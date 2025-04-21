Это связано с подготовкой и проведением мероприятий

21 апреля 2025, 19:10, ИА Амител

Красная площадь / Фото: Dmitry Ant / Unsplash

С 23 апреля по 19 мая посетителей не будут пускать в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Об этом РИА Новости сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

"С 23 апреля по 19 мая 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий", – сказано в сообщении.

22 апреля отмечается 155 лет со дня рождения Владимира Ленина. На прошлой неделе, 14 апреля, мавзолей открыли после профилактических работ, длившихся практически два месяца.

9 мая на Красной площади пройдет парад в честь 80-летия Великой Победы. На прошлой неделе на ней начали монтировать трибуны для гостей.

Напомним, на параде в Москве ожидается более 20 глав государств и правительств.