фтизиатра сдавать мочу и кал на анализы?

"А иногда – еще и рентген легких", - добавляет Светлана Кутищева.

И если целесообразность рентгена легких родителям понятна, так как туберкулез ассоциируется с поражением легких, то необходимость делать анализы кала и мочи часто вызывает протест со стороны взрослых. Да, это требует дополнительного времени, которого у работающих родителей всегда – в обрез, но врачи никогда ничего не назначают просто так.

А дело вот в чем: да, чаще всего (до 95% случаев) от туберкулеза страдают органы дыхания. Но вообще эта болезнь может поражать любой орган, кроме волос и ногтей. Например, у детей чаще всего развивается туберкулез внутригрудных лимфоузлов.

Так вот: по анализу мочи, специалисты судят о наличии воспалительных процессов в мочевой системе, а кал (или соскоб) дает информацию о глистных инвазиях – паразиты вызывают повышенную аллергизацию в организме и могут приводить к ложноположительным пробам Манту.

Почему взрослым проводят флюорографию?

Если туберкулиновые пробы фиксируют факт наличия туберкулезной палочки в организме и показывают ее активность, то флюорография позволяет выявлять очаги патологических изменений легочной ткани, то есть уже саму болезнь. Причем на том этапе, когда у человека еще нет никаких признаков. И хотя лучевая нагрузка в этом случае минимальна, для детей младше 15 лет флюорографию не используют.

Врач подчеркивает: в 2023 году в Алтайском крае у 51% пациентов туберкулез был диагностирован на бессимптомной стадии. Это те люди, которые при специальном лечении через 6 – 8 месяцев забудут о своей болезни.