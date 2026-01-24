Маргарита Симоньян начала писать книгу о муже Тигране Кеосаяне
Как сообщила журналистка, работа над книгой уже началась
24 января 2026, 18:05, ИА Амител
В Telegram-канале главный редактор RT и медиахолдинга "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поделилась новостью о начале работы над книгой, посвященной ее супругу, режиссеру Тиграну Кеосаяну.
На вопрос одного из подписчиков о планах написать такую книгу, Симоньян дала утвердительный ответ.
Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года. В январе текущего года ему бы исполнилось 60 лет.
Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье кинематографистов. Он получил образование на режиссерском факультете ВГИКа. В 1999-м снял фильм "Президент и его внучка", отмеченный специальным призом жюри "Кинотавра-2001". В числе его режиссерских работ также фильмы "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной" и "Мираж".
18:26:27 24-01-2026
Зачем? Никто это читать не будет.
19:00:44 24-01-2026
Иван (18:26:27 24-01-2026) Зачем? Никто это читать не будет....
В школах заставят читать!
19:41:19 24-01-2026
Иван (18:26:27 24-01-2026) Зачем? Никто это читать не будет.... Ваня, читают даже Донцову, вот уж где говнище голимое. А у Симоньян будет что то биографичное, почему не прочитать?
02:52:04 25-01-2026
Гость (19:41:19 24-01-2026) Ваня, читают даже Донцову, вот уж где говнище голимое. А у С...
На Донцову та не гони! Даже она бриллиант по сравнению с этим литературным выкидышем
07:07:39 25-01-2026
Гость (19:41:19 24-01-2026) Ваня, читают даже Донцову, вот уж где говнище голимое. А у С... Ваня читать не умеет
02:54:35 25-01-2026
Иван (18:26:27 24-01-2026) Зачем? Никто это читать не будет.... Это ей нужно для самоутверждения.
19:33:48 24-01-2026
Главное, чтобы за книгу заплатили.
02:39:05 25-01-2026
Мда,это никогда не закончится. Беда.
02:48:47 25-01-2026
Гость (02:39:05 25-01-2026) Мда,это никогда не закончится. Беда....
А потом она снимет фильм. А потом Россия 2 снимет сериал. А потом с его лицом на доме нарисую мурал. А потом его именем назовут звезду...
03:48:29 25-01-2026
"Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут."
(М. Симоньян)
14:40:48 25-01-2026
Кто будет писать книгу про Марго?