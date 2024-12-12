Мать с ребенком, пострадавших при взрыве газа, на вертолете доставят в Барнаул

Оказание помощи в Бийске с первых минут началось под контролем барнаульских врачей

12 декабря 2024, 17:29, ИА Амител

Эвакуация на медицинском вертолете / Фото: Дмитрий Попов / t.me/popovmz

Мать с сыном, пострадавших при взрыве бытового газа, доставят из Бийска в Барнаул на медицинском вертолете, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

"Наши медицинские работники борются за жизнь женщины и ребенка. Оказание помощи в Бийске с первых минут началось под контролем барнаульских врачей краевого центра термических поражений. Принято решение о переводе пациентов в Барнаул. Идет эвакуация на медицинском вертолете", – рассказал Попов.

Напомним, разгерметизация газового баллона произошла днем 12 декабря в частном доме в заречной части Бийска.

Накануне трагедии хозяин дома приобрел в организации, занимающейся реализацией бытового газа, баллон, который установил в газовую плиту. Следователи выяснили, в какой компании семья купила баллон.

Ранее сообщили, что мальчик находится в тяжелом состоянии, а женщину доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Как уточнили в СК позже, ребенок находится в очень тяжелом состоянии.