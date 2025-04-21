Мавзолей Ленина закроют почти на месяц
Это связано с подготовкой и проведением мероприятий
21 апреля 2025, 19:10, ИА Амител
С 23 апреля по 19 мая посетителей не будут пускать в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Об этом РИА Новости сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.
"С 23 апреля по 19 мая 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий", – сказано в сообщении.
22 апреля отмечается 155 лет со дня рождения Владимира Ленина. На прошлой неделе, 14 апреля, мавзолей открыли после профилактических работ, длившихся практически два месяца.
9 мая на Красной площади пройдет парад в честь 80-летия Великой Победы. На прошлой неделе на ней начали монтировать трибуны для гостей.
Напомним, на параде в Москве ожидается более 20 глав государств и правительств.
19:16:43 21-04-2025
Если опять задрапируют, фанерками закроют, то можно смело говорить, что будущего у России нет!...
20:25:59 21-04-2025
Гость (19:16:43 21-04-2025) Если опять задрапируют, фанерками закроют, то можно смело го... А ежели не закрывать, то оно непременно появится?
19:33:06 21-04-2025
Всё понятно.
19:51:07 21-04-2025
нынешняя годовщина - юбилей.
и очень четкий водораздел между фашистами, желающими реванша и теми, кто приедет к нам на Праздник.
могли бы, для символизма, расчехлить ильича.
20:26:39 21-04-2025
Гость (19:51:07 21-04-2025) нынешняя годовщина - юбилей.и очень четкий водораздел ме... его наоборот зачехляют. и вот именно в эти дни
05:43:17 22-04-2025
Гость (19:51:07 21-04-2025) нынешняя годовщина - юбилей.и очень четкий водораздел ме... Вообще-то это кошмар - лишиться погребения... Десятилетиями люди толпами ходят смотреть на покойника. Капец. Я понимаю, что историю нельзя забывать, но
10:52:01 22-04-2025
Гость (05:43:17 22-04-2025) Вообще-то это кошмар - лишиться погребения... Десятилетиями ... А в цивилизованной европке такого нет? )
23:16:46 24-04-2025
Гость (05:43:17 22-04-2025) Вообще-то это кошмар - лишиться погребения... Десятилетиями ...
Вот когда зароют всех непогребенных покойников, разодранных на куски по церквях и выставляемых на всеобщее обозрение, тогда и поговорим о вере и святости.
20:38:12 21-04-2025
Не стыдно?
Снова по тихому прячут на День Победы
21:22:48 21-04-2025
Власовские знамена швыряли к мавзолею в 1945 году. Нынешние власовцы во власти присвоили себе Победу...
10:44:23 22-04-2025
Гость (21:22:48 21-04-2025) Власовские знамена швыряли к мавзолею в 1945 году. Нынешние ... Какие власовские знамена бросали к мавзолею?
02:09:04 23-04-2025
Гость (10:44:23 22-04-2025) Какие власовские знамена бросали к мавзолею?... Тот человек фигурально выразился, я так понимаю
21:32:18 21-04-2025
Техобслуживание
21:34:51 21-04-2025
Культ личности Ленина?
21:45:36 21-04-2025
Мавзолей - наиболее значимый символ Великой Победы (достаточно вспомнить исторические парады 1941 и 1945 гг, проходившие именно на его фоне)! Что же празднуют власовцы, систематически драпируя этот символ? Не свой ли триумфальный реванш в 1991 году?
22:35:45 21-04-2025
Раньше труп Владимира Ульянова был нужен коммунистам вместо Бога, как идол. Сейчас власть пере лицевалась. Может захоронить уже по христиански?
11:32:48 22-04-2025
Гость (22:35:45 21-04-2025) Раньше труп Владимира Ульянова был нужен коммунистам вместо... себя захорони, а к Ильичу не лезь с христианством
00:50:23 23-04-2025
Элен без ребят (11:32:48 22-04-2025) себя захорони, а к Ильичу не лезь с христианством... Коммунизм уже похоронен, а Ленин не заслуживает погребения, за все страдания которые он причинил России
23:23:43 21-04-2025
Наоборот надо показывать приемственность власти, уважительное отношение к истории, особенно это понравиться китайцам. Ну и как бы то н было Ленин великий человек внесший неоценимый вклад в развитие страны.
11:38:50 22-04-2025
Максим (23:23:43 21-04-2025) Наоборот надо показывать приемственность власти, уважительно... Ага, разрушил её. Супер вклад. Историю иногда нужно читать а не только детские книжки про Ильича
18:41:10 23-04-2025
Гость (11:38:50 22-04-2025) Ага, разрушил её. Супер вклад. Историю иногда нужно читать а... История это и есть сказка,а не наука. Каждый новый сказочник рассказывает ее по- новому
01:41:35 22-04-2025
Не нужно воспринимать День Победы как плохой и не нужный никому праздник! Этот праздник очень важен для Всех Нас, особенно для советских людей, живших тогда в Советском Союзе, воевавших за честь, свободу и за победу в Великой Отечественной Войне. Этот праздник надо продолжать дальше праздновать и отмечать! И никто этот Великий Праздник у нас не отнимет и не переименует в другое название! Никогда этого не произойдёт и это в будущем не должно произойти!
01:42:29 22-04-2025
Никто у нас этот праздник никогда не отнимет и не присвоит! Вообще Никогда!
01:44:43 22-04-2025
Надеюсь, что уже в этом году война закончится вместе со Спецоперацией и наступит на ЗЕМЛЕ МИР и ПОБЕДА Нашего Великого Русского Народа в этой страшной Войне и мы будем отмечать свой собственный ещё один ДЕНЬ ПОБЕДЫ, но уже в Спецоперации!
04:05:05 22-04-2025
Властям советское прошлое страны- ненавистно!
04:29:18 22-04-2025
Нынешнее правительство всячески старается стереть из памяти народа имя Ленина... Хотя все поголовно были членами КПСС! За что такая ненависть к вождю государства?
Ответ прост- в 90-е года прошлого века все прошли обучение на западе...и в России началась эра уничтожения всего советского , развала страны и воровского капитализма.....никто ни за что не отвечает!!!
06:22:48 22-04-2025
Зиккурат ВИЛа
10:52:58 22-04-2025
Гость (06:22:48 22-04-2025) Зиккурат ВИЛа... поначитались...
11:04:30 22-04-2025
Неба утреннего стяг
В жизни важен первый шаг.
Слышишь: реют над страною
Ветры яростных атак!
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди.
И Ленин - такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
11:11:48 22-04-2025
я сегодня когда рядом как всегда проходил - прямо почувствовал как Ильич со мной ответно поздоровался и откликнулся на поздравление.
большой души человек.
13:07:47 22-04-2025
Ленин обещал крестьянам землю, но это была шутка. Крестьяне землю в собственности не увидели. Крестьяне тоже были шутники, поэтому Ленин землю тоже не увидел.
14:06:58 22-04-2025
Гость (13:07:47 22-04-2025) Ленин обещал крестьянам землю, но это была шутка. Крестьяне ... хороший анегдот.
на 25 строгого тянет.
17:17:24 23-04-2025
Гость (13:07:47 22-04-2025) Ленин обещал крестьянам землю, но это была шутка. Крестьяне ... Это какую же землю Сталин затем коллективизировал, если крестьяне землю не получили?
18:45:04 23-04-2025
Драпировка Мавзолея на период проведения праздников - это ПОЗОР. Будут отмечать 80 лет Победы. На параде 1945 года фашистские знамёна с презрением бросали к подножию Мавзолея. А сейчас он будет стыдливо закрыт 🤷
18:45:57 23-04-2025
Гость (11:38:50 22-04-2025) Ага, разрушил её. Супер вклад. Историю иногда нужно читать а... История это и есть сказка,а не наука. Каждый новый сказочник рассказывает ее по- новому
22:17:54 23-04-2025
Правильно! Войну же у нас буржуи и олигархи выиграли, а не коммунисты с партией Ленина! Поэтому драпировать нужно!