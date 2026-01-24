НОВОСТИОбщество

Маргарита Симоньян начала писать книгу о муже Тигране Кеосаяне

Как сообщила журналистка, работа над книгой уже началась

24 января 2026, 18:05, ИА Амител

В Telegram-канале главный редактор RT и медиахолдинга "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поделилась новостью о начале работы над книгой, посвященной ее супругу, режиссеру Тиграну Кеосаяну.

На вопрос одного из подписчиков о планах написать такую книгу, Симоньян дала утвердительный ответ.

Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года. В январе текущего года ему бы исполнилось 60 лет.

Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье кинематографистов. Он получил образование на режиссерском факультете ВГИКа. В 1999-м снял фильм "Президент и его внучка", отмеченный специальным призом жюри "Кинотавра-2001". В числе его режиссерских работ также фильмы "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной" и "Мираж".

"Я верю в Господа". Как чувствует себя Маргарита Симоньян, которая борется с раком груди

Некоторые подписчики журналистки в соцсетях, пытаясь найти объяснение череды трагедий, предполагают, что на нее "навели порчу"
Комментарии 11

Avatar Picture
Иван

18:26:27 24-01-2026

Зачем? Никто это читать не будет.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:00:44 24-01-2026

Иван (18:26:27 24-01-2026) Зачем? Никто это читать не будет....
В школах заставят читать!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:41:19 24-01-2026

Иван (18:26:27 24-01-2026) Зачем? Никто это читать не будет.... Ваня, читают даже Донцову, вот уж где говнище голимое. А у Симоньян будет что то биографичное, почему не прочитать?

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:52:04 25-01-2026

Гость (19:41:19 24-01-2026) Ваня, читают даже Донцову, вот уж где говнище голимое. А у С...
На Донцову та не гони! Даже она бриллиант по сравнению с этим литературным выкидышем

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:07:39 25-01-2026

Гость (19:41:19 24-01-2026) Ваня, читают даже Донцову, вот уж где говнище голимое. А у С... Ваня читать не умеет

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:54:35 25-01-2026

Иван (18:26:27 24-01-2026) Зачем? Никто это читать не будет.... Это ей нужно для самоутверждения.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:33:48 24-01-2026

Главное, чтобы за книгу заплатили.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:39:05 25-01-2026

Мда,это никогда не закончится. Беда.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:48:47 25-01-2026

Гость (02:39:05 25-01-2026) Мда,это никогда не закончится. Беда....
А потом она снимет фильм. А потом Россия 2 снимет сериал. А потом с его лицом на доме нарисую мурал. А потом его именем назовут звезду...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:48:29 25-01-2026

"Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут."
(М. Симоньян)

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:48 25-01-2026

Кто будет писать книгу про Марго?

  0 Нравится
Ответить
