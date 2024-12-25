Мошенники начали предлагать россиянам ускорить YouTube

Под сервисами для обхода блокировок маскируется шпионское ПО

25 декабря 2024, 18:05, ИА Амител

Фото: Christian Wiediger / unsplash.com

В России на фоне замедления YouTube активизировались мошенники, предлагающие ускорить видеохостинг, сообщают "Известия".

По данных экспертов по кибербезопасности, с середины лета число таких предложений увеличилось до 300 в месяц и продолжает расти.

Злоумышленники создают якобы сервисы-ускорители, которые на деле следят за каждым действием пользователя. Под приложениями для обхода блокировок часто, в том числе, скрывают и вирусы.

Самый частый прием по привлечению пользователей – рассылка писем со ссылками, замаскированных под уведомления от YouTube. Также аферисты размещают в описаниях под видео ссылки на вредоносное ПО.