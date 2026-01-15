"Я верю в Господа". Как чувствует себя Маргарита Симоньян, которая борется с раком груди

Некоторые подписчики журналистки в соцсетях, пытаясь найти объяснение череды трагедий, предполагают, что на нее "навели порчу"

15 января 2026, 21:00, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Выпуск "Ч.Т.Д."

В декабре 2024 года режиссер Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян, пережил клиническую смерть и впал в кому. После девяти месяцев борьбы за жизнь его сердце остановилось. Незадолго до похорон Симоньян сообщила, что у нее диагностировали рак груди.

Сейчас журналистка проходит курсы химиотерапии в московских клиниках. Некоторые подписчики в ее соцсетях, пытаясь найти объяснение череды трагедий, предполагают, что на нее "навели порчу". Одна из читательниц в эмоциональном обращении призвала Маргариту прислушаться к этому и снять возможное негативное воздействие.

Однако Симоньян твердо отвергла мистические объяснения своих бед.

«Спасибо большое за доброе отношение. Я не верю в порчу. Я верю в Господа», – ответила она.

Несмотря на тяжелое лечение, побочные эффекты и частые госпитализации, главный редактор RT старается сохранять оптимизм.

В конце 2025 года она призналась, что ее главная забота – успеть вырастить троих детей, а все остальное она принимает как волю Божью.