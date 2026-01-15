НОВОСТИОбщество

"Я верю в Господа". Как чувствует себя Маргарита Симоньян, которая борется с раком груди

Некоторые подписчики журналистки в соцсетях, пытаясь найти объяснение череды трагедий, предполагают, что на нее "навели порчу"

15 января 2026, 21:00, ИА Амител

В декабре 2024 года режиссер Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян, пережил клиническую смерть и впал в кому. После девяти месяцев борьбы за жизнь его сердце остановилось. Незадолго до похорон Симоньян сообщила, что у нее диагностировали рак груди.

Сейчас журналистка проходит курсы химиотерапии в московских клиниках. Некоторые подписчики в ее соцсетях, пытаясь найти объяснение череды трагедий, предполагают, что на нее "навели порчу". Одна из читательниц в эмоциональном обращении призвала Маргариту прислушаться к этому и снять возможное негативное воздействие.

Однако Симоньян твердо отвергла мистические объяснения своих бед.

«Спасибо большое за доброе отношение. Я не верю в порчу. Я верю в Господа», – ответила она.

Несмотря на тяжелое лечение, побочные эффекты и частые госпитализации, главный редактор RT старается сохранять оптимизм.

В конце 2025 года она призналась, что ее главная забота – успеть вырастить троих детей, а все остальное она принимает как волю Божью.

«Все в руках Господа. Как будет, так и будет», – написала Симоньян, поблагодарив своих сторонников за молитвы и поддержку.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

21:48:13 15-01-2026

Да хорош уже.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:05:17 16-01-2026

А чем вера в бога принципиально отличается от веры в порчу? Ну не считая, что вера в проклятия на тысячи лет старше христианства

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:58:54 16-01-2026

Сама она на себя порчу навела.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:43 16-01-2026

Гость (07:58:54 16-01-2026) Сама она на себя порчу навела. ...
Это карма!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:13:51 16-01-2026

"Все в руках Господа. Как будет, так и будет" ======== Грубое заблуждение Марго.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:29 16-01-2026

Видать алтайским и тувинским шаманам не понравилась её идея бахнуть нуклеаром над Сайберией.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:21 16-01-2026

Гость (09:38:29 16-01-2026) Видать алтайским и тувинским шаманам не понравилась её идея ... А минусаторам эта идея очевидно зашла хорошо!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:29 16-01-2026

погуглите ее дом.
большинство людей живут в ипотечных клетушках, экономят от зп до зп.
а здесь, поглядите - плачь ярославны.нам всем надо проникнуться и пожалеть, наверное

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:44 16-01-2026

Гость (10:15:29 16-01-2026) погуглите ее дом.большинство людей живут в ипотечных кле... В истории страны были графские развалины, но уроки не идут в прок.

  2 Нравится
Ответить
