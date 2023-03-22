Правда ли, что блогер Блиновская уклонялась от уплаты налогов с продажи марафонов?
Полиция проверяет блогера Елену Блиновскую на уклонение от уплаты налогов. Так же, как Лерчек и Александру Митрошину
22 марта 2023, 19:04, Анастасия Бичакова
Участницы марафонов блогера Елены Блиновской подозревают её в обмане и обратились с заявлениями в Генпрокуратуру. Они утверждают, что платили за консультации крупные суммы денег, но их жизнь не улучшилась.
По информации СМИ, полиция решила проверить Блиновскую на наличие в её бизнесе схем Лерчек и Александры Митрошиной. Правда, сама блогер опровергает, что в отношении неё ведут проверки.
Что известно о "королеве марафонов", на что жалуются её "ученицы" и как она комментирует ситуацию – в материале amic.ru.
Кто такая Блиновская и какие марафоны она продаёт?
Елена Блиновская родилась в Кировской области 25 августа 1981 года, по образованию экономист. Она блогер и автор тренинга личностного роста "Марафон желаний".
"На марафоне мы работаем со своими чувствами и ощущениями, чтобы в итоге сформулировать свои настоящие искренние намерения в виде желаний. Не сочтите меня скупой, но здесь главное – не навредить", – рассказывала Блиновская, пишет "Вокруг.ТВ".
Кроме того, Елена Блиновская предлагает марафоны предназначения, отношений, свидания с телом, дружбы. А также полумарафоны "Дерзость быть собой", "Сепарация", "Тревога. Стресс. Атаки. Страх" и "Про зависть и ревность".
Сколько стоят марафоны Блиновской?
Сколько зарабатывает Блиновская?
Почему участницы марафонов подозревают Блиновскую в обмане?
Участницы марафонов уверены, что их обманули. По информации Shot, некоторые взяли кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы заплатить за консультации. Следовали всем рекомендациям, но, судя по всему, их жизнь не улучшилась. Они пожаловались в генпрокуратуру,
В свою очередь, полиция решила проверить Блиновскую на уклонении от уплаты налогов.
Как Блиновская комментирует проверки по факту мошенничества?
Елена Блиновская в разговоре с РЕН ТВ опровергла информацию, что в отношении неё идут проверки полиции по факту мошенничества.
"У меня всё хорошо. <...> Никаких проверок нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз. И каждый раз мы встречали их с полностью предоставленными документами", – отметила она.
Кого из блогеров тоже подозревают в уклонении от налогов?
В уклонении от налогов также подозревают блогеров Лерчек и Александру Митрошину. Они якобы использовали упрощённую систему уплаты, в то время как должны были перейти на общую.
Александру Митрошину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ.
По данным следствия, Лерчек работала по такой же схеме.
Для тех, кто ведёт бизнес по "упрощёнке", доход не должен превышать 150 млн рублей. Но, подчёркивают в сообщении СК, с июля 2020 по июль 2022-го блогер заработала на фитнес-марафонах гораздо больше. Подробнее об этом – в материале amic.ru.
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