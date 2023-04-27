"Королева" в тапочках. Появилось видео задержания Блиновской на границе

Блогер вызвала Maybach с водителем и поехала в сторону Белоруссии

27 апреля 2023, 14:55, ИА Амител

Известного российского блогера Елену Блиновскую задержали неподалёку от границы с Белоруссией на пункте пропуска "Красная горка". Видео задержания и следственных действий опубликовал в своём Telegram-канале СК РФ.

Напомним, о задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Её подозревают в уклонении от налогов на 918 млн рублей. По версии следствия, для этого она специально разделила свой бизнес, чтобы налоги были меньше.

Изначально Блиновская собиралась покинуть Россию через Казахстан, но кто-то предупредил её о планируемом задержании. Из-за этого "королева марафонов" изменила свой маршрут.

Ночью блогер вызвала себе Maybach с водителем и поехала в сторону Белоруссии. Её задержали неподалёку от границы, в районе Смоленска.

По неподтверждённым данным, следствие намерено просить домашний арест в качестве меры пресечения для Блиновской.