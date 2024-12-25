Мошенники начали предлагать россиянам ускорить YouTube
Под сервисами для обхода блокировок маскируется шпионское ПО
25 декабря 2024, 18:05, ИА Амител
В России на фоне замедления YouTube активизировались мошенники, предлагающие ускорить видеохостинг, сообщают "Известия".
По данных экспертов по кибербезопасности, с середины лета число таких предложений увеличилось до 300 в месяц и продолжает расти.
Злоумышленники создают якобы сервисы-ускорители, которые на деле следят за каждым действием пользователя. Под приложениями для обхода блокировок часто, в том числе, скрывают и вирусы.
Самый частый прием по привлечению пользователей – рассылка писем со ссылками, замаскированных под уведомления от YouTube. Также аферисты размещают в описаниях под видео ссылки на вредоносное ПО.
18:54:34 25-12-2024
Это ни Хинштейн случайно с хохлами закурил ?
21:18:27 25-12-2024
Кто тормозит и блокирует Ютуб (с трёх раз "угадайте" кто!), с того и спрос за активизацию мошенников: не будь спровоцирована причина, не было бы и следствия!
08:00:25 26-12-2024
Они ведь разведут тех, кому нужен ютуб. По сути своих
11:42:42 26-12-2024
И поделом таким зависимым.