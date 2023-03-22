Полиция проверяет блогера Елену Блиновскую на уклонение от уплаты налогов. Так же, как Лерчек и Александру Митрошину

22 марта 2023, 19:04, Анастасия Бичакова

Фото: vk.com/sweet_sweet_lady

Участницы марафонов блогера Елены Блиновской подозревают её в обмане и обратились с заявлениями в Генпрокуратуру. Они утверждают, что платили за консультации крупные суммы денег, но их жизнь не улучшилась.

По информации СМИ, полиция решила проверить Блиновскую на наличие в её бизнесе схем Лерчек и Александры Митрошиной. Правда, сама блогер опровергает, что в отношении неё ведут проверки.

Что известно о "королеве марафонов", на что жалуются её "ученицы" и как она комментирует ситуацию – в материале amic.ru.

1 Кто такая Блиновская и какие марафоны она продаёт? Елена Блиновская родилась в Кировской области 25 августа 1981 года, по образованию экономист. Она блогер и автор тренинга личностного роста "Марафон желаний". "На марафоне мы работаем со своими чувствами и ощущениями, чтобы в итоге сформулировать свои настоящие искренние намерения в виде желаний. Не сочтите меня скупой, но здесь главное – не навредить", – рассказывала Блиновская, пишет "Вокруг.ТВ". Кроме того, Елена Блиновская предлагает марафоны предназначения, отношений, свидания с телом, дружбы. А также полумарафоны "Дерзость быть собой", "Сепарация", "Тревога. Стресс. Атаки. Страх" и "Про зависть и ревность".

2 Сколько стоят марафоны Блиновской? Недёшево. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник утверждает, что сейчас Блиновская запускает очередной марафон. Его стоимость – от 10,8 тыс. до 1 млн рублей.

3 Сколько зарабатывает Блиновская? Forbes оценивал выручку Блиновской в 2020-м в 330 млн рублей, прибыль – в 200 млн рублей.

4 Почему участницы марафонов подозревают Блиновскую в обмане? Участницы марафонов уверены, что их обманули. По информации Shot, некоторые взяли кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы заплатить за консультации. Следовали всем рекомендациям, но, судя по всему, их жизнь не улучшилась. Они пожаловались в генпрокуратуру, В свою очередь, полиция решила проверить Блиновскую на уклонении от уплаты налогов.

5 Как Блиновская комментирует проверки по факту мошенничества? Елена Блиновская в разговоре с РЕН ТВ опровергла информацию, что в отношении неё идут проверки полиции по факту мошенничества. "У меня всё хорошо. <...> Никаких проверок нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз. И каждый раз мы встречали их с полностью предоставленными документами", – отметила она.