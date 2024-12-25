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Мошенники начали предлагать россиянам ускорить YouTube

Под сервисами для обхода блокировок маскируется шпионское ПО

25 декабря 2024, 18:05, ИА Амител

Фото: Christian Wiediger / unsplash.com
Фото: Christian Wiediger / unsplash.com

В России на фоне замедления YouTube активизировались мошенники, предлагающие ускорить видеохостинг, сообщают "Известия".

По данных экспертов по кибербезопасности, с середины лета число таких предложений увеличилось до 300 в месяц и продолжает расти.

Злоумышленники создают якобы сервисы-ускорители, которые на деле следят за каждым действием пользователя. Под приложениями для обхода блокировок часто, в том числе, скрывают и вирусы.

Самый частый прием по привлечению пользователей – рассылка писем со ссылками, замаскированных под уведомления от YouTube. Также аферисты размещают в описаниях под видео ссылки на вредоносное ПО.

Мошенники интернет

Комментарии 4

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Гость

18:54:34 25-12-2024

Это ни Хинштейн случайно с хохлами закурил ?

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Гость

21:18:27 25-12-2024

Кто тормозит и блокирует Ютуб (с трёх раз "угадайте" кто!), с того и спрос за активизацию мошенников: не будь спровоцирована причина, не было бы и следствия!

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Гость

08:00:25 26-12-2024

Они ведь разведут тех, кому нужен ютуб. По сути своих

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Гость

11:42:42 26-12-2024

И поделом таким зависимым.

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