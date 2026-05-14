Маршрутный автобус вспыхнул в селе Алтайского края

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки

14 мая 2026, 11:42, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Павловском районе утром 14 мая загорелся маршрутный автобус. Пожар произошел в селе Павловск на улице Магистральной.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, автобус малого класса вспыхнул открытым огнем. В момент происшествия пассажиров и водителя внутри салона не было.

На место выезжали четыре спасателя и две автоцистерны. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.