"Королева" в тапочках. Появилось видео задержания Блиновской на границе
Блогер вызвала Maybach с водителем и поехала в сторону Белоруссии
27 апреля 2023, 14:55, ИА Амител
Известного российского блогера Елену Блиновскую задержали неподалёку от границы с Белоруссией на пункте пропуска "Красная горка". Видео задержания и следственных действий опубликовал в своём Telegram-канале СК РФ.
Напомним, о задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Её подозревают в уклонении от налогов на 918 млн рублей. По версии следствия, для этого она специально разделила свой бизнес, чтобы налоги были меньше.
Изначально Блиновская собиралась покинуть Россию через Казахстан, но кто-то предупредил её о планируемом задержании. Из-за этого "королева марафонов" изменила свой маршрут.
Ночью блогер вызвала себе Maybach с водителем и поехала в сторону Белоруссии. Её задержали неподалёку от границы, в районе Смоленска.
По неподтверждённым данным, следствие намерено просить домашний арест в качестве меры пресечения для Блиновской.
15:09:31 27-04-2023
Сенсация, новость дня, россияне бросились слушать и смотреть новостные каналы...а кто такая, эта ваша не коронованная королева?
16:06:48 27-04-2023
Зачем такие вбросы? Лишний раз убедиться в не дееспособности соответствующих органов?. И черных дырах в законе.
16:34:33 27-04-2023
мы небольшая организация, платим сегодня 3 млн налогов (ндс, налог на прибыль, ндфл и др.) с выручки 10 млн за квартал. А она гребет сотни миллионов и ничего не платит. Не справедливо. Пусть платит тоже. Ну или нам налоги отменить.