Маргарита Симоньян начала писать книгу о муже Тигране Кеосаяне

В Telegram-канале главный редактор RT и медиахолдинга "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поделилась новостью о начале работы над книгой, посвященной ее супругу, режиссеру Тиграну Кеосаяну.

На вопрос одного из подписчиков о планах написать такую книгу, Симоньян дала утвердительный ответ.

Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года. В январе текущего года ему бы исполнилось 60 лет.

Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье кинематографистов. Он получил образование на режиссерском факультете ВГИКа. В 1999-м снял фильм "Президент и его внучка", отмеченный специальным призом жюри "Кинотавра-2001". В числе его режиссерских работ также фильмы "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной" и "Мираж".