Маршрутный автобус вспыхнул в селе Алтайского края
Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки
14 мая 2026, 11:42, ИА Амител
Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края
В Павловском районе утром 14 мая загорелся маршрутный автобус. Пожар произошел в селе Павловск на улице Магистральной.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, автобус малого класса вспыхнул открытым огнем. В момент происшествия пассажиров и водителя внутри салона не было.
На место выезжали четыре спасателя и две автоцистерны. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
В результате происшествия никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
12:02:34 14-05-2026
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